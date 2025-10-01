Hạ tầng đông bắc TP.HCM: ‘Cú hích’ cho thị trường bất động sản

Với hàng loạt dự án giao thông chiến lược được triển khai, khu vực này không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc mà còn mở ra không gian phát triển đô thị mới, tạo nền tảng cho bất động sản (BĐS) cất cánh.

Bức tranh hạ tầng đông bắc TP.HCM

Khu Đông Bắc, đặc biệt như Dĩ An đang trở thành "điểm nóng" hạ tầng với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng. Các dự án không chỉ cải thiện kết nối nội đô, mà còn đóng vai trò "mạch máu" liên kết vùng Đông Nam bộ, góp phần hình thành một "siêu đô thị" mới sau những động thái sáp nhập hành chính. Theo các chuyên gia, hạ tầng chiếm tới 70% động lực phát triển kinh tế - xã hội, là "chìa khóa vàng" để khu vực này bứt tốc.

Có thể kể đến hàng loạt các công trình hạ tầng chiến lược đang hoặc chuẩn bị triển khai như: Dự án Quốc lộ 13 mở rộng với mục tiêu tăng làn xe, mở rộng mặt cắt để giảm ùn tắc. Dự án này đang được triển khai cấp tốc với quy mô lên đến 6 - 10 làn xe, vốn đầu tư vượt 6.000 tỉ đồng, giúp giảm thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bình Dương cũ xuống còn dưới 30 phút. Đoạn Bình Triệu - Bình Dương xây dựng cầu cạn dài 3,2 km, giải quyết nút thắt giao thông cửa ngõ. Tiến độ quốc lộ 13 được đẩy nhanh sau sáp nhập, dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối 2025, giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ.

Dọc Quốc lộ 13, rất nhiều dự án BĐS thu hút các nhà đầu tư những năm gần đây

Vành đai 3 và Vành đai 4 giúp phân luồng giao thông, giảm áp lực cho đường đô thị trung tâm, đồng thời tạo không gian phát triển BĐS gắn liền với các trục giao thông chính. Trong đó, Vành đai 3 là dự án cấp quốc gia với vốn đầu tư lên tới 75.378 tỉ đồng, dài khoảng 76,34 km đi qua khu đông bắc. Dự kiến sẽ thông xe một số tuyến trong năm nay và hoàn thiện toàn bộ vào tháng 6.2026 kết nối nội thành TP.HCM với các khu vực trước đây thuộc Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Metro số 1 nối dài Suối Tiên - Thủ Dầu Một cũng là một điểm nhấn và kết nối giao thông khu vực đông bắc và nội thành. Đồng thời, đoạn nối dài này sẽ tích hợp với các ga hiện hữu, giảm tải cho đường bộ và thúc đẩy mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Metro số 2 (tuyến Thủ Dầu Một – Quốc lộ 13 – TP.HCM) đi qua vùng Đông Bắc, dự kiến khi hoạt động cũng sẽ cải thiện kết nối các khu vực. Với chiều dài 21.87 km, vốn đầu tư hơn 40.000 tỉ đồng, tuyến này đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến kết nối trực tiếp với metro số 1 và các tuyến khác.

Hạ tầng là “đòn bẩy” lớn cho sự phát triển của khu vực vùng ven TP.HCM

Cùng với đó, đường ven sông Sài Gòn có lộ giới khoảng 32 m, đoạn qua đông bắc dài khoảng 13,6 km, 6 làn xe, vốn đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, không chỉ cải thiện giao thông mà còn nâng cao cảnh quan đô thị, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trở thành "mạch sống mới" cho khu vực.

Nhờ "đa tầng" hạ tầng kết hợp đường bộ, đường sắt và thủy bộ, đông bắc TP.HCM đang từng bước định hình một trung tâm kinh tế mới, với kỳ vọng tăng trưởng GDP khu vực 15 - 20% trong 5 năm tới.

Cơ hội vàng không thể bỏ lỡ cho nhà đầu tư

Với loạt dự án trọng điểm, đặc biệt Vành đai 3 (2026) và metro số 1 nối dài, cùng với đó là vốn FDI đổ về tăng 25% cùng nhiều dự án công nghiệp kéo theo nhu cầu nhà ở, khu đông bắc TP.HCM, bước vào "thời điểm vàng" để đón sóng đầu tư. Đặc biệt phải kể đến Dĩ An đang được coi là "điểm sáng".

Các dự án dọc tuyến metro Suối Tiên - Thủ Dầu Một được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh

Thực tế cho thấy, chỉ sau khi công bố tiến độ mở rộng Quốc lộ 13 (quý I/2025), mức độ quan tâm đến BĐS đông bắc đã tăng 32% (theo dữ liệu các nền tảng trực tuyến). Giá căn hộ sơ cấp TP.HCM tăng bình quân 29% so với 2024, nhưng tại Đông Bắc, mức tăng lên tới 35 – 40%, nhờ lợi thế hạ tầng kết nối.

Dọc metro số 1, có những dự án ghi nhận tỷ lệ bán hàng tăng 50% ngay khi tuyến metro đi vào vận hành.

Trong khi đó, dân số đông bắc dự kiến tăng thêm 20% giai đoạn 2025 – 2027, đẩy nhu cầu nhà ở từ 50 – 55 triệu đồng/m² lên mức cao hơn, cho thấy thanh khoản thị trường khu vực này khá vững.

Phối cảnh dự án Fenica - dự án nằm tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM

Không ít nhà đầu tư ví Dĩ An hôm nay giống như "Thủ Thiêm của 20 năm trước": hạ tầng càng hoàn thiện, giá trị BĐS càng tăng trưởng bền vững, hình thành chuỗi đô thị vệ tinh.

Các chuyên gia dự báo, nhà đầu tư đón sóng sớm có thể hưởng mức tăng giá 20 – 30% chỉ trong 12 – 18 tháng tới.

"Sóng Thủ Đức đã qua, nhưng sóng Dĩ An thì vừa bắt đầu. Khu vực này đang nóng lên từng ngày, và dư địa tạo 'sóng' lớn hiện nay thuộc về Dĩ An", anh Nguyễn Mạnh Hùng - một nhà đầu tư BĐS lâu năm tại TP.HCM, chia sẻ.