Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Vợ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, cùng chồng con đi lãnh thưởng

Dương Lan - Hà Vy
28/09/2025 05:30 GMT+7

Một người phụ nữ ở TP.HCM ít mua vé số, trong lần mua 'chơi chơi' cầu may mới đây bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Vĩnh Long. Đại lý tiết lộ chuyện đổi thưởng.

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ ngay sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9 mới đây.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 627019, trúng xổ số Vĩnh Long ngày 26 tháng 9. Ngay khi biết mình trúng độc đắc, vị khách liền tới đại lý đổi thưởng.

TP.HCM: Vợ bất ngờ trúng xổ số miền Nam, liền cùng chồng con đi lãnh 4 tỉ - Ảnh 1.

Đại lý Mỹ Hạnh ở TP.HCM vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9

ẢNH: NVCC

"Người trúng là khách nữ, còn trẻ, chỉ mới ngoài 30 tuổi. Người này kể ít khi mua vé số, lần này mua cầu may, sẵn ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc. Chị cùng chồng con đi đổi thưởng, lấy tiền mặt lẫn chuyển khoản. Trúng tiền tỉ, tất nhiên ai cũng vui mừng", anh Lê Du chia sẻ.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ. Nhiều người chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9.

Mới đây, phía đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 4 tờ có dãy số 093189 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Khách trúng là người đàn ông, sau khi có kết quả xổ số đã đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Người này đang ngồi uống cà phê có người bán dạo đến mời, mua ủng hộ không ngờ trúng độc đắc. Ông ấy cho con 4 tỉ, còn hơn 3 tỉ dùng để trả nợ và làm ăn", phía đại lý vé số Đại Phát cho hay.

