Sau khai sinh, phải đăng ký thường trú cho con

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 5.9, tại trụ sở Công an P.Long Bình (Q.9 cũ, TP.HCM), nhiều phụ huynh mang theo giấy khai sinh để làm thủ tục nhập khẩu cho con. Tuy nhiên, đa số các trường hợp đều trễ hạn đăng ký thường trú trên 60 ngày kể từ ngày khai sinh nên bị lập biên bản xử phạt hành chính.

"Bé sinh ngày 18.4.2025, nay đã tháng 9 nên tính ra bị trễ rồi. Tôi đọc tin trên mạng thấy nhiều người cũng bị phạt do trễ hạn đăng ký thường trú cho con nên vội đến công an phường kiểm tra. Cán bộ công an hướng dẫn rất kỹ, giờ tôi chờ quyết định xử phạt rồi đi ngân hàng đóng phạt, sau đó mới có thể hoàn tất thủ tục nhập khẩu cho bé", chị N.T.H (30 tuổi, ngụ P.Long Bình) chia sẻ.

Anh Đinh Trung Hiếu (P.Long Bình, TP.HCM) đi làm lại thủ tục đăng ký thường trú cho con ẢNH: LÊ CẦM

Theo cán bộ Công an P.Long Bình, những ngày qua có nhiều phụ huynh đến làm thủ tục thường trú cho con mới phát hiện đã quá hạn. Quy định rõ ràng đã có trước đó, nhưng nhiều người không biết. "Người dân sẽ ký biên bản vi phạm, chờ quyết định xử phạt, sau đó ra ngân hàng nộp phạt. Có biên lai nộp phạt mới tiếp tục đăng ký thường trú cho con trên cổng dịch vụ công", cán bộ này thông tin.

Một cán bộ Công an P.Bình Tân (Q.Bình Tân cũ, TP.HCM) cho biết thêm công dân mới được sinh ra, cha mẹ đăng ký khai sinh cho con trễ thì không bị phạt; nhưng trong vòng 60 ngày kể từ khi có giấy khai sinh nếu không đến công an phường để làm thủ tục nhập dữ liệu sẽ vi phạm về luật Cư trú, không khai báo thường trú thì sẽ bị phạt hành chính.

Đừng để bị phạt vì trễ hạn đăng ký thường trú cho con

Nhiều bạn đọc (BĐ) khá bất ngờ khi biết khai sinh xong còn phải đăng ký thường trú cho con. BĐ Congtamvl24 cho biết: "Tôi cũng đang bức xúc vì sinh đứa đầu 6 tuổi thì đăng ký khai sinh là cán bộ yêu cầu đem hộ khẩu để nhập khẩu luôn. Còn sinh đứa 2 thì yêu cầu đăng ký khai sinh qua cổng dịch vụ công, xong trả giấy khai sinh và bảo hiểm y tế, không hề hướng dẫn đăng ký thường trú cho con. Đến nay thì quá hạn nên bị phạt".

BĐ Giang Hoàng Hà cũng phản ánh: "Đến làm giấy khai sinh cho con mà không có cán bộ nào hướng dẫn khai thường trú, tới lúc trễ thì bị phạt".

Nói về việc quên sót này, BĐ Cường Trịnh cho rằng: "Cha mẹ hoàn toàn không cố ý, chỉ là không biết. Do vậy, cần xem lại công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các quy định, nhất là những văn bản quan trọng… Còn nếu trễ hạn, bị phạt thì nhắc nhở và cho nộp phạt luôn tại chỗ. Như vậy có quá khó không?".

Để mọi người đều biết

Làm sao để mọi người đều biết và thực hiện nghiêm việc đăng ký thường trú cho con? BĐ Bạn Đọc Mới góp ý: "Giá mà lúc người dân đi đăng ký khai sinh cho con, cán bộ nhắc luôn việc đăng ký thường trú này thì ổn biết bao nhiêu". BĐ Hiền Thạch cũng cho rằng: "Cần chủ động nhắc người dân khi họ đi làm giấy tờ".

BĐ Diệu Hoàng đề nghị: "Vì sao cơ quan quản lý không liên thông dữ liệu với nhau ? Nhiều người lầm tưởng không có hộ khẩu giấy thì khi cấp giấy khai sinh, cơ quan chức năng liên thông luôn".

"Thời điểm sinh con là lúc cả nhà bận rộn nhất với đủ thứ việc, nên nhiều phụ huynh, nhất là các phụ huynh trẻ, không biết hoặc quên sót việc đăng ký thường trú cho con. Và không chỉ có việc quên này đâu. Theo tôi, nên có những tờ bướm hoặc là loại sổ nhỏ dạng cẩm nang hướng dẫn dành cho các gia đình, trong đó ghi các việc phải làm, thời gian thực hiện, nơi liên quan, như: khai sinh, đăng ký thường trú, bảo hiểm y tế, lịch chích ngừa, lịch đi học… Nói chung càng chi tiết càng tốt. Nên phát cho các phụ huynh ở các bệnh viện sản, y tế phường, xã, UBND phường, xã… Phụ huynh cứ theo đó mà thực hiện", BĐ Hoa Binh ý kiến.