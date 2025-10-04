13 trẻ em trong vòng tay 4 mẹ đơn thân: Những mảnh đời lay động lòng người

Gánh nặng trên vai những người mẹ đơn thân

Trong khu vườn nhỏ ở buôn Ea Tiêu, xã Ea Ktur (thuộc H.Cư Kuin, Đắk Lắk cũ), 4 căn nhà cũ kỹ xếp liền nhau là nơi trú ngụ của 4 người mẹ đơn thân. Dưới mái nhà ấy, 13 trẻ em tuổi từ 2 đến 5 ríu rít chơi đùa, nhưng ẩn sau tiếng cười trẻ thơ là những phận đời đầy chật vật.

Một gia đình có 4 người mẹ đơn thân không có việc làm ổn định, nuôi 13 đứa con nhỏ ẢNH: HỮU TÚ

Ở tuổi 20, chị H'Nghiết Hmok đã trở thành mẹ của 3 đứa trẻ. Người con gái đầu trong gia đình có 6 anh chị em này từng nghĩ mình sẽ có một tổ ấm bình thường. Nhưng chồng chị qua đời sau một cơn ngộ độc thực phẩm cách đây hơn 2 năm, để lại chị với gánh nặng nuôi 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới 4 tuổi.

"Trong nhà có mẹ và 2 dì tôi, ai cũng là mẹ đơn thân, tổng cộng 13 trẻ em. Chúng tôi không có nghề nghiệp ổn định, chỉ làm thuê, lượm ve chai để sống qua ngày. Giờ tay tôi bó bột, chẳng làm gì được, đành dựa hết vào gia đình", chị H'Nghiết Hmok rầu rĩ.

Gia đình quá khó khăn, cuộc sống của các em chịu nhiều thiệt thòi ẢNH: HỮU TÚ

Câu chuyện khiến người nghe nhói lòng hơn khi biết rằng, có 3 trong số 13 trẻ em chưa được làm giấy khai sinh chỉ vì không có cha. Đứa con 2 tuổi của chị H'Nghiết là một trong số đó. Không giấy khai sinh, đồng nghĩa các em không được đến trường, bị thiệt thòi ngay từ bước đầu đời.

Giữa trưa nắng chang chang, chị H'Nghiết dẫn chúng tôi vào căn nhà xây nhờ vốn vay chính sách, tường chưa tô trát, nay đã xuống cấp. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, chị tâm sự: "Ở chung một nhà, ba mẹ con tôi nương nhờ vào bà ngoại. Mỗi khi con bệnh, tôi chỉ biết khóc, chẳng biết vay mượn đâu ra tiền. Gần đây có nhà hảo tâm hỗ trợ chút gạo, nhu yếu phẩm nên đỡ phần nào".

Trong gian nhà chật, bầy trẻ con ríu rít, đứa bám chân mẹ, đứa nghịch lon sữa rỗng. Niềm vui của các em giản đơn là vậy, nhưng ẩn giấu trong đó là một tương lai bất định, nếu thiếu sự chung tay từ cộng đồng.

Chính quyền sẽ nhanh chóng giải quyết

Trong 13 trẻ em, có 3 em chưa thể đi học vì không có giấy khai sinh và nhiều em đã bỏ học từ nhỏ ẢNH: HỮU TÚ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, xác nhận xã đã nắm được tình cảnh đặc biệt của gia đình này. "Tôi đã chỉ đạo cán bộ nắm rõ hoàn cảnh, phối hợp cùng Mặt trận, phòng văn hóa và phòng kinh tế để có biện pháp hỗ trợ thiết thực, lâu dài cho 13 trẻ em và 4 mẹ đơn thân", ông Y Ngơn Niê cho hay.

Về 3 trẻ em chưa có giấy khai sinh, ông Y Ngơn Niê cho biết địa phương sẽ sớm giải quyết thủ tục để các cháu có thể đến trường như bao bạn bè khác.

Bữa ăn trưa của các em nhỏ chỉ có bánh mì không và một tô mì tôm ẢNH: HỮU TÚ

13 trẻ em lớn lên trong vòng tay chật vật của những mẹ đơn thân ở buôn Ea Tiêu không chỉ cần một mái nhà lành lặn hay những bữa cơm no; các em còn cần lắm giấy khai sinh để bước vào lớp học, cần sự chung tay chia sẻ của xã hội để để bớt khó khăn...