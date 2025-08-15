Người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong khi băng qua đường sắt

Sáng 15.8, thông tin từ UBND xã Trung Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị tàu tông tử vong ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bà Trương Thị Q. (56 tuổi, ngụ P.Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển xe máy chở cá biển đến chợ bán.

Khi đến địa bàn xã Trung Lộc, bà Q. điều khiển xe máy băng qua đường sắt bắc - nam thì bị đoàn tàu khách NA1 chạy hướng Hà Nội - Vinh đâm trúng.

Vụ tai nạn khiến xe máy văng ra xa, bà Q. tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng ẢNH: CTV

Một lãnh đạo ga Quán Hành cho biết, vị trí xảy ra tai nạn là lối đi do người dân tự mở, ngành đường sắt đã lắp đặt biển cảnh báo.

Sau khi xảy ra tai nạn, tàu NA1 dừng lại xử lý và bị chậm hành trình 21 phút so với biểu đồ chạy tàu.

Tàu khách SE20 (chạy từ TP.HCM đi Hà Nội) cũng phải dừng tránh tại ga Quán Hành 42 phút.