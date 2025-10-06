Vụ tai nạn khiến chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Khởi tố nữ tài xế

Ngày 6.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ở xã Ea Ktur, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin ban đầu, tối 3.10, mưa lớn khiến QL 27 đoạn qua xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) bị ngập nặng, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, cùng lực lượng chức năng ra hiện trường điều tiết giao thông.

Nữ tài xế tông Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong do thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ ẢNH: T.X.

Khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, trong lúc ông Toàn đang đứng hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua đoạn ngập, thì nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi điều khiển ô tô BS 47A - 461.xx, không làm chủ tốc độ, tông trúng ông Toàn, khiến ông bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế rời khỏi hiện trường.

Ông Toàn được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Đến 9 giờ sáng 4.10, nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi đã đến công an trình diện và thừa nhận hành vi vi phạm. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, thời điểm trình diện, bà Chi không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với các chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ, nữ tài xế đã gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.



