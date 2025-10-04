Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

13 trẻ em trong vòng tay 4 mẹ đơn thân: Những mảnh đời lay động lòng người

Hữu Tú
04/10/2025 08:47 GMT+7

Ở một góc buôn Ea Tiêu (Đắk Lắk), 4 mẹ đơn thân ngày ngày lượm ve chai, làm thuê để nuôi 13 trẻ em. Trong số ấy, có 3 cháu chưa kịp có giấy khai sinh vì thiếu tên người cha.

Gánh nặng trên vai những người mẹ đơn thân

Trong khu vườn nhỏ ở buôn Ea Tiêu, xã Ea Ktur (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ), 4 căn nhà cũ kỹ xếp liền nhau là nơi trú ngụ của 4 người mẹ đơn thân. Dưới mái nhà ấy, 13 trẻ em tuổi từ 2 đến 5 ríu rít chơi đùa, nhưng ẩn sau tiếng cười trẻ thơ là những phận đời đầy chật vật.

Hoàn cảnh của gia đình ‘siêu trẻ em’ - Ảnh 1.

Một gia đình có 4 người mẹ đơn thân không có việc làm ổn định, nuôi 13 đứa con nhỏ

ẢNH: HỮU TÚ

Ở tuổi 20, chị H'Nghiết Hmok đã trở thành mẹ của 3 đứa trẻ. Người con gái đầu trong gia đình có 6 anh chị em này từng nghĩ mình sẽ có một tổ ấm bình thường. Nhưng chồng chị qua đời sau một cơn ngộ độc thực phẩm cách đây hơn 2 năm, để lại chị với gánh nặng nuôi 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới 4 tuổi.

"Trong nhà có mẹ và 2 dì tôi, ai cũng là mẹ đơn thân, tổng cộng 13 trẻ em. Chúng tôi không có nghề nghiệp ổn định, chỉ làm thuê, lượm ve chai để sống qua ngày. Giờ tay tôi bó bột, chẳng làm gì được, đành dựa hết vào gia đình", chị H'Nghiết Hmok rầu rĩ.

Hoàn cảnh của gia đình ‘siêu trẻ em’ - Ảnh 2.

Gia đình quá khó khăn, cuộc sống của các em chịu nhiều thiệt thòi

ẢNH: HỮU TÚ

Câu chuyện khiến người nghe nhói lòng hơn khi biết rằng, có 3 trong số 13 trẻ em chưa được làm giấy khai sinh chỉ vì không có cha. Đứa con 2 tuổi của chị H'Nghiết là một trong số đó. Không giấy khai sinh, đồng nghĩa các em không được đến trường, bị thiệt thòi ngay từ bước đầu đời.

Giữa trưa nắng chang chang, chị H'Nghiết dẫn chúng tôi vào căn nhà xây nhờ vốn vay chính sách, tường chưa tô trát, nay đã xuống cấp. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, chị tâm sự: "Ở chung một nhà, ba mẹ con tôi nương nhờ vào bà ngoại. Mỗi khi con bệnh, tôi chỉ biết khóc, chẳng biết vay mượn đâu ra tiền. Gần đây có nhà hảo tâm hỗ trợ chút gạo, nhu yếu phẩm nên đỡ phần nào".

Trong gian nhà chật, bầy trẻ con ríu rít, đứa bám chân mẹ, đứa nghịch lon sữa rỗng. Niềm vui của các em giản đơn là vậy, nhưng ẩn giấu trong đó là một tương lai bất định, nếu thiếu sự chung tay từ cộng đồng.

Chính quyền sẽ nhanh chóng giải quyết

Hoàn cảnh của gia đình ‘siêu trẻ em’ - Ảnh 3.

Trong 13 trẻ em, có 3 em chưa thể đi học vì không có giấy khai sinh và nhiều em đã bỏ học từ nhỏ

ẢNH: HỮU TÚ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, xác nhận xã đã nắm được tình cảnh đặc biệt của gia đình này. "Tôi đã chỉ đạo cán bộ nắm rõ hoàn cảnh, phối hợp cùng Mặt trận, phòng văn hóa và phòng kinh tế để có biện pháp hỗ trợ thiết thực, lâu dài cho 13 trẻ em và 4 mẹ đơn thân", ông Y Ngơn Niê cho hay.

Về 3 trẻ em chưa có giấy khai sinh, ông Y Ngơn Niê cho biết địa phương sẽ sớm giải quyết thủ tục để các cháu có thể đến trường như bao bạn bè khác.

Hoàn cảnh của gia đình ‘siêu trẻ em’ - Ảnh 4.

Bữa ăn trưa của các em nhỏ chỉ có bánh mì không và một tô mì tôm

ẢNH: HỮU TÚ

13 trẻ em lớn lên trong vòng tay chật vật của những mẹ đơn thân ở buôn Ea Tiêu không chỉ cần một mái nhà lành lặn hay những bữa cơm no; các em còn cần lắm giấy khai sinh để bước vào lớp học, cần sự chung tay chia sẻ của xã hội để để bớt khó khăn...

Phát hiện hơn 300 trẻ em có khai sinh, BHYT nhưng 'mất tích' trong sổ hộ khẩu

Phát hiện hơn 300 trẻ em có khai sinh, BHYT nhưng 'mất tích' trong sổ hộ khẩu

P.Bàn Thạch (TP.Đà Nẵng) vừa phát hiện hàng trăm trẻ em đã có giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhưng lại không có tên trong danh sách nhân khẩu thường trú.

trẻ em Giấy khai sinh mẹ đơn thân Đắk Lắk gia đình có 13 trẻ em Những mảnh đời
Xem thêm bình luận