'Thái tử phi' Yoon Eun Hye thừa nhận không hẹn hò suốt 13 năm

"Đã 13 năm rồi tôi chưa từng yêu đương, gần đây lại càng thấy thật đáng tiếc", lời chia sẻ thẳng thắn của nữ diễn viên Yoon Eun Hye về chuyện tình cảm cá nhân nhanh chóng leo lên top tìm kiếm và trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận.

Độc thân nhiều năm vì chưa tìm được người xứng đáng

Trong tập phát sóng ngày 3.9 của chương trình Narae Style, nhóm nhạc nữ Baby V.O.X - nơi Yoon Eun Hye từng là thành viên, đã có màn tái hợp hiếm hoi. Thế nhưng, bầu không khí nhanh chóng chuyển hướng, biến buổi gặp gỡ thành một sân khấu thúc giục kết hôn.

Nhóm nhạc Baby V.O.X có dịp tái hợp hiếm hoi, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống và hôn nhân Ảnh: YouTube Narae Style

MC Park Na Rae thẳng thắn đặt câu hỏi: "Mẫu bạn trai lý tưởng của chị là gì?". Không né tránh, Yoon Eun Hye cho biết dù tuổi tác ngày càng lớn khiến cô muốn nới lỏng tiêu chuẩn, nhưng bản thân lại ngày càng kỹ tính hơn trong việc lựa chọn bạn đời. Chính điều này đã khiến người đẹp 8X lẻ bóng suốt nhiều năm.

Yoon Eun Hye sau đó chia sẻ tiêu chí rõ ràng của mình: Bạn đời phải là người cô cảm thấy đáng kính trọng, không hút thuốc hay uống rượu, có cùng giá trị sống, trung thực và sở hữu sức hút nhất định. Cô nhấn mạnh: "Vì tôi đã tự gánh vác trách nhiệm cuộc sống quá lâu, nên sau khi kết hôn tôi muốn có một chỗ dựa".

Những chia sẻ này lập tức khiến trường quay bật cười. Park Na Rae đùa rằng đã "lục tung trí nhớ" nhưng khó tìm nổi một người đáp ứng đủ các tiêu chí như vậy. Các thành viên Baby V.O.X thì lên tiếng xoa dịu, cho rằng khi gặp đúng người, mọi tiêu chuẩn đều có thể thay đổi.

Lời thú nhận độc thân suốt 13 năm qua của Yoon Eun Hye khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ Ảnh: Instagram y1003_grace

Phản ứng của cư dân mạng khá đa dạng. Nhiều người cho rằng những điều Yoon Eun Hye nêu ra tưởng đơn giản nhưng thực tế lại khó tìm được trong đời sống. Một số khác nhận xét: "Chị ấy không hề khó tính, chỉ là tỉnh táo. Độc lập và rực rỡ một mình đã nhiều năm, đâu cần phải chấp nhận cho có".

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ thần tượng, Yoon Eun Hye nhanh chóng ghi dấu ấn khi lấn sân sang diễn xuất, liên tiếp góp mặt trong các bộ phim đình đám như Goong (Hoàng cung) và Coffee Prince (Tiệm cà phê hoàng tử). Dù vậy, sau thời kỳ hoàng kim, cô dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sống kín tiếng và thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Ở tuổi 41, 13 năm độc thân vừa phản ánh thăng trầm sự nghiệp, vừa là lựa chọn sống chậm lại để tìm kiếm sự bình yên.

Ở tuổi 41, "Thái tử phi" Yoon Eun Hye vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp Ảnh: Instagram y1003_grace

Không phải lần đầu các ngôi sao nữ công khai bày tỏ nỗi lo về chuyện tình cảm. Nhưng lời thổ lộ của Yoon Eun Hye gây tiếng vang vì chạm tới nỗi trăn trở chung của nhiều phụ nữ hiện đại: Không muốn hạ thấp tiêu chuẩn để vội vàng kết hôn, nhưng cũng không tránh khỏi áp lực từ "chiếc đồng hồ xã hội".