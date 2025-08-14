Nữ dược sĩ xinh đẹp thu nhập 50 triệu/tháng, tài xế vẫn từ chối hẹn hò

Quyền Linh tiếc nuối khi không thể mai mối thành công cho Đình Miến và Ngọc Lành Ảnh: Chụp màn hình





Tài xế còn độc thân được ghép đôi với dược sĩ từng qua 'lần đò'

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.133 vừa lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho hai mảnh ghép cô đơn đi tìm hạnh phúc. Đàng trai là Vũ Đình Miến (45 tuổi), làm nghề tài xế, sinh sống tại tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM, được ghép đôi với Nguyễn Thị Ngọc Lành (45 tuổi), là dược sĩ, kinh doanh nhà thuốc và bất động sản ở TP.HCM.

Xuất hiện trên sân khấu, Ngọc Lành gây ấn tượng khi mặc áo dài duyên dáng, khoe nhan sắc mặn mà. Cô cho biết đã lập gia đình từ năm 2003 và ly hôn năm 2014. Nhắc về chồng cũ, cô chia sẻ anh là người tốt, rất tuyệt vời nhưng vì "hết duyên hết nợ". Nữ dược sĩ có hai con, đều theo bố ra nước ngoài định cư. Từ khi ly hôn đến nay, Ngọc Lành sống một mình, cô có tìm hiểu vài người nhưng thấy không cùng tần số.

Ngọc Lành đã ly hôn cách đây hơn 10 năm, hai con hiện sống cùng bố ở nước ngoài Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Đình Miến chia sẻ anh khá lận đận tình duyên nên vẫn chưa lập gia đình. Ở tuổi 45, anh từng trải qua hai mối tình nhưng cũng không mấy sâu sắc, kéo dài chưa quá 1 năm. Đình Miến đã có nhà và xe riêng, hiện sống một mình.

Khi được hỏi hình mẫu bạn đời, Đình Miến chia sẻ anh không đặt ra hình mẫu lý tưởng, chỉ cần bạn gái là chính mình và anh thấy đáng yêu là được. Còn Ngọc Lành muốn tìm người đàn ông cao trên 1,68 m, gương mặt ưa nhìn, chung thủy, thật thà, phải có kinh tế, tinh tế và tử tế.

Đình Miến chưa từng kết hôn, chỉ trải qua hai mối tình nhưng chia tay vì không cùng định hướng Ảnh: Chụp màn hình

Nữ dược sĩ hỏi thẳng thu nhập của tài xế ngay lần đầu gặp

Mở rào gặp mặt, Ngọc Lành nhận xét đàng trai có gương mặt phúc hậu, thân thiện và hiền lành. Tiếp đó, cô hỏi về thời gian kết hôn nếu họ thành đôi. Đình Miến chia sẻ cả hai đã có tuổi, nếu cảm thấy phù hợp thì nên nhanh chóng tiến tới. Sau chia sẻ của đàng trai, nữ dược sĩ bất ngờ hỏi: "Ngoài chạy xe ra thì anh còn làm thêm gì không? Mỗi tháng thu nhập của anh được khoảng bao nhiêu tiền?". Tài xế cho biết thu nhập của anh tùy vào từng tháng, nhưng thấp nhất là khoảng 20 triệu đồng.

Khoảnh khắc Đình Miến và Ngọc Lành đứng trên sân khấu được hai MC khen đẹp đôi Ảnh: Chụp màn hình

Lúc này, Ngọc Lành mới chia sẻ: "Mình đến với nhau không phải vì tiền bạc nhưng cũng cần đề cập tới tiền. Bây giờ anh phải có tiền để nuôi bản thân trước, khi lo được cho bản thân thì anh mới lo cho người phụ nữ được. Chứ phụ nữ lấy chồng về mà làm chỗ để chồng nương tựa là không được. Số tiền không quan trọng nhưng phải có. Em không lo cho ai hết, ngoài công việc bên ngoài và kinh doanh thuốc thì mỗi tháng em kiếm 50 triệu đồng. Kinh tế em không cần lo nhưng em cần chồng phải có kinh tế giống như em vậy đó. Còn tình cảm thì mình nhìn nhau, cảm thấy hợp, có cảm xúc thì mình nhấn nút".

Khi cả hai nắm tay nhau, Đình Miến hỏi đàng gái có chấp nhận theo chồng sau khi kết hôn. Ngọc Lành nói thẳng nếu kinh tế đàng trai đủ mạnh, tình cảm đủ lớn thì cô sẽ đi theo. "Ở đây em cũng có nhà riêng, nhà thuốc của em không cần thuê mặt bằng mà có sẵn, xe cộ em cũng có, cái gì em cũng có cả. Giang sơn của em, không lẽ em bỏ đi theo anh. Vậy nên tình cảm đủ lớn và kinh tế anh đủ mạnh thì em sẽ theo. Cái đó là sự thật, em thật thà, thẳng tính", cô cho hay.

Cả hai bắt tay sau khi từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cả hai cùng chia sẻ quan điểm về hôn nhân, chuyện tài chính, sinh con nếu về chung một nhà. Nữ dược sĩ cho biết cô còn khả năng sinh con, nhưng cần theo dõi xem chồng sống và đối xử với mình thế nào. "Anh có đủ kinh tế để sinh không? Chứ hai người mà không sống nổi thì sinh con rồi lo không nổi thì tội nghiệp", cô đặt vấn đề.

Sau quá trình trò chuyện, cả Đình Miến và Ngọc Lành đều không bấm nút hẹn hò. Đàng gái cho biết đối phương rất tốt, nhưng qua cảm giác và lý trí thì cô thấy cả hai chỉ phù hợp để làm bạn. Còn lý do từ chối được tài xế đưa ra là cảm thấy chưa phù hợp để tiến xa hơn. "Một người phụ nữ mà quản lý chồng quá khắt khe thì chồng cũng không thoải mái. Khi về với nhau thì bao giờ cũng có người mạnh, người yếu. Nhưng nếu bên mạnh lấn át quá nhiều thì anh cũng không thích. Anh muốn phải có sự hài hòa, vậy nên chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn", anh chia sẻ.