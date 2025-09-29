Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9: Số 38 may mắn trúng 2 đài

Cao An Biên - Hà Vy
29/09/2025 18:30 GMT+7

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 ghi nhận các tờ vé có hai số cuối 38 trúng đài Cà Mau và Đồng Tháp.

Đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) cho biết vừa đổi thưởng 28 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 14 tờ có 2 số cuối là 38 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 trúng giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ.

14 tờ kia có 3 số cuối là 794 cũng thuộc đài này trúng giải bảy trị giá 200.000 đồng/tờ. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 814605.

Điều đặc biệt sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9, 2 số cuối 38 đều trúng giải tám đài Cà Mau và Đồng Tháp.

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9: Số 38 may mắn trúng 2 đài - Ảnh 1.

28 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9

ẢNH: NVCC

"28 tờ trúng số tôi vừa đổi thưởng của 2 khách "ruột", ngày nào cũng mua vé số. Họ nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Người mua vé có 2 số cuối 38 là số quen thuộc, mua duy nhất số đó. Còn người mua vé có 3 số cuối là 794 là số ngẫu nhiên. Tôi tiếp tục chờ khách đến đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số hôm nay", phía đại lý vé số Phát Tài cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số sau khi chia sẻ được mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Dân mạng cũng mong chờ những người trúng độc đắc đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp mở thưởng hôm nay xuất hiện.

Gần đây, đại lý vé số Yến Trâm ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cũng đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng an ủi. Theo đó, 3 tờ có dãy số 227019 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 3 tờ vé số này là 2 người ở TP.HCM, người trúng 1 tờ, người còn lại trúng 2 tờ.

