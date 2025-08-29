Thông tin mới của TP.HCM về tuyển quân nghĩa vụ quân sự

Ngày 29.8, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Các mốc thời gian tuyển quân nghĩa vụ quân sự 2026

Theo kế hoạch, TP.HCM đã ban hành cụ thể về các mốc thời gian chính thực hiện công tác tuyển quân và tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Trước đó, ngày 20.7.2025, cấp xã đã hoàn thành việc phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Tiếp đó, trước ngày 31.8.2025, việc xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp xã phải được hoàn tất, đến nay đã có 154/168 phường, xã và đặc khu hoàn thành, còn lại 14 phường, xã chưa xong. Trước ngày 5.9.2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã phải hoàn chỉnh các danh sách và báo cáo về cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố để trình Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định công nhận.

Lễ giao nhận quân nghĩa vụ quân sự dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3.2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp xã sẽ phải kết thúc trước ngày 10.10.2025. Từ ngày 1.11 - 10.12.2025 sẽ tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Dự kiến, đầu tháng 12.2025, TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân. Từ ngày 5 - 24.1.2026, UBND cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực chốt hồ sơ danh sách giao quân chính thức và dự phòng, báo cáo về Bộ Tư lệnh TP.HCM. Trước ngày 7.2.2026, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã sẽ trao quyết định gọi công dân nhập ngũ và báo cáo về Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Lễ giao nhận quân dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3.2026.

Về đối tượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tiêu chuẩn sức khỏe áp dụng theo các thông tư quy định của Bộ Quốc phòng. Đáng chú ý, theo Thông tư số 68, không gọi nhập ngũ công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 điop, viễn thị ở mọi mức độ hoặc có chỉ số BMI dưới 18 và trên 29,9.

Về tiêu chuẩn học vấn, công dân được tuyển chọn thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện nghiêm công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, nhận định hằng năm thành phố được hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng chính trị và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Qua đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HỮU TÂN

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cần nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm. Các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng toàn bộ quy trình từ đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe đến phát lệnh gọi nhập ngũ, kiên quyết xử lý vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ. Song song đó, cần quan tâm chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện việc làm, học nghề cho quân nhân xuất ngũ.

Tổng kết hội nghị, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, nhất là trong bối cảnh sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, khối lượng công việc sẽ càng nặng nề.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU TÂN

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị Công an TP.HCM tăng cường phối hợp, rà soát, liên thông dữ liệu giữa các phường, xã để không bỏ sót, tránh trường hợp lợi dụng kẽ hở trong quản lý hộ khẩu, chuyển địa bàn nhằm trốn tránh nghĩa vụ. Bên cạnh đó, thiếu tướng Vũ Văn Điền cũng đề nghị xử phạt hành chính những trường hợp chống, trốn bằng cách xăm hình kỳ quái sau khi đã có lệnh gọi nhập ngũ, theo quy định tại nghị định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngoài ra, thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh cần dành sự quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, ghi nhận nhiều doanh nghiệp đã cam kết tiếp nhận, bố trí việc làm với mức lương cao hơn cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Ông đề nghị các địa phương tích cực phối hợp với doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi việc làm cho quân nhân xuất ngũ, nhất là với những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp chiến sĩ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.