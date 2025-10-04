Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Biểu dương tinh thần dũng cảm

Ngày 4.10, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến viếng và chia buồn với gia đình của chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong trong lúc tham gia điều tiết giao thông.

Ông Văn thông tin, sau khi ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ) được đội ngũ y bác sĩ sơ cứu đã có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, ông Toàn bị đa chấn thương nên đã không qua khỏi.

Tại lễ viếng, ông Văn gửi thư chia buồn của ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến gia đình.

Gia đình lo hậu sự cho ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Theo nội dung thư, UBND tỉnh Đắk Lắk vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ và bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân vào ngày 3.10.

Thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Tuấn xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Dray Bhăng và mong gia đình ông Toàn sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này.

Sự hy sinh của ông Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và nhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân.

UBND tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của ông Lê Phước Toàn và tập thể cán bộ UBND xã Dray Bhăng.

