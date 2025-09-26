Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9: 17 tờ vừa được đổi thưởng ở TP.HCM, Tây Ninh

Đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) thông báo đã bán trúng 14 tờ vé đài Bình Dương cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9. Theo đó, 14 tờ đài Bình Dương có hai số cuối là 50 trúng giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng, trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 841435.



"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là 3 người, người mua nhiều nhất là 7 tờ. Vừa có kết quả xổ số miền Nam chiều nay, họ đã liên hệ đổi thưởng. Chúng tôi đã xác minh và gửi tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Dù số tiền trúng giải không lớn nhưng đại lý cũng chúc mừng những vị khách may mắn", đại lý vé số Phát Tài cho hay.

14 tờ trúng giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cũng xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng an ủi. Theo đó, 3 tờ có dãy số 227019 thuộc đài Vĩnh Long trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 3 tờ vé số này là 2 người ở TP.HCM, người trúng 1 tờ, người còn lại trúng 2 tờ.

3 tờ trúng giải an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9 ẢNH: NVCC

Như vậy, vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9, các đại lý đã đổi thưởng 17 tờ trúng số.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ. Nhiều người mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé độc đắc trúng đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng hôm nay, cũng có người "xin vía" để có được may mắn trúng số.

Gần đây, chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 228125 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).