Đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh như thế nào?

Theo Bộ Công an, việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện có thể thực hiện theo nhóm thủ tục hành chính liên thông giữa UBND cấp xã/huyện, công an và bảo hiểm xã hội cấp huyện.



Người dân có thể đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin dịch vụ công ẢNH MINH HỌA: NGỌC LÊ

Thủ tục liên thông: khai sinh - thường trú - thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Quy trình gồm 4 bước:

Bước 1: Người dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng VNeID, chọn "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử" để nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí.

Bước 2: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và gửi giấy hẹn qua Cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS.

Bước 3: Hồ sơ khai sinh được chuyển sang phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp. Công chức hộ tịch xử lý và cấp giấy khai sinh điện tử ngay trong ngày làm việc.

Bước 4: Giấy khai sinh điện tử tiếp tục được chuyển đến Hệ thống quản lý cư trú để đăng ký thường trú và hệ thống Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Theo đó, thời gian giải quyết đăng ký thường trú: tối đa 2 ngày làm việc, nếu cần xác minh thì không quá 5 ngày; cấp thẻ BHYT thì tối đa 2 ngày làm việc.

Ngoài ra, toàn bộ quy trình liên thông được giải quyết trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Nếu phải xác minh thì tối đa 5 ngày, hồ sơ nộp sau 15 giờ được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?

Hồ sơ cần có đó là tờ khai điện tử (Mẫu số 01, Nghị định 63/2024/NĐ-CP); giấy chứng sinh điện tử được liên thông từ cơ sở y tế (nếu không có, người dân nộp hồ sơ thay thế theo quy định về hộ tịch). Trường hợp đăng ký thường trú khác nơi cha mẹ thường trú, cần bổ sung giấy tờ theo luật Cư trú. Lưu ý, hồ sơ bản giấy phải được số hóa theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP.

Cơ quan giải quyết là UBND cấp xã hoặc huyện giải quyết đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố nước ngoài); công an cấp xã giải quyết đăng ký thường trú; bảo hiểm xã hội cấp huyện giải quyết cấp thẻ BHYT.

Sau khi được giải quyết, người dân nhận giấy khai sinh (bản điện tử và bản giấy nếu yêu cầu), thẻ BHYT điện tử và thông báo kết quả đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID. Nếu cần, có thể nhận thêm bản giấy tại cơ quan giải quyết.

Cách đăng ký khai sinh - thường trú - thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công THỰC HIỆN: ĐẶNG SINH - NGỌC LÊ

Phí, lệ phí đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Nếu nộp hồ sơ trực tiếp, sau đăng ký khai sinh, đến trụ sở công an đăng ký thường trú

Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người dân có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp để đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh tại Trung tâm phục vụ hành chính công có thẩm quyền.

Ở hình thức này, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy số định danh cá nhân cho trẻ mới sinh.

Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trả số định danh cá nhân cho trẻ thì cá nhân, công chức tư pháp - hộ tịch in giấy khai sinh, bản sao giấy khai sinh trình lãnh đạo UBND cấp xã ký, chuyển tới Trung tâm phục vụ hành chính công để trả kết quả cho người yêu cầu.

Thời hạn giải quyết ở hình thức trực tiếp là ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Theo quy định, nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh; nộp phí cấp bản sao giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao. Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Ở hình thức này, sau khi đăng ký khai sinh, thì đến cơ quan công an để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.

Luật sư Nguyễn Thành Công (Giám đốc Công ty Đông Phương Luật, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) nhấn mạnh, quy định pháp luật đã rõ ràng, vấn đề mà mọi người cần biết nhất là các cha mẹ trẻ khi con sinh ra thì đồng nghĩa với việc phát sinh các nghĩa vụ, trách nhiệm của cả gia đình lẫn xã hội với đối tượng này.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu về dân cư vừa là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cũng là một nguồn dữ liệu rất quan trọng để quản lý xã hội từ an sinh xã hội đến sự phát triển của trẻ qua việc hưởng bảo hiểm, học hành cùng các mối quan hệ khác, nên việc đăng ký khai sinh, đăng ký cư trú là việc đặc biệt quan trọng.

Luật sư Công nói, theo luật Cư trú năm 2020, cụ thể bằng hướng dẫn tại khoản 2 điều 7 Nghị định 154 năm 2024, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên.

"Nếu quá thời hạn trên mà không đăng ký, người vi phạm sẽ bị xử phạt theo điểm a khoản 1 điều 9 Nghị định 144/2021. Mức phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu cư trú", luật sư Công cho biết.