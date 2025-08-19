Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Bố đơn thân U.60 đi tìm hạnh phúc, bị đàng gái chưa từng yêu ai từ chối

Lạc Xuân
Lạc Xuân
19/08/2025 14:11 GMT+7

Người đàn ông làm bố đơn thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm hạnh phúc. Tuy nhiên sau quá trình tìm hiểu, anh bị đàng gái từ chối hẹn hò khiến Quyền Linh tiếc nuối.

Bố đơn thân U.60 đi tìm hạnh phúc, bị đàng gái chưa từng yêu ai từ chối - Ảnh 1.

Quyền Linh động viên Quang Hợi khi bị từ chối hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Người phụ nữ dành cả thanh xuân lo cho gia đình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.134 vừa lên sóng, cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho hai khách mời ở tuổi ngoài 50. Đàng gái là Đặng Thị Thu (54 tuổi, Huế), buôn bán tự do, được ghép đôi với Cao Quang Hợi (56 tuổi, Hà Tĩnh), làm cho công ty may, sinh sống ở TP.HCM.

Theo chia sẻ, Đặng Thị Thu là con cả trong gia đình có 5 chị em. Ba mẹ mất sớm, cô gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng các em khôn lớn, dựng vợ gả chồng rồi tiếp tục phụ lo cho các cháu. Vì dành hết thanh xuân lo cho gia đình, ở tuổi 54, Đặng Thị Thu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Bố đơn thân U.60 đi tìm hạnh phúc, bị đàng gái chưa từng yêu ai từ chối - Ảnh 2.

Đặng Thị Thu dành cả thanh xuân lo cho gia đình, không nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân

Ảnh: Chụp màn hình

"Đến khi nhìn lại, tôi thấy bản thân cũng cần một bờ vai để dựa vào, một người bạn tâm giao để cùng bước tiếp chặng đường còn lại", cô trải lòng. Tham gia chương trình, Đặng Thị Thu mong tìm được một người đàn ông có tâm, có sức khỏe, biết sẻ chia và sống trách nhiệm với gia đình.

Trong khi đó, Quang Hợi cho biết anh kết hôn năm 1997 nhưng hôn nhân sớm tan vỡ chỉ sau ba năm. Từ đó đến nay, anh làm bố đơn thân, nuôi con gái suốt 24 năm. Rút kinh nghiệm từ chuyện quá khứ, Quang Hợi mong muốn tìm người phụ nữ nhẹ nhàng, có trách nhiệm, biết cư xử với gia đình hai bên. Anh nói bản thân không thích người phụ nữ có tính cách cọc cằn, khó chịu.

Bố đơn thân U.60 đi tìm hạnh phúc, bị đàng gái chưa từng yêu ai từ chối - Ảnh 3.

Quang Hợi làm bố đơn thân, được con gái ủng hộ đi tìm hạnh phúc trên show hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Ở tuổi ngoài 50, anh cho biết bản thân đã làm tròn trách nhiệm với gia đình, giờ mới nghĩ cho mình. Cũng giống như đàng gái, anh kỳ vọng có một người bạn đồng hành để sống vui vẻ, chăm sóc nhau trong quãng đời còn lại.

Bố đơn thân bị từ chối vì quá hiền

Được người thân hai bên ủng hộ bấm nút tìm hiểu thêm để tiến xa hơn, Ngọc Lan hào hứng mở hàng rào tình yêu. Trong lần đầu gặp mặt, Đặng Thi Thu thẳng thắn bày tỏ: "Hôm nay cũng nhờ chương trình để mình gặp nhau đây. Mình cứ cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu. Tuổi này thì mình không đòi hỏi gì, chủ yếu để kiếm một người đồng hành, sống quãng đời còn lại vui vẻ, chăm sóc nhau là được".

Tính chuyện tương lai, Đặng Thị Thu tâm sự bản thân chưa từng có mối tình, chưa kết hôn nên cũng muốn được tổ chức đàng hoàng. Còn về chuyện con cái, cô cho rằng bản thân đã có tuổi, sẽ khó có con nên không suy nghĩ đến. "Tuổi già mình chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc, sống với nhau được là được. Còn con cái mà lớn tuổi rồi thì khó lắm", cô bộc bạch. Trước những chia sẻ của đàng gái, Quang Hợi bày tỏ anh hoàn toàn đồng tình. Anh chỉ mong cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, chỉ có bố đơn thân bấm nút hẹn hò, còn Đặng Thị Thu từ chối. Lý do cô đưa ra: "Anh hiền quá, trong khi em lại không hiền như anh. Em sợ về sau này có nhiều điều không hay. Đoạn cuối không còn bao nhiêu nữa, thời gian cũng ngắn lại mà nếu không trọn vẹn thì sẽ rất tiếc, mong anh thông cảm".

Bố đơn thân U.60 đi tìm hạnh phúc, bị đàng gái chưa từng yêu ai từ chối - Ảnh 4.

Cái kết để lại nhiều tiếc nuối cho hai MC khi chỉ có đàng trai bấm nút hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời từ chối, Quang Hợi vẫn nhẹ nhàng bày tỏ sự tôn trọng: "Không sao cả, đến đây thì mình có sự lựa chọn. Nếu cảm thấy không thích, con tim không mách bảo thì mình không cần miễn cưỡng". Khoảnh khắc này khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan đều thấy tiếc nuối, mong rằng cả hai vẫn giữ liên lạc và có thể mở lòng hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Nam dược sĩ đến show hẹn hò tìm vợ, chinh phục được nữ bác sĩ xinh đẹp

Nam dược sĩ đến show hẹn hò tìm vợ, chinh phục được nữ bác sĩ xinh đẹp

Trong tập mới nhất 'Bạn muốn hẹn hò', khán giả đã được chứng kiến màn mai mối thú vị giữa cặp bác sĩ và dược sĩ. Với nhiều điểm tương đồng bất ngờ và sự chân thành từ cả hai phía, họ đã cùng bấm nút hẹn hò, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn.

Khám phá thêm chủ đề

Quyền Linh Ngọc Lan Bạn muốn hẹn hò show hẹn hò bố đơn thân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận