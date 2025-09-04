Bộ Tư lệnh TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba

Ngày 2.9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM (4.9.1945 - 4.9.2025) và đón nhận Huân chương Quân công hạng ba.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 7 và TP.HCM.

Bộ Tư lệnh TP.HCM 80 năm phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Ngày 4.9.1945, tại ngôi nhà số 72 đường La-gờ-răng-đi-e (nay là đường Lý Tự Trọng, TP.HCM), những đoàn viên công đoàn yêu nước đã lập bàn thờ Tổ quốc và long trọng tuyên thệ: quyết không lùi bước trước hiểm nguy, quyết không nản chí trước khó khăn, quyết cùng đồng bào bảo vệ non sông đất nước. Tuyên thệ ấy đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, tiền thân của lực lượng vũ trang TP.HCM.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng ba cho Bộ Tư lệnh TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Sau ngày 30.4.1975, lực lượng vũ trang TP.HCM bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ giữ vững trật tự an ninh, ổn định đời sống nhân dân được đặt lên hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã kiên cường trấn áp tội phạm, cải tạo xã hội, rà phá bom mìn, thu gom vũ khí, khai hoang phục hóa, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Khi tiếng súng biên giới Tây Nam vang lên, lực lượng vũ trang thành phố lại lên đường, cùng quân dân cả nước chiến đấu bảo vệ biên giới, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Hơn 10 năm ròng rã, những người lính thành phố vừa chiến đấu, vừa giúp bạn xây dựng chính quyền, quân đội, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang TP.HCM đã không ngừng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.HCM về công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ, năng động, sáng tạo của TP.HCM, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước.

Ngày 1.7.2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ đội Biên phòng chính thức sáp nhập, hòa vào mái nhà chung Bộ Tư lệnh TP.HCM.

"Sáp nhập không làm mất đi bản sắc, mà làm cho chúng ta giàu có hơn về truyền thống, phong phú hơn về kinh nghiệm, mạnh mẽ hơn về lực lượng, vững vàng hơn về bản lĩnh. Mỗi đơn vị, mỗi vùng đất, mỗi con người mang đến một phần tinh hoa, một phần lịch sử, một phần hồn cốt để cùng hòa quyện thành sức mạnh mới. Đó là sức mạnh của đoàn kết, của nghĩa tình, của niềm tin và khát vọng", đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định.

Bước vào giai đoạn mới, lực lượng vũ trang TP.HCM phải tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, củng cố thế trận lòng dân, nhân tố quyết định thắng lợi trong mọi hoàn cảnh.

Ngày 22.8.2025, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 1674/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba cho Bộ Tư lệnh TP.HCM (Quân khu 7, Bộ Quốc phòng) vì đã có "thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Bộ Tư lệnh TP.HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng ba ẢNH: DUY PHÚ

Đồng thời, ngày 21.8.2025, Chủ tịch UBND TP.HCM ký Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc tặng cờ truyền thống cho lực lượng vũ trang TP.HCM vì đã có "thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (4.9.1945 - 4.9.2025).

Xây dựng lực lượng vũ trang tinh gọn, chính quy, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo, thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, củng cố thế trận lòng dân, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, phải chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước. Song song, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đổi mới huấn luyện, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số để nâng cao sức mạnh chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuối cùng, quan tâm chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống bộ đội, đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, qua đó tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho lực lượng vũ trang TP.HCM ẢNH: DUY PHÚ

Để giữ vững ổn định sự phát triển của TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, lực lượng vũ trang TP.HCM cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc. Đồng thời, cần tranh thủ sức mạnh thời đại và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Ông Được cũng yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những thành tựu mới, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và sự quản lý tập trung của Nhà nước trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, phải xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định lý tưởng, mục tiêu mà Đảng đã đề ra.