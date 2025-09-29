Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Mức hỗ trợ giảm học phí cho trẻ em mầm non, học sinh ngoài công lập

Đỗ Trường - Thúy Liễu - Sỹ Đông
29/09/2025 14:36 GMT+7

Ngoài miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ giảm học phí theo quy định của nghị quyết HĐND…

Sáng 29.9, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết hỗ trợ giảm học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM.

Mức hỗ trợ được xác định bằng 100% mức học phí do HĐND TP.HCM quy định cho từng cấp học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Cụ thể, mức học phí được hỗ trợ giảm (đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên): cấp mầm non 180.000 đồng/học sinh/tháng; tiểu học 80.000 đồng/học sinh/tháng; THCS 100.000 đồng/học sinh/tháng; THPT 120.000 đồng/học sinh/tháng.

TP.HCM: Mức hỗ trợ giảm học phí cho trẻ em mầm non, học sinh ngoài công lập - Ảnh 1.

Học sinh ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM được hỗ trợ giảm học phí từ năm học 2025 - 2026

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trường hợp mức học phí (được hỗ trợ) theo quy định của HĐND TP.HCM cao hơn mức học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, thì mức hỗ trợ được tính bằng 100% mức học phí của các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục hoặc các cơ sở giáo dục thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đó.

Nghị quyết hỗ trợ học phí của HĐND TP.HCM có hiệu lực từ ngày 10.10 nhưng thời gian áp dụng được tính từ năm học 2025 - 2026 bằng nguồn kinh phí từ ngân sách TP.HCM theo phân cấp hiện hành.

