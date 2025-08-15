Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong khi băng qua đường sắt

Khánh Hoan
15/08/2025 11:56 GMT+7

Một phụ nữ ở Nghệ An chở cá đi bán, khi băng qua tuyến đường sắt bắc - nam bằng lối đi dân sinh tự mở thì bị tàu tông tử vong.

Sáng 15.8, thông tin từ UBND xã Trung Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một phụ nữ tử vong.

Người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong ở Nghệ An khi băng qua đường sắt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị tàu tông tử vong

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bà Trương Thị Q. (56 tuổi, ngụ P.Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển xe máy chở cá biển đến chợ bán.

Khi đến địa bàn xã Trung Lộc, bà Q. điều khiển xe máy băng qua đường sắt bắc - nam thì bị đoàn tàu khách NA1 chạy hướng Hà Nội - Vinh đâm trúng.

Vụ tai nạn khiến xe máy văng ra xa, bà Q. tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong ở Nghệ An khi băng qua đường sắt - Ảnh 2.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng

ẢNH: CTV

Một lãnh đạo ga Quán Hành cho biết, vị trí xảy ra tai nạn là lối đi do người dân tự mở, ngành đường sắt đã lắp đặt biển cảnh báo.

Sau khi xảy ra tai nạn, tàu NA1 dừng lại xử lý và bị chậm hành trình 21 phút so với biểu đồ chạy tàu. 

Tàu khách SE20 (chạy từ TP.HCM đi Hà Nội) cũng phải dừng tránh tại ga Quán Hành 42 phút.

Va chạm với tàu hỏa, 2 người tử vong tại chỗ

Va chạm với tàu hỏa, 2 người tử vong tại chỗ

Hai người tử vong tại chỗ sau khi xe máy va chạm với tàu hỏa tại đường ngang dân sinh có gác chắn tự động, đoạn qua xã An Phú (TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

