Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Biểu dương tinh thần dũng cảm

Hữu Tú
Hữu Tú
04/10/2025 14:17 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi và gửi thư chia buồn đến gia đình của chủ tịch xã tử vong trong lúc tham gia điều tiết giao thông.

Ngày 4.10, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến viếng và chia buồn với gia đình của chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong trong lúc tham gia điều tiết giao thông.

Ông Văn thông tin, sau khi ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ) được đội ngũ y bác sĩ sơ cứu đã có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, ông Toàn bị đa chấn thương nên đã không qua khỏi.

Tại lễ viếng, ông Văn gửi thư chia buồn của ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến gia đình.

Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Biểu dương tinh thần dũng cảm- Ảnh 1.

Gia đình lo hậu sự cho ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk)

ẢNH: HỮU TÚ

Theo nội dung thư, UBND tỉnh Đắk Lắk vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ và bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân vào ngày 3.10.

Thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Tuấn xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Dray Bhăng và mong gia đình ông Toàn sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này.

Sự hy sinh của ông Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và nhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân.

UBND tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của ông Lê Phước Toàn và tập thể cán bộ UBND xã Dray Bhăng. 

Chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị ô tô tông tử vong trong lúc làm nhiệm vụ

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.10, nữ tài xế L.T.C.C (33 tuổi, ở xã Ea Ktur - thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ) điều khiển ô tô tông chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong đã trình diện cơ quan chức năng.

Tối 3.10, khi di chuyển đến địa phận xã Dray Bhăng, tài xế C. đã điều khiển ô tô tông trúng ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng đang tham gia điều tiết giao thông.

Sau đó, tài xế C. đã rời khỏi hiện trường và trình diện cơ quan chức năng vào sáng 4.10 để làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Nữ tài xế đến công an trình diện

Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Nữ tài xế đến công an trình diện

Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin liên quan vụ chủ tịch xã tử vong trong lúc tham gia điều tiết giao thông.

Tham gia điều tiết giao thông vùng ngập, chủ tịch xã bị xe tông tử vong

Khám phá thêm chủ đề

chủ tịch xã tử vong tài xế tai nạn Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận