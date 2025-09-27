Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9: Ngày nào cũng mua cùng dãy số, bất ngờ trúng 14 tờ

Cao An Biên - Hà Vy
27/09/2025 18:16 GMT+7

Một người ở Tây Ninh ngày nào cũng mua cùng dãy số, bất ngờ trúng 14 tờ xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9. Đại lý đổi thưởng ngay sau khi mở thưởng.

Phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng 14 tờ trúng giải tám cho khách. Theo đó, 14 tờ có hai số cuối là 65 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 trúng giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 899113.

"Người trúng là khách quen của đại lý, ngày nào cũng mua cùng một dãy số. Sau khi có kết quả, chủ nhân liên hệ đổi thưởng và đại lý đã gửi tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Đại lý tôi thường xuyên đổi thưởng cho khách, dù chưa phải trúng độc đắc nhưng khách cũng vui mừng vì có may mắn khi mua vé số", phía đại lý vé số Phát Tài cho hay.

Trúng 14 tờ xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9, một đại lý đổi thưởng ngay - Ảnh 1.

14 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9

ẢNH: NVCC

Bên cạnh 14 tờ trúng giải tám được đại lý vé số Phát Tài đổi thưởng, đại lý vé số Tuyết Vụ ở Lâm Đồng cũng đăng tải hình ảnh 1 tờ vé số trúng an ủi. Theo đó, tờ vé số có dãy 390506 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số hôm nay trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 490506. 

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và hy vọng những người trúng độc đắc đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 lộ diện.

Gần đây, phía đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 4 tờ có dãy số 093189 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khách trúng là người đàn ông, sau khi có kết quả xổ số đã đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Người này đang ngồi uống cà phê có người bán dạo đến mời, mua ủng hộ không ngờ trúng độc đắc.

