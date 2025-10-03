Khởi tố Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 3.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ 255 bệnh nhân điều trị tán sỏi bằng máy hỏng.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) ẢNH: H.T

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (48 tuổi), Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (51 tuổi), Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 28.3.2024 - 15.5.2024 và 28.5.2024 - 31.12.2024, ông Hoàng và ông Đức đã chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi sai quy trình trên 255 hồ sơ bệnh án. Các kỹ thuật này được thực hiện bằng máy tán sỏi laser đã hỏng tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trong số này, 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm y tế (BHYT) đã được BHXH tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, người bệnh cùng chi trả hơn 33 triệu đồng. Có 20 hồ sơ không thuộc BHYT, bệnh nhân phải tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện còn thanh toán chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho quỹ BHYT hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại trực tiếp cho người bệnh hơn 59 triệu đồng.

Vụ việc không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của bệnh nhân, tạo nên phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.