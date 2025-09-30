Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đi chùa mua 3 tờ vé số, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Hà Vy
30/09/2025 05:30 GMT+7

Người phụ nữ ở Tây Ninh đi chùa, mua 3 tờ vé số cầu may, không ngờ trúng độc đắc 6 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9.

Đại lý vé số Huy Thơ ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng 3 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 282238 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số trúng độc đắc là người phụ nữ, sau khi có kết quả xổ số liền nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Bà ấy mua 3 tờ vé số này khi đi chùa, mừng rỡ khi biết tin trúng số. Người này nhận toàn bộ tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản và nói sẽ gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Đại lý của tôi thỉnh thoảng đổi vé số trúng độc đắc cho khách", phía đại lý vé số Huy Thơ cho hay.

Khách mua 3 tờ khi đi chùa, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

3 tờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Du Lê, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 26 tháng 9. Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 627019, trúng xổ số Vĩnh Long ngày 26 tháng 9. Ngay khi biết mình trúng độc đắc, vị khách liền tới đại lý đổi thưởng.

Khách mua 3 tờ khi đi chùa, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Đại lý vé số Huy Thơ đổi thưởng 3 tờ vé trúng độc đắc cho khách

ẢNH: NVCC

Người trúng là khách nữ, còn trẻ, chỉ mới ngoài 30 tuổi. Người này kể ít khi mua vé số, lần này mua cầu may, sẵn ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc. Chị cùng chồng con đi đổi thưởng, lấy tiền mặt lẫn chuyển khoản.

