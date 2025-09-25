Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Tạm đóng nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh để hoàn thiện 4 cây cầu

Đỗ Trường
Đỗ Trường
25/09/2025 07:27 GMT+7

Đơn vị thi công đang tạm đóng nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh (đoạn tuyến Chơn Thành - Đức Hòa đi qua địa phận TP.HCM) để hoàn thiện 4 cây cầu trên tuyến đường này.

Ngày 25.9, đơn thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua địa bàn TP.HCM) đã lập rào chắn, cảnh báo và dùng đất đá để đóng nhiều đoạn trên tuyến đường này để hoàn thiện 4 cây cầu, gồm: cầu Kênh Phước Hòa, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính và cầu Cây Trường.

TP.HCM: Tạm đóng nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh để hoàn thiện 4 cây cầu - Ảnh 1.

Đơn vị thi công lập rào chắn trên đường Hồ Chí Minh để thi công hoàn thiện cầu Bà Tứ

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đơn vị thi công, mặc dù đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP.HCM) chưa được thông xe kỹ thuật và chưa chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng nên vẫn trong thời gian thi công, hạn chế tối đa xe cộ đi vào tuyến đường này.

Đơn vị thi công cho biết thời gian tạm đóng các đoạn đường trong khoảng 10 ngày (kể từ ngày 22.9) để thi công hoàn thiện các khe co giãn của 4 cây cầu kể trên.

TP.HCM: Tạm đóng nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh để hoàn thiện 4 cây cầu - Ảnh 2.

Thời gian tạm đóng cả 2 làn đường trong khoảng 10 ngày 

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP.HCM (tỉnh Bình Dương trước đây) có tổng chiều dài 31,5 km, dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30.4.2025 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện do vướng mặt bằng.

TP.HCM: Tạm đóng nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh để hoàn thiện 4 cây cầu - Ảnh 3.

Cầu Thanh An trên đường Hồ Chí Minh được hợp long từ đầu năm 2025

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trên đoạn tuyến này có tổng 6 cây cầu gồm 4 cây cầu kể trên và cầu Rạch Tre; cầu Thanh An (bắc qua sông Sài Gòn nối với tỉnh Tây Ninh, là cây cầu dài nhất trên tuyến với chiều dài 600 m, đã hợp long từ đầu năm 2025).

TP.HCM: Tạm đóng nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh để hoàn thiện 4 cây cầu - Ảnh 4.

Nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh vẫn đang được thi công do vướng mặt bằng

ẢNH: ĐỘ TRƯỜNG

Quan sát của PV Thanh Niên cho thấy đến thời điểm hiện tại đoạn đường Hồ Chí Minh đã được lắp đặt biển báo, sơn vạch kẻ đường nhưng chưa lắp đặt đèn tín hiệu giao thông do còn nhiều đoạn giao nhau với một số đường nhánh chưa hoàn thành thi công do vướng giải phóng mặt bằng.

TP.HCM: Tạm đóng nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh để hoàn thiện 4 cây cầu - Ảnh 5.

Đóng làn, thi công khe co giãn cầu Kênh Phước Hòa trên đường Hồ Chí Minh

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đường Hồ Chí Minh đoạn địa phận qua TP.HCM (Km10+000 - Km41+150) được khởi công tháng 11.2023 do Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị trúng thầu gói XL1, thi công xây dựng đoạn tuyến đường và bao gồm cầu Kênh Phước Hòa, cầu Cây Trường, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính, cầu Suối Tre, cầu Thanh An; dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Vướng mặt bằng khiến đường Hồ Chí Minh qua Bình Dương chưa thể thông xe

