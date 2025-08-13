Mang heo quay đi tỏ tình, chàng trai U.40 được cô gái đồng ý hẹn hò

Chàng trai mang heo quay đến show hẹn hò, thành công chinh phục bạn gái Ảnh: Chụp màn hình

Cô gái từng đổ vỡ hôn nhân, khóc nghẹn trên show hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.133 lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục vai trò cầu nối, mang đến những cơ hội mới để các mảnh ghép cô đơn được xích lại gần nhau hơn. Xuất hiện trên sân khấu, Nguyễn Duy Khánh (36 tuổi) mang theo món heo quay tự làm khiến khán giả trường quay thích thú. Anh giới thiệu bản thân là chủ của một cơ sở heo quay ở TP.HCM.

Ở tuổi 36, Duy Khánh đã trải qua hai mối tình. Anh kể mối tình đầu gắn bó 2 năm. Có thời gian, anh mở cửa hàng ăn uống nhưng gặp khó khăn và phải đóng cửa. Trong lúc đó, bạn gái có tài chính ổn định nên muốn rủ anh đi du lịch cùng nhóm bạn. Duy Khánh cho rằng khi đang khó khăn thì nên tiết kiệm, không muốn tham gia. Tuy nhiên, bạn gái không tôn trọng ý kiến của anh và vẫn quyết đi. Vì thế, anh quyết định chia tay. Còn mối tình thứ hai của Duy Khánh chia tay cách đây 1 năm. Anh cho biết do bản thân tập trung quá nhiều vào công việc, ít dành thời gian cho bạn gái.

Thông qua chương trình, Duy Khánh mong muốn tìm được người bạn đời biết chia sẻ, thông cảm cho mình. Anh cho biết việc kinh doanh khá bận rộn nên hy vọng mỗi tối về nhà sẽ được ăn bữa cơm gia đình với vợ.

Được ghép đôi với Duy Khánh tại chương trình là Lê Thị Thu Hương (33 tuổi), kinh doanh online tại TP.HCM. Đàng gái tự giới thiệu là người nhiệt tình, hòa đồng, vui vẻ, đôi khi hơi nóng tính. Theo chia sẻ, Thu Hương đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, có con trai 13 tuổi hiện sống cùng nhà nội. Cô tâm sự: "Tôi kết hôn được 1 năm thì quyết định ly hôn vì vợ chồng không có tiếng nói chung. Chồng cũ của tôi ham chơi, không chăm lo cho gia đình".

Sau đổ vỡ, Thu Hương mong tìm được người biết chăm lo cho gia đình, yêu thương vợ con và bao dung cho quá khứ của mình. Cô nghẹn ngào rơi nước mắt và trải lòng: "Tôi hơi lo vì anh bên kia chưa có gia đình". Nghe điều này, hai MC liên tục động viên đàng gái. "Mình đừng tự ti chuyện có con mà phải tự hào về điều đó. Không vấn đề gì cả, vì mình đâu làm gì sai. Em đừng tự ti để rồi bỏ lỡ cả cuộc đời mình", Ngọc Lan bày tỏ.

Phía bên kia, Duy Khánh cũng trấn an bạn gái: "Chuyện em đã có con cũng bình thường thôi. Thật sự con nít rất đáng yêu, chỉ cần mình thương con là con thương mình. Quan trọng là mình đối xử với con làm sao để được tình thương của con. Người ta nuôi mười mấy năm không than cực, tự nhiên về với mình và kêu mình bằng ba thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc chứ". Chia sẻ này khiến hai MC và khán giả trường quay đều vỗ tay ủng hộ.

Ông chủ tiệm heo quay mong mỗi tối được cùng ăn cơm với vợ

Mở rào gặp mặt, Duy Khánh mang quà là mâm heo quay để tặng bạn gái. Sau đó, cả hai bước vào cuộc trò chuyện trực tiếp. Ông chủ cơ sở heo quay cho rằng quá khứ đã qua, quan trọng là hiện tại phải sống như thế nào. Anh thừa nhận bản thân ham công tiếc việc, bị cuốn theo công việc rồi quên đi hạnh phúc cá nhân. "Anh chỉ có mong muốn đơn giản thôi, mỗi tối vợ chồng cùng nhau ăn bữa cơm, cùng chia sẻ về cuộc sống là đủ rồi", đàng trai bày tỏ.

Về phía Thu Hương, cô chia sẻ bản thân mong người đàn ông sẽ biết quan tâm gia đình, yêu thương vợ con cũng như mẹ của mình. Ngược lại, cô cũng sẽ quan tâm và yêu thương gia đình chồng như vậy. Bên cạnh đó, cô mong bạn đời tương lai sẽ bao dung khi cô qua lại thăm nom con trai. Trước những yêu cầu này, Duy Khánh tự tin anh đều làm được và sẵn sàng thấu hiểu cho Thu Hương.

Cuối chương trình, sau ba tiếng đếm của Ngọc Lan, cả Thu Hương và Duy Khánh đều bấm nút hẹn hò, khiến cả trường quay vỗ tay chúc mừng. Ông mai bà mối đều gửi lời chúc, mong sớm nhận tin vui từ cặp đôi.