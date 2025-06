Miễn học phí công lập, hỗ trợ học phí dân lập, tư thục

Nghị quyết quy định miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập. Đồng thời, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ đóng học phí do HĐND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết quy định này bảo đảm mức hỗ trợ học phí trên địa bàn không vượt khung học phí (mức sàn - mức trần) theo quy định của Chính phủ. Trường hợp cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thu thấp hơn mức sàn theo khung học phí do Chính phủ quy định thì mức hỗ trợ học phí của địa phương bằng với mức thu học phí của cơ sở giáo dục.

Thường trực Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cũng thống nhất với nội dung được chỉnh lý như dự thảo nghị quyết, đồng thời giữ nguyên quy định áp dụng từ năm học 2025 - 2026 để Chính phủ có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Về dự thảo nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi, báo cáo tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết đa số các đại biểu đồng tình với sự cần thiết của nghị quyết. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT đánh giá cụ thể về thực trạng, dự báo số trẻ và nguồn lực đầu tư. Theo đó, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phát triển rộng khắp đến tất cả các xã phường, thôn bản trên cả nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn học phí học sinh công lập cả nước từ năm học 2025 - 2026 ẢNH: PHẠM THẮNG

Hằng năm, có trên 5,1 triệu trẻ mầm non (trong đó 4,5 triệu trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi) được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại 15.256 trường mầm non và 17.444 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo đạt 93,6%. Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, còn gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa ra lớp, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030

Chiều cùng ngày, với 443/444 đại biểu QH tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp tới hết năm 2030. Nghị quyết của QH nêu rõ, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được quy định tại Nghị quyết số 55 năm 2010 và các nghị quyết liên quan đến hết ngày 31.12.2030.

Báo cáo trước tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết trước khi QH bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho biết một số ý kiến đề nghị không miễn thuế đối với đất bỏ hoang, không sản xuất, sử dụng không đúng mục đích. Cạnh đó, một số ý kiến khác đề nghị quy định tiêu chí cụ thể để được miễn thuế, đồng thời có chế tài xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách để sử dụng đất sai mục đích hoặc tích tụ đất đai, để đất hoang hóa.

Ủy ban Thường vụ QH cho rằng trên thực tế, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, đất hoang hóa, gây lãng phí nguồn lực vẫn diễn ra khá phổ biến. Mục tiêu hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng cần đáp ứng mục tiêu khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả. Do đó, cần thiết có các tiêu chí để phân loại và xác định đối tượng được miễn thuế phù hợp nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả sử dụng đất.

Tuy nhiên, việc quy định cụ thể các tiêu chí để xác định đúng đối tượng được miễn thuế, không miễn thuế đối với đất bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích cần có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị một cách phù hợp. Dự thảo nghị quyết về tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp của Chính phủ trình QH vào thời điểm này chưa giải quyết được các vấn đề nêu trên.

Bên cạnh đó, luật Đất đai năm 2024 đã có một số quy định nhằm góp phần khắc phục tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp. Đồng thời, pháp luật về đất đai đã quy định thẩm quyền của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, áp dụng các chế tài xử lý vi phạm về sử dụng đất. Do đó, để nghị quyết được ban hành kịp thời, tránh ngắt quãng trong thực hiện chính sách, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH cho giữ như dự thảo nghị quyết về đối tượng được áp dụng việc miễn thuế.

Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ triển khai đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thời gian qua, hiệu quả của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, đời sống nông dân, để xây dựng các giải pháp chính sách phù hợp. Trước mắt, đề nghị Chính phủ lưu ý hướng dẫn đầy đủ các quy định của luật Đất đai và có các giải pháp thiết thực để bảo đảm không xảy ra tình trạng hoang hóa, lãng phí nguồn lực đất đai, phòng tránh và xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nói chung, đất nông nghiệp nói riêng.