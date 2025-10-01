Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở TP.Đà Nẵng

Chiều 1.10, tại ngã tư 2 Tháng 9 - Phan Đăng Lưu (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến 4 ô tô và 1 xe máy hư hỏng nặng.

Chiếc xe bán tải bị bể nát phần đầu, túi khí bung ra ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 13 giờ 30 ngày 1.10, tại ngã tư 2 Tháng 9 - Phan Đăng Lưu, chiếc xe bán tải phần đầu bị bể toác, phía trước đầu xe bán tải là chiếc xe máy bị biến dạng. Còn chiếc xe 7 chỗ cũng bị hư hỏng nặng sau khi va vào đuôi xe bán tải nói trên.

Chiếc xe 7 chỗ va chạm mạnh vào đuôi xe bán tải, bị hư hỏng ẢNH: HUY ĐẠT

Cách đó vài mét có 2 chiếc ô tô khác cũng va chạm mạnh, bung túi khí, móp méo phần đầu và hông xe.

Chiếc xe 4 chỗ bị hư hỏng, bung túi khí ẢNH: HUY ĐẠT

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ phương tiện văng khắp mặt đường.

Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đến phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực ngã tư trung tâm nhằm tránh ùn tắc.

Cơ quan công an cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người, song thiệt hại tài sản khá lớn.



Lực lượng công an có mặt giữ hiện trường, điều tiết giao thông qua ngã tư ẢNH: HUY ĐẠT

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giao thông vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý, khám nghiệm.

Chiều 1.10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết các đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn và sẽ sớm có thông tin chính thức.

