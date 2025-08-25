Ngọc Lan khóc nghẹn trước hoàn cảnh của mẹ đơn thân tham gia hẹn hò

Đặng Thị Oanh khiến trường quay rơi nước mắt bởi câu chuyện của mình Ảnh: Chụp màn hình

Nỗi niềm mẹ đơn thân khiến Ngọc Lan khóc nghẹn

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.136 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Dương Anh Tuấn (39 tuổi, TP.HCM) là tài xế taxi, và Đặng Thị Oanh (35 tuổi, Đồng Nai), làm việc trong công ty gỗ. Xuất hiện tại chương trình, Đặng Thị Oanh mang dáng vẻ gầy gò, khắc khổ ở tuổi 35. Tại đây, cô có dịp chia sẻ câu chuyện của mình, lấy đi không ít nước mắt của hai MC và khán giả.

Đàng gái không kiềm được cảm xúc khi trải lòng: "Tôi lấy chồng nhưng không may anh bị bệnh ung thư và mất cách đây gần 9 năm rồi. Một mình tôi ở vậy nuôi hai đứa con (bé gái học lớp 9 và bé trai lớp 3). Suốt 9 năm đó, tôi cũng không tìm hiểu ai cả vì sợ người ta không thương con mình. Tôi hiện làm công việc khoan lỗ trong công ty gỗ, cũng khá nặng và vất vả. Buổi sáng từ 4 giờ tôi sẽ dậy nấu đồ ăn cho con rồi đi làm. Nhiều năm qua, một mình tôi tự lo cho hai đứa thôi. Vì ông bà nội cũng đã mất rồi, chỉ có mấy anh em ở chung với nhau, nhưng ai cũng tự phải lo cuộc sống của mình. Tôi cũng không nhờ vả ai cả".

Mẹ đơn thân khóc trong quá trình chia sẻ về hoàn cảnh của mình Ảnh: Chụp màn hình

Câu chuyện của Đặng Thị Oanh khiến Ngọc Lan và nhiều khán giả tại trường quay không cầm được nước mắt. Nữ MC nghẹn ngào bước đến ôm vai đàng gái và dành lời an ủi. MC Quyền Linh cũng xúc động chia sẻ: "Đúng là cuộc đời khắc nghiệt quá, gần 10 năm nuôi hai đứa nhỏ khổ lắm. Ai có con sẽ hiểu điều đó, mà phụ nữ gồng gánh như vậy, còn làm công việc nặng nhọc nữa. Một người phụ nữ quá tội nghiệp".

Về phía Anh Tuấn, anh bày tỏ khâm phục trước nghị lực mạnh mẽ của đàng gái. Khi chia sẻ về bản thân, anh cho biết từng có một mối tình kéo dài 3 năm nhưng chia tay vì gia đình bạn gái không chấp nhận nghề tài xế. Từ đó đến nay, anh sống một mình và mong tìm người bạn đời có tính cách thoải mái, vui vẻ, biết sẻ chia.

Anh Tuấn chia tay vì gia đình bạn gái không đồng ý cho quen với tài xế Ảnh: Chụp màn hình

Khi hàng rào trái tim mở ra, Anh Tuấn tiến đến chủ động tặng bạn gái một bó hoa. Lúc này, Đặng Thị Oanh cũng chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Cô nói chỉ mong muốn tìm người đàn ông biết yêu thương cô và hai con. "Em rất muốn cho mình một cơ hội. Chỉ cần anh tốt, thương hai con của em và là người đàn ông trụ cột trong gia đình, biết lo cho vợ con thì em sẽ chấp nhận được hết", cô bày tỏ.

Đáp lại, Anh Tuấn khẳng định anh có thể làm được điều đó. Tài xế cũng thành thật cho biết anh hiện đang ở nhà thuê, còn quê nhà ở Tuyên Quang thì còn mẹ. Vì chưa có con nên anh rất mong muốn sinh con nếu lập gia đình. Ở vai trò mai mối, Quyền Linh cũng hết lòng "đẩy thuyền" cho cặp đôi. Nam MC gợi mở câu chuyện, đặt ra nhiều tình huống để cả hai bày tỏ quan điểm, từ đó hiểu về nhau hơn.

Hai MC vui mừng khi cặp đôi cùng nắm tay ra về, tin tưởng về một cái kết đẹp trong tương lai Ảnh: Chụp màn hình

Sự chân thành và tình cảm của Anh Tuấn đã thành công chinh phục trái tim của mẹ đơn thân. Giây phút màn hình trái tim cùng sáng đèn, hai MC và khán giả đều vỡ òa vui mừng, gửi lời chúc phúc và mong cặp đôi sớm về chung một nhà.