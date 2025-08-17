Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Nam dược sĩ đến show hẹn hò tìm vợ, chinh phục được nữ bác sĩ xinh đẹp

Lạc Xuân
Lạc Xuân
17/08/2025 19:40 GMT+7

Trong tập mới nhất 'Bạn muốn hẹn hò', khán giả đã được chứng kiến màn mai mối thú vị giữa cặp bác sĩ và dược sĩ. Với nhiều điểm tương đồng bất ngờ và sự chân thành từ cả hai phía, họ đã cùng bấm nút hẹn hò, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn.

Nam dược sĩ đến show hẹn hò tìm vợ, chinh phục được nữ bác sĩ xinh đẹp- Ảnh 1.

Minh Vương và Ngọc Thi được cả trường quay ủng hộ khi bấm nút hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình


Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.134 lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Phạm Minh Vương (35 tuổi, TP.HCM), làm việc cho công ty nội thất, đồng thời là dược sĩ. Ghép đôi với anh là Huỳnh Lê Ngọc Thi (34 tuổi), là bác sĩ nội soi tại một phòng khám ở TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Minh Vương cho biết anh không hút thuốc, không nhậu nhẹt, biết nấu ăn nhưng hơi nhút nhát trước đám đông. Về chuyện tình cảm, anh chia sẻ đã trải qua vài mối tình. Minh Vương cho biết các mối tình đều chưa sâu đậm, chỉ ở mức tìm hiểu nhau vài tháng, thấy không phù hợp thì dừng lại.

Nam dược sĩ đến show hẹn hò tìm vợ, chinh phục được nữ bác sĩ xinh đẹp- Ảnh 2.

Minh Vương được Ngọc Lan nhận xét gương mặt có nét giống diễn viên Thanh Thức

Ảnh: Chụp màn hình

Tương tự đàng trai, Ngọc Thi cũng có vài mối quan hệ tìm hiểu và nhận ra tính cách cả hai không hợp nhau nên không thể tiến xa. Nữ bác sĩ hy vọng sẽ tìm được bạn trai đồng điệu để có thể trò chuyện và đi xa hơn trong mối quan hệ sắp tới. "Tôi hy vọng bạn ấy là người siêng năng, chịu khó, biết quan tâm, chăm sóc và tôn trọng sự khác biệt. Tôi không thích bạn trai quá tự cao, hút thuốc hay nhậu nhẹt", Ngọc Thi chia sẻ.

Trong khi đó, Minh Vương thích bạn gái ưa nhìn, dễ thương, chiều cao từ 1,55 m trở lên là được. Khi kết nối với người thân, em gái Minh Vương dành nhiều lời khen cho đàng gái được mai mối, cho rằng tính cách của cả hai khá giống nhau. Cô chia sẻ anh trai tuy không quá xuất sắc về ngoại hình nhưng là người "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Còn em họ của Ngọc Thi cũng đồng tình rằng cả hai phù hợp về tính cách nên ủng hộ họ bấm nút hẹn hò.

Nam dược sĩ đến show hẹn hò tìm vợ, chinh phục được nữ bác sĩ xinh đẹp- Ảnh 3.

Ngọc Thi gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ, cách nói chuyện duyên dáng

Ảnh: Chụp màn hình

Nữ bác sĩ trân trọng nhân duyên trên show hẹn hò

Mở rào gặp mặt, Ngọc Thi và Minh Vương cùng trò chuyện, chia sẻ quan điểm về cuộc sống hôn nhân. Nữ bác sĩ cho rằng trong mối quan hệ, sự tin tưởng là nền tảng quan trọng. Bên cạnh đó, cô cần sự chân thành từ hai phía. Minh Vương cũng đồng quan điểm với đàng gái, bổ sung là sự cảm thông, thấu hiểu sẽ giúp họ gắn bó bền lâu hơn. 

Về định hướng tương lai, Minh Vương chia sẻ anh muốn mở nhà thuốc để ổn định cuộc sống. "Anh muốn tìm kiếm người phụ nữ chân thành để tiến tới hôn nhân. Bởi anh không còn nhỏ tuổi để tìm hiểu cho có mà phải nghiêm túc", anh chia sẻ. Cả hai cũng thống nhất mong muốn kết hôn và sinh con sớm vì đều đã có tuổi, không quan trọng con trai hay con gái đầu lòng. 

Khi cả hai nắm tay nhau, Minh Vương bày tỏ mong có cơ hội được tìm hiểu Ngọc Thi và tiến xa hơn trong tương lai. Đáp lại, nữ bác sĩ cũng cho rằng đây là nhân duyên và cơ hội để cô tìm được mảnh ghép còn thiếu của mình.

Nam dược sĩ đến show hẹn hò tìm vợ, chinh phục được nữ bác sĩ xinh đẹp- Ảnh 4.

Cặp đôi hứa hẹn một tương lai tốt đẹp khi cho nhau cơ hội hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Với sự đồng điệu trong suy nghĩ, sự thấu hiểu và những chia sẻ chân thành, cả Ngọc Thi và Minh Vương đã cùng bấm nút hẹn hò trong sự chúc phúc từ hai MC và khán giả. Quyền Linh nhận xét cả hai rất đẹp đôi và chúc cho đôi trai tài gái sắc sớm về chung một nhà.

Tin liên quan

Nữ dược sĩ xinh đẹp thu nhập 50 triệu/tháng, tài xế vẫn từ chối hẹn hò

Nữ dược sĩ xinh đẹp thu nhập 50 triệu/tháng, tài xế vẫn từ chối hẹn hò

Nam tài xế còn độc thân tuổi 45 đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm vợ, được mai mối với nữ dược sĩ cùng tuổi. Sau quá trình trò chuyện trên chương trình, cả hai đều từ chối hẹn hò vì thấy không phù hợp.

Khám phá thêm chủ đề

Quyền Linh Ngọc Lan Bạn muốn hẹn hò show hẹn hò
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận