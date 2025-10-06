Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ tai nạn khiến chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Khởi tố nữ tài xế

Hữu Tú
Hữu Tú
06/10/2025 17:39 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố nữ tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong khi đang tham gia điều tiết giao thông giữa mưa lớn.

Ngày 6.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ở xã Ea Ktur, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin ban đầu, tối 3.10, mưa lớn khiến QL 27 đoạn qua xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) bị ngập nặng, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, cùng lực lượng chức năng ra hiện trường điều tiết giao thông.

Khởi tố nữ tài xế gây tai nạn khiến Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong - Ảnh 1.

Nữ tài xế tông Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong do thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ

ẢNH: T.X.

Khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, trong lúc ông Toàn đang đứng hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua đoạn ngập, thì nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi điều khiển ô tô BS 47A - 461.xx, không làm chủ tốc độ, tông trúng ông Toàn, khiến ông bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế rời khỏi hiện trường.

Ông Toàn được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Đến 9 giờ sáng 4.10, nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi đã đến công an trình diện và thừa nhận hành vi vi phạm. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, thời điểm trình diện, bà Chi không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với các chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ, nữ tài xế đã gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.


Tin liên quan

Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Nữ tài xế đến công an trình diện

Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Nữ tài xế đến công an trình diện

Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin liên quan vụ chủ tịch xã tử vong trong lúc tham gia điều tiết giao thông.

Tham gia điều tiết giao thông vùng ngập, chủ tịch xã bị xe tông tử vong

Khám phá thêm chủ đề

gây tai nạn nữ tài xế Chủ Tịch Xã Tử Vong Đắk Lắk tai nạn tử vong điều tiết giao thông mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận