Giải trí Truyền hình

Đàng gái 43 tuổi đến show hẹn hò, thú nhận chuyện nhậu nhẹt, chửi bới bạn trai

Lạc Xuân
11/08/2025 14:34 GMT+7

Đều từng trải qua nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, Phương Bằng và Tường Châu tìm thấy sự đồng cảm khi gặp nhau tại 'Bạn muốn hẹn hò'. Sau cuộc trò chuyện, cả hai cùng bấm nút hẹn hò, mở ra cơ hội xây dựng tổ ấm mới.

Đàng gái 43 tuổi đến show hẹn hò, thú nhận chuyện nhậu nhẹt, chửi bới bạn trai - Ảnh 1.

Đàng gái thừa nhận chưa thể bỏ được rượu khiến Ngọc Lan bất ngờ

Ảnh: Chụp màn hình

Bố đơn thân tìm đến 'Bạn muốn hẹn hò' sau đổ vỡ hôn nhân

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.132 cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Nguyễn Phương Bằng (42 tuổi), kinh doanh quán ăn ở TP.HCM và Dương Thị Tường Châu (42 tuổi), buôn bán trái cây ở An Giang.

Trò chuyện với hai MC, Phương Bằng tâm sự trước đây anh có cơ ngơi, kinh tế ổn định. Nhưng vì tin tưởng bạn bè và hùn hạp làm ăn, anh bị lừa rồi mất trắng tiền của. Phương Bằng cho biết ngay lúc anh thất bại, vợ nộp đơn ly hôn. Hiện anh sống cùng con gái, coi con là động lực để tiếp tục cố gắng, làm lại từ đầu. "Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 11 năm, có con trai 10 tuổi và con gái 9 tuổi. Từ khi ly hôn, cô ấy cắt đứt liên lạc", anh chia sẻ.

Đàng gái 43 tuổi đến show hẹn hò, thú nhận chuyện nhậu nhẹt, chửi bới bạn trai - Ảnh 2.

Phương Bằng bị vợ ly hôn sau khi làm ăn thất bại, bạn bè lừa lấy tài sản

Ảnh: Chụp màn hình

Về phía đàng gái, Tường Châu từng trải qua một mối tình chính thức kéo dài hơn 1 năm với người hàng xóm. Tuy yêu nhau nhưng vì "không môn đăng hộ đối", gia đình phản đối nên cô đành chia tay để làm tròn chữ hiếu. Sau đó, cô được mai mối cho nhiều người nhưng đều không thành.

Tường Châu kể năm 39 tuổi, cô được làm mai cho một người có gia cảnh tương xứng. Tuy nhiên, cô thừa nhận bản thân áp lực cuộc sống nên tìm đến rượu, nhiều lần say xỉn rồi rồi chửi bới bạn trai. "Sau 3 lần tôi chửi thì anh ngừng liên lạc. Tôi đã đi xăm lên tay với quyết tâm bỏ rượu, nhưng tới giờ vẫn chưa làm được. Khi liên lạc lại, tôi lại nói năng cao ngạo, khiến anh ấy không thích và quyết định chấm dứt hẳn", cô kể.

Đàng gái 43 tuổi đến show hẹn hò, thú nhận chuyện nhậu nhẹt, chửi bới bạn trai - Ảnh 3.

Tường Châu còn độc thân ở tuổi 42. Cô thẳng thắn thừa nhận chuyện từng nhậu nhẹt, chửi bới bạn trai

Ảnh: Chụp màn hình

Đến với chương trình, Tường Châu mong tìm một người chững chạc, điềm đạm, khiêm tốn, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Trước hoàn cảnh của đàng trai, cô khẳng định không ngại tìm hiểu người từng đổ vỡ hôn nhân. Còn Phương Bằng mong gặp người phụ nữ chung thủy, biết đối nhân xử thế và vun vén cho tổ ấm.

Khi mở rào gặp gỡ, cả hai tặng quà và bắt đầu cuộc trò chuyện trực tiếp. Phương Bằng chia sẻ sau nhiều biến cố, anh trở nên mạnh mẽ, có thể làm mọi việc và khao khát một tổ ấm trọn vẹn để được ăn bữa cơm gia đình. Tường Châu cũng đồng tình và chia sẻ: "Mình đến đây gặp nhau là duyên, hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm". Tính chuyện lâu dài, Phương Bằng cho biết nếu hợp nhau, sang năm anh muốn "về chung một nhà".

Đàng gái 43 tuổi đến show hẹn hò, thú nhận chuyện nhậu nhẹt, chửi bới bạn trai - Ảnh 4.

MC Quyền Linh và Ngọc Lan chúc phúc cho cặp đôi U.50 sớm về chung một nhà

Ảnh: Chụp màn hình

Ở vai trò mai mối, Quyền Linh và Ngọc Lan cũng nhiệt tình vun vén cho cặp đôi. Nam MC đặt ra một số tình huống để cả hai chia sẻ quan điểm, từ đó có thể hiểu nhau hơn. Kết thúc cuộc trò chuyện, cả Phương Bằng và Tường Châu đều đồng ý bấm nút hẹn hò. Cuộc mai mối khép lại bằng cái nắm tay tình cảm giữa hai người và mở đầu cho mối quan hệ mới.

