Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI

Tham dự đại hội có đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; cùng 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu 7.

Trước khi diễn ra đại hội, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã dâng hoa, dâng hương và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Sở Chỉ huy Quân khu 7.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 thực hiện nghi thức chào cờ ẢNH: L.V

Phát biểu báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân khu 7 đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Qua đó, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trước hết là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc; sáng suốt lựa chọn những đảng viên có đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự đại hội ẢNH: L.V

Phát biểu khai mạc đại hội, thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh thành công của đại hội là tiền đề rất quan trọng để Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời cũng là thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9, chào mừng lực lượng vũ trang Quân khu 7 tròn 80 tuổi.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: L.V

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, đại hội nghe báo cáo kết quả phiên trù bị; thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Tiến hành trình bày và thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và tiến hành thảo luận.

Cũng trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, đại hội sẽ tiến hành công tác nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; báo cáo và thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7.