Vụ chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong: Nữ tài xế đến công an trình diện

Ngày 4.10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nữ tài xế lái ô tô tông chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ) tử vong đã trình diện cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 25 ngày 3.10, chị L.T.C.C (33 tuổi, ở xã Ea Ktur - thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ) điều khiển ô tô BS 47A - XXX.XX lưu thông hướng từ H.Lắk (cũ) đi trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (cũ).

Khi di chuyển đến địa phận xã Dray Bhăng, tài xế C. đã điều khiển ô tô tông trúng ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.

Sau đó, tài xế C. đã rời khỏi hiện trường và trình diện cơ quan chức năng vào sáng 4.10 để làm rõ vụ việc.

Tài xế điều khiển ô tô tông chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong, trình diện cơ quan chức năng ẢNH: T.X

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 3.10, trước tình hình ngập trên QL27, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện qua vùng bị ngập.

Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một ô tô tông trúng khiến ông văng xa, bị thương nặng. Ông Toàn được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng tử vong sau đó.