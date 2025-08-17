Nam dược sĩ đến show hẹn hò tìm vợ, chinh phục được nữ bác sĩ xinh đẹp

Minh Vương và Ngọc Thi được cả trường quay ủng hộ khi bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình





Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.134 lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Phạm Minh Vương (35 tuổi, TP.HCM), làm việc cho công ty nội thất, đồng thời là dược sĩ. Ghép đôi với anh là Huỳnh Lê Ngọc Thi (34 tuổi), là bác sĩ nội soi tại một phòng khám ở TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Minh Vương cho biết anh không hút thuốc, không nhậu nhẹt, biết nấu ăn nhưng hơi nhút nhát trước đám đông. Về chuyện tình cảm, anh chia sẻ đã trải qua vài mối tình. Minh Vương cho biết các mối tình đều chưa sâu đậm, chỉ ở mức tìm hiểu nhau vài tháng, thấy không phù hợp thì dừng lại.

Minh Vương được Ngọc Lan nhận xét gương mặt có nét giống diễn viên Thanh Thức Ảnh: Chụp màn hình

Tương tự đàng trai, Ngọc Thi cũng có vài mối quan hệ tìm hiểu và nhận ra tính cách cả hai không hợp nhau nên không thể tiến xa. Nữ bác sĩ hy vọng sẽ tìm được bạn trai đồng điệu để có thể trò chuyện và đi xa hơn trong mối quan hệ sắp tới. "Tôi hy vọng bạn ấy là người siêng năng, chịu khó, biết quan tâm, chăm sóc và tôn trọng sự khác biệt. Tôi không thích bạn trai quá tự cao, hút thuốc hay nhậu nhẹt", Ngọc Thi chia sẻ.

Trong khi đó, Minh Vương thích bạn gái ưa nhìn, dễ thương, chiều cao từ 1,55 m trở lên là được. Khi kết nối với người thân, em gái Minh Vương dành nhiều lời khen cho đàng gái được mai mối, cho rằng tính cách của cả hai khá giống nhau. Cô chia sẻ anh trai tuy không quá xuất sắc về ngoại hình nhưng là người "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Còn em họ của Ngọc Thi cũng đồng tình rằng cả hai phù hợp về tính cách nên ủng hộ họ bấm nút hẹn hò.

Ngọc Thi gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ, cách nói chuyện duyên dáng Ảnh: Chụp màn hình

Nữ bác sĩ trân trọng nhân duyên trên show hẹn hò

Mở rào gặp mặt, Ngọc Thi và Minh Vương cùng trò chuyện, chia sẻ quan điểm về cuộc sống hôn nhân. Nữ bác sĩ cho rằng trong mối quan hệ, sự tin tưởng là nền tảng quan trọng. Bên cạnh đó, cô cần sự chân thành từ hai phía. Minh Vương cũng đồng quan điểm với đàng gái, bổ sung là sự cảm thông, thấu hiểu sẽ giúp họ gắn bó bền lâu hơn.

Về định hướng tương lai, Minh Vương chia sẻ anh muốn mở nhà thuốc để ổn định cuộc sống. "Anh muốn tìm kiếm người phụ nữ chân thành để tiến tới hôn nhân. Bởi anh không còn nhỏ tuổi để tìm hiểu cho có mà phải nghiêm túc", anh chia sẻ. Cả hai cũng thống nhất mong muốn kết hôn và sinh con sớm vì đều đã có tuổi, không quan trọng con trai hay con gái đầu lòng.

Khi cả hai nắm tay nhau, Minh Vương bày tỏ mong có cơ hội được tìm hiểu Ngọc Thi và tiến xa hơn trong tương lai. Đáp lại, nữ bác sĩ cũng cho rằng đây là nhân duyên và cơ hội để cô tìm được mảnh ghép còn thiếu của mình.

Cặp đôi hứa hẹn một tương lai tốt đẹp khi cho nhau cơ hội hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Với sự đồng điệu trong suy nghĩ, sự thấu hiểu và những chia sẻ chân thành, cả Ngọc Thi và Minh Vương đã cùng bấm nút hẹn hò trong sự chúc phúc từ hai MC và khán giả. Quyền Linh nhận xét cả hai rất đẹp đôi và chúc cho đôi trai tài gái sắc sớm về chung một nhà.

