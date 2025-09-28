Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9: Đại lý Vĩnh Long bán trúng 42 tờ may mắn

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 42 tờ giải khuyến khích đài Đà lạt cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9. Anh vừa đổi thưởng 28 tờ trúng số, 14 tờ còn lại đang chờ khách liên hệ đổi thưởng.

Theo đó, 28 tờ anh đã đổi thưởng có dãy số 958741, 958742 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam chiều nay, trúng khuyến khích trị giá 168 triệu đồng. 14 tờ anh bán trúng nhưng chưa đổi thưởng có dãy số 938740. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 958740.

28 tờ trúng số đã được đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 ẢNH: NVCC

"Tôi bán 3 cặp nguyên, 140 tờ mỗi cặp với tổng 420 tờ cho 3 khách. 2 khách đã liên hệ sau khi có kết quả xổ số nên tôi đã chuyển khoản tiền trúng số. Tôi đang chờ vị khách còn lại mang vé trúng đến đổi thưởng. Họ là khách quen của đại lý, thường xuyên mua cặp nguyên, khi trúng số rất vui mừng", anh Quốc Duy cho hay.

Hình ảnh nhiều tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận tương tác. Mọi người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 lộ diện.

Gần đây, phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng 14 tờ trúng giải tám cho khách. Theo đó, 14 tờ có hai số cuối là 65 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 trúng giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 899113. Người trúng là khách quen của đại lý, ngày nào cũng mua cùng một dãy số.