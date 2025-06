Chính thức miễn học phí học sinh công lập, hỗ trợ học phí dân lập, tư thục

Nghị quyết quy định miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập.

Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ đóng học phí do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phổ cập giáo dục trẻ mầm non 3 - 5 tuổi và miễn học phí ẢNH: PHẠM THẮNG

Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, quy định này bảo đảm mức hỗ trợ học phí trên địa bàn không vượt khung học phí (mức sàn - mức trần) theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thu thấp hơn mức sàn theo khung học phí do Chính phủ quy định thì mức hỗ trợ học phí của địa phương bằng với mức thu học phí của cơ sở giáo dục.

Thường trực Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với nội dung được chỉnh lý như dự thảo nghị quyết, đồng thời giữ nguyên quy định áp dụng từ năm học 2025 - 2026 để Chính phủ có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Chiều cùng ngày, Quốc hội cũng thông qua dự thảo nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Báo cáo tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT đánh giá cụ thể về thực trạng, dự báo số trẻ và nguồn lực đầu tư. Theo đó, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phát triển rộng khắp đến tất cả các xã phường, thôn bản trên cả nước.

Hằng năm, có trên 5,1 triệu trẻ mầm non (trong đó 4,5 triệu trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi) được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại 15.256 trường mầm non và 17.444 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo đạt 93,6%.

Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa ra lớp, chủ yếu là trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Một số đại biểu có ý kiến việc loại bỏ điều khoản loại trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là phù hợp, nhưng cần xác định rõ chính sách, cách tính tỷ lệ phổ cập cho nhóm này. Tuy nhiên, theo Chính phủ, điều này để tránh phân biệt loại hình trường lớp và tránh bỏ sót đối tượng phổ cập là trẻ em từ 3 đến 5 tuổi người Việt Nam học tại các cơ sở giáo dục mầm non đầu tư nước ngoài.

Trong thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài có điều kiện thuận lợi, không sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ và đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Cách tính tỷ lệ phổ cập cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài không ảnh hưởng tới việc tính tỷ lệ phổ cập, do số trẻ trên vẫn được các địa phương điều tra và đưa vào diện trẻ phải thực hiện phổ cập hằng năm.