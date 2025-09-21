Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phát hiện hơn 300 trẻ em có khai sinh, BHYT nhưng 'mất tích' trong sổ hộ khẩu

Mạnh Cường
21/09/2025 17:27 GMT+7

P.Bàn Thạch (TP.Đà Nẵng) vừa phát hiện hàng trăm trẻ em đã có giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhưng lại không có tên trong danh sách nhân khẩu thường trú.

Ngày 21.9, UBND P.Bàn Thạch cho biết vừa có công văn gửi UBND thành phố và Công an TP.Đà Nẵng, về việc xin ý kiến xử lý các trường hợp trẻ em chưa đăng ký thường trú (hộ khẩu) trên địa bàn phường.

Có thể do hệ thống phần mềm cập nhật bị lỗi

Theo báo cáo của phường, qua đợt rà soát để trao quà Tết Độc lập 2.9, đã phát hiện 331 trẻ em đang sinh sống cùng gia đình, đã được thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT, nhưng chưa đăng ký nhân khẩu thường trú tại phường.

Phường đang tiếp tục rà soát, tổng hợp nên con số có thể nhiều hơn.

Phát hiện hơn 300 trẻ em có khai sinh, BHYT nhưng 'mất tích' trong sổ hộ khẩu- Ảnh 1.

Qua đợt rà soát để trao quà Tết Độc lập 2.9, P.Bàn Thạch phát hiện 331 trẻ em đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT nhưng chưa đăng ký nhân khẩu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 28.12.2024 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10.1.2025), trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ, chủ hộ phải thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên.

Nghị định số 144/2021/NĐ CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống, tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

UBND P.Bàn Thạch cho rằng theo quy định trên thì những trường hợp chưa đăng ký nhân khẩu thường trú, tạm trú cho trẻ em sẽ bị xử lý vi phạm hành chính khi thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Phường cho rằng thực tế, từ trước đến nay, mô hình "3 trong 1" (đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT và đăng ký thường trú) đã được áp dụng hiệu quả, được người dân đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nguyên nhân có thể do hệ thống phần mềm cập nhật đăng ký thường trú bị lỗi, nên trẻ em có giấy khai sinh, có thẻ BHYT nhưng không có tên trong danh sách khẩu thường trú.

Do vậy, việc cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính đối với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em là chưa thật sự hợp tình, hợp lý, dễ phát sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện.

Xem xét không xử phạt

Bên cạnh đó, việc trẻ em chưa được đăng ký thường trú cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của các em trong thời gian tới, như: công tác điều tra phổ cập giáo dục, tuyển sinh đầu cấp, tiếp cận các chế độ, chính sách liên quan…

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của trẻ em, bảo đảm tính công bằng, khách quan trong việc chấp hành pháp luật và tiếp thu ý kiến của nhân dân, UBND P.Bàn Thạch đề nghị UBND TP.Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến về việc không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trong khi đó, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng, cho biết qua rà soát bước đầu, trường hợp trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ và TP.Đà Nẵng cũ (nay là TP.Đà Nẵng) chưa đăng ký thường trú rất nhiều. Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra với nhiều tỉnh, thành khác.

Thượng tá Hà Thế Xuyên cho hay, Công an TP.Đà Nẵng đang xác định nguyên nhân, đồng thời đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Tin liên quan

Quy định mới nhất về đăng ký hộ khẩu thường trú ở Đà Nẵng

Quy định mới nhất về đăng ký hộ khẩu thường trú ở Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hoàng Tuấn Anh vừa ký ban hành quy định về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn có hiệu lực từ ngày 15/5/2005. Theo đó, để đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, người chuyển đến phải có nhà ở hợp pháp; có việc làm, có thu nhập hợp pháp đảm bảo cuộc sống ổn định, không bị cấm cư trú ở thành phố Đà Nẵng và có thời gian cư trú liên tục ở thành phố từ 3 năm trở lên...

Khám phá thêm chủ đề

hộ khẩu Đà Nẵng đăng ký thường trú quản lý cư trú Khai sinh vi phạm hành chính BHYT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Hotline

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

