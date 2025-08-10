Mẹ giục con gái bấm nút với nhân viên phòng cháy chữa cháy trên show hẹn hò

Chàng trai U.40 tham gia show hẹn hò, được lòng mẹ cô giáo ngay lần đầu gặp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự tham gia của cặp đôi Trần Tấn Tâm (36 tuổi), quê ở Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ), là nhân viên phòng cháy chữa cháy cho công ty ở TP.HCM, và cô giáo Lê Hải Yến Thanh (31 tuổi), sinh sống tại TP.Phan Thiết (Lâm Đồng).

Cả hai người tham gia đều từng trải qua vài mối tình trong quá khứ trước khi tìm đến show hẹn hò. Tấn Tâm cho biết anh có hai mối tình sâu đậm. Mối tình đầu kéo dài 4 năm nhưng tan vỡ vì công việc bận rộn khiến anh ít quan tâm bạn gái, để rồi cô tìm đến người khác có điều kiện tốt hơn. Ở mối tình thứ hai, bạn gái làm việc tại Nhật muốn anh sang lập nghiệp cùng, nhưng Tấn Tâm từ chối vì không thể rời xa gia đình. Sau khi chia tay, suốt hơn 10 năm qua, anh chỉ tìm hiểu chứ chưa quen thêm ai.

Tấn Tâm đã có nhà riêng, kinh tế ổn định và mong muốn sớm lập gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phía Yến Thanh, cô kể mối tình đầu thời học sinh không sâu đậm, còn mối tình thứ hai kéo dài 3 năm. Bạn trai thường nói những lời khiến cô thấy tổn thương nên khi anh ngỏ lời kết hôn, cô từ chối. Sau đó, bạn trai khó chịu, đập bàn nên Yến Thanh quyết định chia tay.

Đến chương trình, Yến Thanh mong tìm được người đàn ông điềm đạm, biết lắng nghe, cảm thông, biết chăm sóc bạn gái, sống hướng về gia đình. Trong khi đó, Tấn Tâm tìm kiếm cô gái vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ và ăn nói tế nhị.

Khi gặp gỡ người thân, mẹ Yến Thanh bày tỏ rất thích chương trình Bạn muốn hẹn hò nên đã động viên con gái đăng ký tham gia. Bà nhận xét Tấn Tâm có vẻ ngoài cứng rắn, công việc ổn định nên khá hài lòng.

Yến Thanh từng từ chối lời cầu hôn vì thấy bạn trai vũ phu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cô giáo muốn hẹn hò 2 năm mới cưới liền bị mẹ phản đối

Khoảnh khắc mở rào, Tấn Tâm khen Yến Thanh dễ thương, xinh xắn và bày tỏ mong muốn có cơ hội tìm hiểu. Cô giáo bày tỏ hy vọng bạn đời sẽ chung thủy, ấm áp, đáng tin cậy và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Trước những mong muốn đó, Tấn Tâm khẳng định bản thân hoàn toàn đáp ứng được.

Trước khoảng cách địa lý giữa TP.HCM và Lâm Đồng, nam nhân viên phòng cháy chữa cháy cho biết anh sẽ cố gắng sắp xếp gặp nhau 1 - 2 lần mỗi tháng. Tuy nhiên, Ngọc Lan khuyên anh nên dành nhiều thời gian hơn trong giai đoạn đầu tìm hiểu để tình cảm sớm phát triển.

Khoảnh khắc mẹ Yến Thanh bày tỏ sự ủng hộ và thúc giục con gái bấm nút hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bàn về tương lai, Yến Thanh dự định tìm hiểu, hẹn hò khoảng 2 năm trước khi kết hôn. Tấn Tâm thì muốn rút ngắn thời gian vì cho rằng mình đã lớn tuổi, song Yến Thanh cho rằng điều đó còn tùy thuộc vào việc anh có đủ khiến cô cảm động hay không. Mẹ của Yến Thanh cũng bày tỏ quan điểm: "Nếu 2 năm thì hơi lâu, tuổi này không đợi được 2 năm đâu. Nếu công việc và kinh tế ổn định thì cứ tiến tới thôi".

Trước khi đưa ra quyết định, Tấn Tâm tiến lại nắm tay Yến Thanh, chân thành nói: "Anh đã đủ trưởng thành, chín chắn, có nhà cửa, đất đai ổn định. Anh quen em để tìm hiểu nghiêm túc và lâu dài, không biết ý em thế nào?". Đáp lại, cô giáo cho biết cả hai cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Tấn Tâm mạnh dạn hôn bạn gái khi được "mẹ vợ" tương lai cho phép ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở giây phút quyết định, Tấn Tâm nhanh chóng bấm nút hẹn hò và chờ tín hiệu từ phía Yến Thanh. Thấy con gái còn ngập ngừng, mẹ liên tục giục cô bấm nút để tìm hiểu. Cuối cùng, trái tim trên màn hình sáng đèn, đánh dấu khởi đầu mới của cặp đôi trong sự chúc phúc của gia đình và khán giả.