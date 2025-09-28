Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9: Đại lý Vĩnh Long bán trúng 42 tờ may mắn

Dương Lan - Hà Vy
28/09/2025 17:48 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9, một đại lý vé số ở Vĩnh Long thông báo bán trúng 42 tờ may mắn, trong đó 28 tờ đã được đổi thưởng ngay trong chiều.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 42 tờ giải khuyến khích đài Đà lạt cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9. Anh vừa đổi thưởng 28 tờ trúng số, 14 tờ còn lại đang chờ khách liên hệ đổi thưởng.

Theo đó, 28 tờ anh đã đổi thưởng có dãy số 958741, 958742 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam chiều nay, trúng khuyến khích trị giá 168 triệu đồng. 14 tờ anh bán trúng nhưng chưa đổi thưởng có dãy số 938740. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 958740.

Xuất hiện 42 vé trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9, đại lý đangđổi thưởng - Ảnh 1.

28 tờ trúng số đã được đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9

ẢNH: NVCC

"Tôi bán 3 cặp nguyên, 140 tờ mỗi cặp với tổng 420 tờ cho 3 khách. 2 khách đã liên hệ sau khi có kết quả xổ số nên tôi đã chuyển khoản tiền trúng số. Tôi đang chờ vị khách còn lại mang vé trúng đến đổi thưởng. Họ là khách quen của đại lý, thường xuyên mua cặp nguyên, khi trúng số rất vui mừng", anh Quốc Duy cho hay.

Hình ảnh nhiều tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận tương tác. Mọi người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 lộ diện.

Gần đây, phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng 14 tờ trúng giải tám cho khách. Theo đó, 14 tờ có hai số cuối là 65 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9 trúng giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 899113. Người trúng là khách quen của đại lý, ngày nào cũng mua cùng một dãy số.

Tin liên quan

TP.HCM: Vợ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, cùng chồng con đi lãnh thưởng

TP.HCM: Vợ trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, cùng chồng con đi lãnh thưởng

Một người phụ nữ ở TP.HCM ít mua vé số, trong lần mua 'chơi chơi' cầu may mới đây bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Vĩnh Long. Đại lý tiết lộ chuyện đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 9: Ngày nào cũng mua cùng dãy số, bất ngờ trúng 14 tờ

Khách TP.HCM trúng 8 tỉ xổ số miền Nam: Cho con 4 tỉ, còn lại trả nợ làm ăn

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 xổ số miền Nam 28 tháng 9 xổ số miền Nam hôm nay xổ số miền Nam chủ nhật kết quả xsmn hôm nay XSMN xổ số Đà Lạt ngày 28 tháng 9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận