'Hoa hậu cải lương' Như Huỳnh tiết lộ cuộc sống ở tuổi 39

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Như Huỳnh bày tỏ niềm hạnh phúc vì sau chặng đường dài làm nghề, cô nhận được tình yêu thương, sự ủng hộ của khán giả. Với nữ nghệ sĩ, đây là nguồn động lực để bản thân cố gắng hơn trong hành trình theo đuổi đam mê cải lương.

NSƯT Như Huỳnh được khán giả yêu mến gọi với danh xưng "hoa hậu cải lương" Ảnh: FBNV

NSƯT Như Huỳnh tâm sự thời gian qua, cô chọn cách đưa cải lương lên nền tảng số, bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ của khán giả. Chính điều đó khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy tiếc nuối vì đã không thực hiện sớm hơn. “Những nghệ sĩ cải lương tính tình đơn giản lắm nên nhiều khi hơi truyền thống, đã không mạnh dạn phát triển hướng đi này. Nhưng trong thời gian tới, tôi nghĩ không riêng mình mà nhiều bạn trẻ và cả những thế hệ nghệ sĩ lớn cũng sẽ mang cải lương đến gần hơn với khán giả qua nền tảng số”, cô bộc bạch.

Theo “hoa hậu cải lương”, việc theo đuổi bộ môn nghệ thuật nào cũng sẽ có thuận lợi và khó khăn. Song với các bộ môn mang yếu tố truyền thống sẽ vất vả hơn vì "đa số giới trẻ chọn hướng ngoại". Từ đó, Như Huỳnh cho rằng người làm nghệ thuật cần nhìn nhận, quan sát và kết hợp với các yếu tố hiện đại để có sự hòa quyện, tiếp cận rộng hơn với khán giả. “Một sự kết hợp tinh tế, khéo léo sẽ đưa khán giả trẻ về với nghệ thuật truyền thống”, nữ nghệ sĩ đặt niềm tin.

Cuộc sống kín tiếng của NSƯT Như Huỳnh

Như Huỳnh đến ủng hộ sản phẩm âm nhạc mới của Khánh An Ảnh: T.A

Về bản thân, NSƯT Như Huỳnh cho biết thời điểm mới lên TP.HCM lập nghiệp, cô đối diện với nhiều khó khăn trong nghề. Song sau quãng thời gian tiết kiệm, tích lũy, "hoa hậu cải lương" dần có thu nhập ổn định cho cuộc sống. Nữ nghệ sĩ quan niệm mỗi người sẽ có nhu cầu khác nhau song với riêng cô, nghề hát mang lại cho bản thân nhiều giá trị.

Về tin đồn “nghệ sĩ cải lương là những đại gia ngầm”, NSƯT Như Huỳnh cho rằng trước đây, các nghệ sĩ đi show nhiều, thậm chí mức cát sê lên đến cả cây vàng và tích lũy dần. Còn ở hiện tại, khi sân khấu ít hơn, giọng ca 8X chọn biểu diễn ở các sự kiện, tiệc gia đình… “Miễn là tôi được hát và đó là đồng tiền chân chính thì ở đâu cũng phục vụ cho khán giả”, cô nêu quan điểm.

Trước đây, NSƯT Như Huỳnh vừa làm nghệ thuật chuyên nghiệp, vừa nhận show bên ngoài để có thu nhập trang trải cuộc sống. Nữ nghệ sĩ nói cô đến với nghề bằng cái tâm trong sáng, hết mình khi phục vụ người hâm mộ. Song gần đây, vì bận rộn với công việc kinh doanh, cô chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình trực tiếp hay biểu diễn theo sự phân công của cơ quan. “Mình phải tùy vào tình hình sức khỏe”, cô chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cải lương chụp ảnh cùng 2 tiền bối trong nghề là NSƯT Phi Điểu và nghệ sĩ Thanh Hiền Ảnh: T.A

Vừa làm nghệ thuật, vừa kinh doanh, Như Huỳnh luôn chủ động sắp xếp quỹ thời gian phù hợp để cân bằng ở hai vai trò. Theo nữ nghệ sĩ, vì công việc kinh doanh có thể linh hoạt nên mọi thứ không đến nỗi. Song nhiều lúc vì tất bật với công việc, cô nhận ra bản thân chưa dành thời gian nhiều hơn cho cha mẹ, các em. “Khi sực nhớ ra, tôi phải gọi ngay cho người thân. Tôi là người sống thiên về gia đình và đó là nguồn động lực rất lớn cho tôi làm nghề”, “hoa hậu cải lương” bộc bạch thêm.

Về lý do kín tiếng trong chuyện đời tư, NSƯT Như Huỳnh tâm sự điều đó phụ thuộc vào tính cách. Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân muốn trao đến những gì tinh túy trong nghệ thuật. “Hoa hậu cải lương” cho rằng khán giả chỉ mong người nghệ sĩ thành công, giữ hình ảnh đẹp trên sân khấu. Còn những ưu tư, phiền muộn, nữ ca sĩ giữ riêng cho mình. “Mỗi người đều có áp lực riêng, nếu để những người yêu thương mình phải ưu tư, bận lòng thì chỉ làm cho mọi thứ nặng nề thêm. Tôi chỉ muốn mang niềm vui cho mọi người, còn chuyện buồn tôi chọn âm thầm vượt qua”, cô chia sẻ.