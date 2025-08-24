Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

'Hot girl' văn phòng 'đốn tim' chàng trai bằng điệu nhảy cuốn hút trên show hẹn hò

Lạc Xuân
Lạc Xuân
24/08/2025 14:59 GMT+7

Tại chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', nữ nhân viên văn phòng Mỹ Lan khiến Quyền Linh và Ngọc Lan khen ngợi vì vẻ ngoài xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng bằng màn vũ đạo quyến rũ, khiến chàng trai được ghép đôi thích thú, ra sức chinh phục.

Hot girl văn phòng 'đốn tim' chàng trai bằng điệu nhảy cuốn hút trên show hẹn hò - Ảnh 1.

Nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp "hớp hồn" chàng trai ngay lần gặp đầu tiên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Nguyễn Văn Quyên (34 tuổi, Khánh Hòa), làm thẩm định giá bất động sản, và Lý Mỹ Lan (31 tuổi, Đồng Nai), nhân viên văn phòng.

Giới thiệu về bản thân, Văn Quyên cho biết anh có điểm mạnh là biết nấu ăn, ca hát, chơi thể thao và thích tạo niềm vui cho mọi người. Về khuyết điểm, anh tự nhận bản thân dễ mềm lòng, đôi khi quyết định còn cảm tính, hay quên. Anh từng trải qua mối tình thời sinh viên và hai mối quan hệ tìm hiểu, chưa chính thức hẹn hò.

Hot girl văn phòng 'đốn tim' chàng trai bằng điệu nhảy cuốn hút trên show hẹn hò - Ảnh 2.

Sau những lần lận đận tình duyên, Văn Quyên mong muốn tìm một người biết chia sẻ và đồng hành trong cuộc sống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Mỹ Lan tự nhận bản thân khó mở lòng, luôn trong tâm thế bảo vệ bản thân. Nếu ai đó tiếp cận, muốn xin số điện thoại thì cô luôn trong trạng thái dè chừng và từ chối khéo. Trước đây, cô từng trải qua hai mối tình. Mỹ Lan kể mối tình đầu lúc cô 25 tuổi với bạn trai người nước ngoài, làm chung công ty. Bạn trai phải mất nhiều thời gian mới tiếp cận, chinh phục được cô. Quen nhau được khoảng một năm, trong lần bạn trai về nước thì cô phát hiện anh có người thứ ba. "Lúc đó tôi cảm thấy sốc lắm, nhưng tính tôi là yêu được bỏ được. Người ta đã không tôn trọng mình thì cho đi. Tôi thẳng thắn nói lời chia tay với anh luôn", cô kể.

Ở mối tình thứ hai, Mỹ Lan chia sẻ cả hai chơi chung trong một nhóm bạn. Người kia cũng dành nhiều công sức, tâm huyết để theo đuổi cô suốt 5 năm. Tuy nhiên, đến khi cô mở lòng cho bạn trai cơ hội thì nhận thấy cả hai không phù hợp với nhau về quan điểm sống. Bạn trai không có sự đồng cảm, thấu hiểu khiến cô thấy tổn thương, cô đơn. Vì yêu xa, cả hai cũng không thể dành thời gian cho nhau nên Mỹ Lan quyết định dừng lại.

Hot girl văn phòng 'đốn tim' chàng trai bằng điệu nhảy cuốn hút trên show hẹn hò - Ảnh 3.

Mỹ Lan sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khiến hai MC không ngớt lời khen

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến chương trình, Mỹ Lan mong muốn tìm bạn trai hiền lành, chất phác, sống tình cảm, có chí hướng làm ăn và sống hướng về gia đình. Trước những yêu cầu này, Văn Quyên tự tin đáp ứng được 90%. Về phía mình, anh thích cô gái hoạt bát, vui vẻ.

Nữ chính tự tin thể hiện vũ đạo trên show hẹn hò

Khi mở rào, cả hai trao nhau những món quà nhỏ cho buổi gặp đầu. Đặc biệt, Mỹ Lan bất ngờ tặng Văn Quyên một tiết mục vũ đạo ngay trên sân khấu. Những bước nhảy tự tin, cuốn hút và nụ cười rạng rỡ của cô khiến bầu không khí chương trình trở nên sôi nổi. Ở phía đối diện, Văn Quyên không giấu được sự thích thú. Anh thừa nhận cảm thấy "hạnh phúc khi gặp bạn gái xinh xắn" và mong được cô cho cơ hội tìm hiểu.

Hot girl văn phòng 'đốn tim' chàng trai bằng điệu nhảy cuốn hút trên show hẹn hò - Ảnh 4.

Mỹ Lan tự tin thể hiện vũ đạo ngay trên sân khấu, mang lại không khí sôi nổi cho buổi hẹn hò

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Mỹ Lan bày tỏ cô rất thích người đàn ông có giọng nói nhẹ nhàng như Văn Quyên. Cô đánh giá đàng trai có nhiều ưu điểm như không hút thuốc, biết nấu ăn, tính tình điềm đạm, đúng với mong muốn của mình.

Tính chuyện tương lai, Văn Quyên cho biết anh đã ở tuổi 34 nên muốn xác định một mối tình đi đến hôn nhân chứ không còn muốn tìm hiểu hay lựa chọn. Anh cho biết sau khi kết hôn, hai người sẽ ở riêng và vợ không cần phải làm dâu. Về phía mình, Mỹ Lan coi trọng sự hòa hợp và đồng điệu. Cô nói thêm: "Khi xảy ra mâu thuẫn, hai người phải cùng nhau nói chuyện cho đối phương hiểu. Em thích người đàn ông làm nhiều hơn nói và rất sợ kiểu người hứa hẹn chứ không làm. Khi gặp kiểu người gia trưởng, lăng nhăng, có những tính xấu thì em sẽ rời bỏ họ ngay".

Hot girl văn phòng 'đốn tim' chàng trai bằng điệu nhảy cuốn hút trên show hẹn hò - Ảnh 5.

Văn Quyên và Mỹ Lan cùng bấm nút hẹn hò, chính thức cho nhau cơ hội tìm hiểu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khép lại buổi hẹn, cả Văn Quyên và Mỹ Lan cùng bấm nút hẹn hò. Trên sân khấu, Văn Quyên xin phép phụ huynh để được chính thức tìm hiểu và hứa cố gắng mang đến cho Mỹ Lan một cuộc sống tốt đẹp. Hai MC cũng gửi lời chúc, hy vọng cặp đôi sớm báo tin vui về cho chương trình.

