Bộ Tư lệnh TP.HCM ký kết hoạt động với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

Ngày 30.9, Bộ Tư lệnh TP.HCM ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030. Dự hội nghị ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đại biểu Phật giáo có hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thượng tọa Thích Phước Nguyên, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Những năm qua, thực hiện nghiêm chủ trương về công tác dân tộc, tôn giáo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với trọng tâm "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo", Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định đây nhiệm vụ chính trị, là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang TP.HCM đối với Tổ quốc và người dân thành phố.

Trên tinh thần đó, lực lượng vũ trang TP.HCM đã chủ động phối hợp các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Điển hình, các đơn vị đã hỗ trợ xây mới 82 căn nhà tình nghĩa quân dân, sửa chữa 53 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng của lực lượng vũ trang, bà con dân tộc, tôn giáo…

Bộ Tư lệnh TP.HCM và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2025 - 2030 ẢNH: XUÂN KHU

Trong thời điểm dịch Covid-19, hoạt động phối hợp nổi bật với các mô hình "Siêu thị 0 đồng", "ATM gạo nghĩa tình", chăm lo lương thực, thiết bị y tế và trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra, hai bên phối hợp tổ chức các chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, trồng cây gây rừng, dọn vệ sinh môi trường, xây dựng công trình văn hóa - thể thao tại cơ sở thờ tự.

Lực lượng vũ trang TP.HCM cũng mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo; gắn công tác dân vận quân đội với tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai đơn vị thường xuyên chủ động phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động công tác xã hội phong phú, đa dạng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Đặc biệt trong thời điểm đại dịch Covid-19, sự phối hợp hoạt động của hai bên trở thành điểm sáng trong tâm dịch, thắp lên tia hy vọng giúp nhân dân trong vùng dịch an tâm, vững tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vượt qua đại dịch.

Bộ Tư lệnh TP.HCM trao quà lưu niệm đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ẢNH: XUÂN KHU

Tại hội nghị, hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết, trong những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và có sức lan tỏa. Lễ ký kết lần này không chỉ là vinh dự của Phật giáo Việt Nam khi được đồng hành cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM, mà còn là sự khẳng định rõ nét tinh thần gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị, để chương trình phối hợp đạt được mục đích đề ra, hai đơn vị phải đoàn kết chặt chẽ, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Trong đó, cần thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động theo đúng chương trình phối hợp từng giai đoạn và hằng năm.

Sau hội nghị ký kết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM cần chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các tôn giáo trên địa bàn.

Từ đó, tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, hiệu ứng tốt thu hút cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia. Cùng với đó, đơn vị cần tổ chức định kỳ sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình hằng năm giữa hai bên.