Nam kỹ sư muốn kết hôn với mẹ đơn thân dù mới gặp trên show hẹn hò

Nam kỹ sư bị mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.135 lên sóng, cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Hoàng Trọng Việt Dũng (34 tuổi) là kỹ sư cầu đường, sinh sống tại Hồ Tràm (TP.HCM), và Phạm Phi Nga (34 tuổi), làm marketing ở TP.HCM.

Cả hai người tham gia trong tập này đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Trong đó, Việt Dũng chia sẻ anh kết hôn được hơn 1,5 năm thì chia tay, chưa có con. Anh cho biết nguyên nhân ly hôn vì vợ chồng không có chung tư tưởng nên thường xuyên tranh cãi, một phần mâu thuẫn vì vấn đề tài chính.

Việt Dũng ly hôn cách đây 2 năm vì vợ chồng bất đồng quan điểm, mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Phi Nga đổ vỡ hôn nhân vào năm 2019. Cô cho biết chồng cũ là người Úc, cuộc hôn nhân kéo dài trong khoảng 2 năm và chồng đơn phương ly hôn. Cô chia sẻ: "Lúc tôi mang thai, vì chồng làm việc khá bận nên muốn tôi về Việt Nam dưỡng thai. Sau khi tôi sinh con và đưa bé quay lại Úc thì cảm nhận có sự thay đổi. Do thời gian vợ chồng xa nhau khoảng 8 tháng, cũng khá lâu nên tôi cảm nhận tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước nữa. Được một thời gian thì tôi bế con về thăm ông bà ngoại, dự định chơi 1-2 tháng thì qua lại. Khi tôi về thì chồng gọi điện báo là anh muốn ly hôn vì không còn tình cảm với tôi nữa. Có vẻ như anh đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Khi tôi gọi lại thì anh đã đổi số điện thoại, đổi công việc và hủy luôn vé để tôi quay lại Úc. Tôi không trở tay kịp, mọi thứ dường như đã xong hết rồi".

Phi Nga kể thêm, khi cô gọi cho bố mẹ chồng để hỏi lý do, ông bà nói rằng nếu chồng đã quyết định như vậy thì hy vọng cô tôn trọng. Tuy nhiên, cô không đồng ý ký đơn ly hôn. Mãi đến năm 2019, cả hai mới giải quyết xong mọi thủ tục. Hiện Phi Nga là mẹ đơn thân.

Phi Nga chia sẻ chồng ngoại quốc đơn phương ly hôn vì không còn tình cảm Ảnh: Chụp màn hình

Vượt qua tổn thương trong quá khứ, Phi Nga chia sẻ cô muốn tìm một người chân thành, phải thương cả con của mình, có thể lo lắng cho cả hai mẹ con, có công việc, tài chính ổn định, không hút thuốc. Trước những yêu cầu của đàng gái, Việt Dũng thừa nhận anh có hút thuốc nhưng hứa sẽ bỏ được. Về phía mình, anh hy vọng sẽ tìm được bạn đời có vẻ ngoài ưa nhìn, tóc dài, da trắng, biết nấu ăn và lễ phép với bố mẹ.

Bị từ chối hẹn hò, nam kỹ sư vẫn xin số liên lạc để thuyết phục mẹ đơn thân

Sau phần giới thiệu, hai MC cho cặp đôi gặp mặt trực tiếp. Qua ấn tượng đầu tiên, Phi Nga nhận xét đàng trai gần gũi, dễ thương. Trong cuộc trò chuyện, cô đặt vấn đề về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu và muốn biết cách Việt Dũng xử lý. Đàng trai cho biết anh sẽ là người đứng giữa dàn xếp, thuyết phục mẹ. Anh quan điểm người chồng là trụ cột trong gia đình, phải đảm bảo tất cả mọi thứ và giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống. "Anh có suy nghĩ mình là đàn ông thì phải để cho phụ nữ dựa vào", Việt Dũng chia sẻ.

Về phía mẹ đơn thân, cô đồng tình rằng đàn ông phải là trụ cột, có trách nhiệm lo cho gia đình, còn người phụ nữ có thể lùi về sau để vun vén tổ ấm. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cô phụ thuộc tài chính vào chồng.

Việt Dũng bày tỏ tình cảm với Phi Nga Ảnh: Chụp màn hình

Khi gặp đàng gái trên show hẹn hò, Việt Dũng chia sẻ cảm thấy rất gần gũi, giống như họ có duyên từ trước. Anh bày tỏ: "Nếu anh được làm chồng em, lau nhà, nấu ăn, đưa đón con là anh sẽ làm. Rửa chén, chăm sóc vườn kiểng, chăm sóc ba mẹ thì em hỗ trợ anh. Về kinh tế thì chắc em biết nhiều, anh sẽ để tiền cho em giữ". Tuy nhiên, Phi Nga cho biết cô không thích rửa chén vì không tốt cho da tay. Dù vậy, cả hai có thể phân chia công việc nhà cho phù hợp. Còn về vấn đề tiền bạc, cô cho rằng vợ chồng cùng giữ tài chính là công bằng nhất, để chồng thoải mái khi ra ngoài xã giao.

Khoảnh khắc cả hai nắm tay đứng đối diện nhau, Việt Dũng bày tỏ anh cảm thấy hạnh phúc khi gặp được Phi Nga. Anh thổ lộ bằng tiếng Anh: "Anh muốn em biết rằng trong tương lai anh muốn kết hôn với em. Em có muốn làm bạn gái anh không? Lâu lắm rồi anh mới gặp được một cô gái mà anh thấy yêu đến vậy. Em sẽ là người yêu của anh nhé". Đáp lại, Phi Nga cho biết cô cần thêm thời gian để tìm hiểu về đàng trai nên không thể đưa ra quyết định ngay lúc này.

Hai MC tiếc nuối trước quyết định của mẹ đơn thân Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, chỉ có Việt Dũng bấm nút hẹn hò, còn Phi Nga từ chối. Lý giải điều này, cô nói cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Dù bị từ chối, đàng trai cũng mạnh dạn xin thông tin liên lạc để thuyết phục cô sau chương trình.