Đắk Lắk: Clip người đàn ông đánh tài xế xe tải gây bức xúc cư dân mạng

Hữu Tú
Hữu Tú
06/10/2025 10:25 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ, cư dân mạng bức xúc.

Sáng 6.10, một lãnh đạo UBND P.Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông, hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, ông N.T.A (41 tuổi, ở Đồng Tháp), người điều khiển ô tô, thừa nhận do bực tức sau va chạm giao thông nên đã đánh tài xế xe tải N.H.L.S (35 tuổi, ở P.Cư Bao, Đắk Lắk).

Đắk Lắk: Clip người đàn ông đánh tài xế xe tải gây bức xúc mạng xã hội - Ảnh 1.

Va chạm giao thông nhẹ, người đàn ông đánh tài xế xe tải liên tiếp vào vùng mặt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, tối 5.10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua P.Buôn Hồ, ô tô BS 86C - 183.XX va chạm nhẹ với xe tải BS 47H - 078.XX. Sau va chạm, ô tô dừng giữa đường, ba người bước xuống xe, trong đó có người đàn ông yêu cầu tài xế xe tải mở cửa để "nói chuyện".

Khi tài xế S. vừa mở cửa, người đàn ông bất ngờ ném điện thoại của tài xế xuống đường rồi lao vào đánh liên tiếp vào vùng mặt, đồng thời yêu cầu tài xế xe tải xuống xe "xem hiện trường".

Không dừng lại ở đó, khi tài xế xe tải bước xuống, người đàn ông này tiếp tục vung tay đánh thêm hai cái vào mặt tài xế trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Vụ việc khiến giao thông trên đường ùn ứ nghiêm trọng, nhiều phương tiện phải dừng chờ vì cả xe tải và ô tô đều đang đậu giữa đường.

Toàn bộ diễn biến vụ đánh tài xế xe tải được người dân đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận bức xúc. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã mời những người liên quan vụ việc đến trụ sở làm rõ, lấy lời khai để xử lý theo quy định.

