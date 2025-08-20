Cặp đôi U.60 'về chung nhà' sau 2 tháng tham gia show hẹn hò

Quyền Linh hài lòng khi mai mối thành công cho cặp đôi U.60 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mẹ đơn thân được con gái đăng ký tham gia show hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.135 lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan đã ghép đôi cho Nguyễn Bá Tuấn (59 tuổi), làm tài xế taxi ở Đồng Nai và Nguyễn Thị Bích Hạnh (51tuổi), buôn bán tự do ở TP.HCM.

Xuất hiện trên sân khấu, Bích Hạnh gây ấn tượng với trang phục bà ba duyên dáng và cách trò chuyện vui vẻ, cởi mở. Cô cho biết đã ly hôn cách đây 6 năm. Bích Hạnh tâm sự cuộc hôn nhân của mình kéo dài 15 năm. Vì không chịu đựng được tính gia trưởng, vũ phu của chồng cũ nên cô quyết định ly hôn. Bích Hạnh có con gái lớn 19 tuổi đang học đại học, con gái nhỏ 14 tuổi. Cô tiết lộ được con gái 14 tuổi đăng ký cho tham gia chương trình hẹn hò để tìm người bầu bạn, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, để tuổi già không còn cô đơn.

Bích Hạnh ly hôn và làm mẹ đơn thân vì không chịu được chồng vũ phu, gia trưởng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở phía bên kia, Bá Tuấn cho biết anh trải qua cuộc hôn nhân 26 năm, đổ vỡ vào năm ngoái. Anh hiện sống một mình, làm nghề lái taxi, có thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Hai con của anh (26 tuổi và 22 tuổi) hiện sống cùng mẹ.

Chia sẻ với hai MC, Bá Tuấn tâm sự từng nghĩ sẽ sống một mình đến cuối đời, nhưng sau nhiều đêm trăn trở, anh nhận ra "quãng đời còn lại quá cô đơn". Nhờ sự động viên của người thân, anh mới quyết định tham gia chương trình với mong muốn tìm một người phụ nữ hiền lành, thủy chung để bầu bạn, cùng đi hết quãng đời còn lại.

Bá Tuấn đổ vỡ hôn nhân sau 26 năm, hiện sống một mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài xế muốn 'tiền ai nấy giữ' khi về chung một nhà

Sau chia sẻ của cả hai, Quyền Linh và Ngọc Lan cho mở rào để họ trực tiếp gặp mặt. Mở đầu cuộc trò chuyện, Bá Tuấn chia sẻ về hoàn cảnh và mong muốn của mình. Anh cho rằng ở tuổi này, họ không có con chung nên sẽ khó để kết nối. Vậy nên mỗi người phải biết quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn nhau thì mới có thể đồng hành đường dài.

Về phía Bích Hạnh, cô chia sẻ bản thân tham gia chương trình cũng muốn có người để bầu bạn, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cô bày tỏ: "Lâu nay em sống vì con, nhưng giờ tới lúc mình phải tìm tương lai, hạnh phúc cho mình. Về sống với nhau thì phải quan tâm, chăm sóc em. Nếu sống chung mà vẫn thiếu sự quan tâm, chia sẻ thì em không chịu. Trong gia đình, buồn vui phải san sẻ cùng nhau, việc nhà cũng phải phụ giúp chứ để em lo hết, còn anh nằm bấm điện thoại thì không ổn".

Bá Tuấn và Bích Hạnh được con gái ủng hộ khi bấm nút hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính chuyện tương lai, Bích Hạnh cho rằng họ đều đã có tuổi. Nếu tìm hiểu và thấy phù hợp thì có thể dọn về chung một nhà, cùng xây dựng tổ ấm mới. Bá Tuấn đề xuất nên "tiền ai nấy giữ", và giải thích rằng anh phải có điều kiện để chăm sóc cho bản thân lúc ốm đau bệnh tật.

Tuy nhiên, đàng gái không đồng tình. Cô cho biết gia đình thì phải có khoản chung, làm gì cũng sẽ bàn bạc, thống nhất với nhau. "Nếu anh nói anh giữ riêng để phòng khi đau ốm bệnh tật, rồi những chuyện khác anh không lo hay sao. Chưa kể khi anh giữ tiền rồi sinh tật thì em không đồng ý", cô thẳng thắn. Lúc này, người đàn ông U.60 cũng bày tỏ: "Nhất trí với em". Sau khi nắm tay trao cảm xúc, cặp đôi U.60 đã cùng bấm nút hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối.

Mới đây, trên fanpage chính thức với 3,8 triệu người theo dõi, nhà sản xuất Bạn muốn hẹn hò cũng báo tin vui khi chưa đầy hai tháng tham gia chương trình, Bá Tuấn và Bích Hạnh đã quyết định về sống chung, cùng xây dựng tổ ấm mới.