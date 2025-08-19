Bố đơn thân U.60 đi tìm hạnh phúc, bị đàng gái chưa từng yêu ai từ chối

Quyền Linh động viên Quang Hợi khi bị từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Người phụ nữ dành cả thanh xuân lo cho gia đình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.134 vừa lên sóng, cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho hai khách mời ở tuổi ngoài 50. Đàng gái là Đặng Thị Thu (54 tuổi, Huế), buôn bán tự do, được ghép đôi với Cao Quang Hợi (56 tuổi, Hà Tĩnh), làm cho công ty may, sinh sống ở TP.HCM.

Theo chia sẻ, Đặng Thị Thu là con cả trong gia đình có 5 chị em. Ba mẹ mất sớm, cô gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng các em khôn lớn, dựng vợ gả chồng rồi tiếp tục phụ lo cho các cháu. Vì dành hết thanh xuân lo cho gia đình, ở tuổi 54, Đặng Thị Thu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Đặng Thị Thu dành cả thanh xuân lo cho gia đình, không nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân Ảnh: Chụp màn hình

"Đến khi nhìn lại, tôi thấy bản thân cũng cần một bờ vai để dựa vào, một người bạn tâm giao để cùng bước tiếp chặng đường còn lại", cô trải lòng. Tham gia chương trình, Đặng Thị Thu mong tìm được một người đàn ông có tâm, có sức khỏe, biết sẻ chia và sống trách nhiệm với gia đình.

Trong khi đó, Quang Hợi cho biết anh kết hôn năm 1997 nhưng hôn nhân sớm tan vỡ chỉ sau ba năm. Từ đó đến nay, anh làm bố đơn thân, nuôi con gái suốt 24 năm. Rút kinh nghiệm từ chuyện quá khứ, Quang Hợi mong muốn tìm người phụ nữ nhẹ nhàng, có trách nhiệm, biết cư xử với gia đình hai bên. Anh nói bản thân không thích người phụ nữ có tính cách cọc cằn, khó chịu.

Quang Hợi làm bố đơn thân, được con gái ủng hộ đi tìm hạnh phúc trên show hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Ở tuổi ngoài 50, anh cho biết bản thân đã làm tròn trách nhiệm với gia đình, giờ mới nghĩ cho mình. Cũng giống như đàng gái, anh kỳ vọng có một người bạn đồng hành để sống vui vẻ, chăm sóc nhau trong quãng đời còn lại.

Bố đơn thân bị từ chối vì quá hiền

Được người thân hai bên ủng hộ bấm nút tìm hiểu thêm để tiến xa hơn, Ngọc Lan hào hứng mở hàng rào tình yêu. Trong lần đầu gặp mặt, Đặng Thi Thu thẳng thắn bày tỏ: "Hôm nay cũng nhờ chương trình để mình gặp nhau đây. Mình cứ cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu. Tuổi này thì mình không đòi hỏi gì, chủ yếu để kiếm một người đồng hành, sống quãng đời còn lại vui vẻ, chăm sóc nhau là được".

Tính chuyện tương lai, Đặng Thị Thu tâm sự bản thân chưa từng có mối tình, chưa kết hôn nên cũng muốn được tổ chức đàng hoàng. Còn về chuyện con cái, cô cho rằng bản thân đã có tuổi, sẽ khó có con nên không suy nghĩ đến. "Tuổi già mình chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc, sống với nhau được là được. Còn con cái mà lớn tuổi rồi thì khó lắm", cô bộc bạch. Trước những chia sẻ của đàng gái, Quang Hợi bày tỏ anh hoàn toàn đồng tình. Anh chỉ mong cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, chỉ có bố đơn thân bấm nút hẹn hò, còn Đặng Thị Thu từ chối. Lý do cô đưa ra: "Anh hiền quá, trong khi em lại không hiền như anh. Em sợ về sau này có nhiều điều không hay. Đoạn cuối không còn bao nhiêu nữa, thời gian cũng ngắn lại mà nếu không trọn vẹn thì sẽ rất tiếc, mong anh thông cảm".

Cái kết để lại nhiều tiếc nuối cho hai MC khi chỉ có đàng trai bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời từ chối, Quang Hợi vẫn nhẹ nhàng bày tỏ sự tôn trọng: "Không sao cả, đến đây thì mình có sự lựa chọn. Nếu cảm thấy không thích, con tim không mách bảo thì mình không cần miễn cưỡng". Khoảnh khắc này khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan đều thấy tiếc nuối, mong rằng cả hai vẫn giữ liên lạc và có thể mở lòng hơn trong tương lai.