Mẹ đơn thân được hai con ủng hộ đến show hẹn hò tìm hạnh phúc mới

Lạc Xuân
05/09/2025 11:34 GMT+7

Tập mới nhất 'Bạn muốn hẹn hò' cùng Quyền Linh - Ngọc Lan làm cầu nối thành công cho cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân tìm được hạnh phúc mới.

Mẹ đơn thân được hai con ủng hộ đến show hẹn hò sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 1.

Quyền Linh mong cặp đôi sẽ có tổ ấm hạnh phúc trong tương lai

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hai người cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân gặp nhau trên show hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất lên sóng, cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho hai người tham gia đều từng đổ vỡ hôn nhân. Đàng trai là Lưu Văn Chất (51 tuổi, Nghệ An), làm việc tại phường Phú Mỹ (TP.HCM), được ghép đôi với Nguyễn Thị Hồng Hà (53 tuổi), làm chăm sóc trẻ tại một trung tâm bảo trợ trẻ em ở TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Văn Chất cho biết anh là người siêng năng, biết nấu ăn. Ngoài công việc chính là thợ bảo trì cho công ty Nhật Bản, mỗi ngày anh đều dậy từ 3 giờ sáng để bán bánh mướt Nghệ An. Văn Chất thừa nhận có nhược điểm là hút thuốc. Chia sẻ về chuyện tình cảm, anh cho biết đã ly hôn từ năm 2019, có một cô con gái 19 tuổi. Văn Chất kể vợ từng có thời gian đi Đài Loan xuất khẩu lao động, sau đó về thì ly hôn. Hiện con gái đã đi du học nên anh chỉ sống một mình.

Mẹ đơn thân được hai con ủng hộ đến show hẹn hò sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 2.

Văn Chất sống một mình sau khi ly hôn vào năm 2019

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Hồng Hà cho biết cô kết hôn năm 2001 và ly hôn năm 2017. Đàng gái chia sẻ chồng nhỏ hơn cô 7 tuổi, thích đi chơi cầu lông rồi có người khác. Họ có hai con sinh năm 2002 và 2006, đều sống cùng mẹ.

Khi Ngọc Lan đặt vấn đề về việc đàng trai được mai mối nhỏ tuổi hơn, Hồng Hà cho biết cô không e ngại. Cô nói ở tuổi này bản thân không đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao, chỉ cần người đàn ông có công việc ổn định. Còn với Văn Chất, anh cho biết bản thân đam mê mở quán ăn sáng nên hy vọng tìm được người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát. Anh chia sẻ ở tuổi này bản thân không còn đòi hỏi, chỉ cần bạn đời chịu thương chịu khó, yêu thương nhau, vun vén cho gia đình là được.

Mẹ đơn thân được hai con ủng hộ đến show hẹn hò sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 3.

Hồng Hà đổ vỡ hôn nhân cách đây 8 năm vì chồng không chung thủy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cặp đôi mong sớm về chung một nhà 

Đi cùng Hồng Hà đến chương trình hẹn hò, hai con bày tỏ mong mẹ tìm được người phù hợp để đồng hành trong hành trình tiếp theo. "Con chỉ cần mẹ có người bầu bạn, đi chơi đây đó là được, chứ con không yêu cầu gì nhiều. Con thấy chú cũng được. Tụi con lớn rồi nên chỉ cần mẹ vui là được rồi", con gái 19 tuổi bày tỏ. Còn cháu của Văn Chất cũng hy vọng cậu có thể tìm được người bầu bạn, cùng chia sẻ buồn vui tuổi xế chiều.

Khi hàng rào hé mở, cặp đôi chính thức gặp gỡ. Được sự cổ vũ từ MC Quyền Linh, Hồng Hà và Văn Chất dành tặng nhau những tiết mục văn nghệ, khuấy động sân khấu khiến cả trường quay thích thú.

Cùng hoàn cảnh đổ vỡ, cả hai có sự đồng cảm và thấu hiểu cho nhau. Trong cuộc trò chuyện, Văn Chất cho biết bản thân tự lập từ nhỏ, tất cả việc trong gia đình anh đều có thể làm được. Anh cũng hỏi đàng gái có thể về Phú Mỹ sinh sống sau khi kết hôn. Đáp lại, mẹ đơn thân vui vẻ đồng ý và cho biết nơi ở không quan trọng, miễn là cả hai có thể sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc.

Mẹ đơn thân được hai con ủng hộ đến show hẹn hò sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 4.

Hai con của Hồng Hà cùng đứng trên sân khấu chúc mừng mẹ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau cuộc trò chuyện, cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò. Khoảnh khắc hai người con cùng bước lên sân khấu chúc mừng bố mẹ đã tạo nên một cái kết viên mãn cho tập phát sóng này. Nam MC mong cặp đôi sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm và hạnh phúc đến trọn đời.

Cô giáo Ê Đê xinh đẹp 'đốn tim' chàng thạc sĩ ngân hàng trên show hẹn hò

Tại chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', cô gái người dân tộc Ê Đê vừa xuất hiện đã khiến Quyền Linh và Ngọc Lan liên tục xuýt xoa khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào.

