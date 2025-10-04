Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tham gia điều tiết giao thông vùng ngập, chủ tịch xã bị xe tông tử vong

Hữu Tú
Hữu Tú
04/10/2025 08:35 GMT+7

Tham gia điều tiết giao thông tại vùng ngập sâu, một chủ tịch xã ở Đắk Lắk không may bị xe ô tô tông tử vong.

Ngày 4.10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, Đắk Lắk (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ) đã gặp tai nạn, tử vong khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 3.10, trên QL27, đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập sâu do mưa lớn, gây ùn tắc giao thông, một số phương tiện bị chết máy.

Tham gia điều tiết giao thông vùng ngập, chủ tịch xã bị xe tông tử vong- Ảnh 1.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn khiến chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

ẢNH: T.X

Trước tình hình đó, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện qua vùng bị ngập.

Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một ô tô tông trúng khiến ông văng xa, bị thương nặng. Ông Toàn được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã vào bệnh viện động viên, chia sẻ với gia đình của ông Toàn trước mất mát to lớn này.

Tin liên quan

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Khám phá thêm chủ đề

tử vong cấp cứu Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên Đắk Lắk chủ tịch xã
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận