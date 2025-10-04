Tham gia điều tiết giao thông vùng ngập, chủ tịch xã bị xe tông tử vong

Ngày 4.10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, Đắk Lắk (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ) đã gặp tai nạn, tử vong khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 3.10, trên QL27, đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập sâu do mưa lớn, gây ùn tắc giao thông, một số phương tiện bị chết máy.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn khiến chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong ẢNH: T.X

Trước tình hình đó, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện qua vùng bị ngập.

Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một ô tô tông trúng khiến ông văng xa, bị thương nặng. Ông Toàn được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã vào bệnh viện động viên, chia sẻ với gia đình của ông Toàn trước mất mát to lớn này.