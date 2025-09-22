Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng: Bắt giam 2 trưởng khoa

Hữu Tú
Hữu Tú
22/09/2025 19:55 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan việc 255 bệnh nhân điều trị tán sỏi dù máy hỏng.

Ngày 22.9, liên quan vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai người bị bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Ngọc Hoàng (48 tuổi), Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (51 tuổi), Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 28.3 - 15.5.2024 và từ ngày 28.5 - 31.12.2024, ông Hoàng và ông Đức đã chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình trên 255 hồ sơ bệnh án, thực hiện các kỹ thuật bằng máy tán sỏi laser bị hỏng tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Khởi tố 2 trưởng khoa trong vụ máy tán sỏi ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Khởi tố, bắt tạm 2 trưởng khoa ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trong vụ 255 bệnh nhân điều trị tán sỏi dù máy hỏng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng BHYT được BHXH tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi của 2 bị can gây thiệt hại quỹ BHYT hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng.

Đồng thời, 2 bị can gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh; gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

