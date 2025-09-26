Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9: 17 tờ vừa được đổi thưởng ở TP.HCM, Tây Ninh

Dương Lan - Hà Vy
26/09/2025 17:44 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9, các đại lý vé số thông báo vừa đổi thưởng 17 tờ trúng số cho khách.

Đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) thông báo đã bán trúng 14 tờ vé đài Bình Dương cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9. Theo đó, 14 tờ đài Bình Dương có hai số cuối là 50 trúng giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng, trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 841435.

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là 3 người, người mua nhiều nhất là 7 tờ. Vừa có kết quả xổ số miền Nam chiều nay, họ đã liên hệ đổi thưởng. Chúng tôi đã xác minh và gửi tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Dù số tiền trúng giải không lớn nhưng đại lý cũng chúc mừng những vị khách may mắn", đại lý vé số Phát Tài cho hay.

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9: Xuất hiện 17 tờ trúng số vừa đổi thưởng - Ảnh 1.

14 tờ trúng giải tám sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cũng xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng an ủi. Theo đó, 3 tờ có dãy số 227019 thuộc đài Vĩnh Long trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 3 tờ vé số này là 2 người ở TP.HCM, người trúng 1 tờ, người còn lại trúng 2 tờ.

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9: Xuất hiện 17 tờ trúng số vừa đổi thưởng - Ảnh 2.

3 tờ trúng giải an ủi sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9

ẢNH: NVCC

Như vậy, vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9, các đại lý đã đổi thưởng 17 tờ trúng số.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ. Nhiều người mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé độc đắc trúng đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng hôm nay, cũng có người "xin vía" để có được may mắn trúng số.

Gần đây, chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 228125 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Tin liên quan

Vợ chồng phụ hồ trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, dành tiền dưỡng già

Vợ chồng phụ hồ trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, dành tiền dưỡng già

Một đại lý vé số ở Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9.

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Đại lý chờ đổi thưởng 28 tờ trúng số

154 vé vừa trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Sóc Trăng, Cần Thơ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9 xổ số ngày 26 tháng 9 xổ số bình dương ngày 26 tháng 9 xsmn hôm nay xổ số miền Nam thứ sáu xổ số thứ sáu hàng tuần
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận