Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Thái tử phi' Yoon Eun Hye thừa nhận không hẹn hò suốt 13 năm

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
04/09/2025 16:15 GMT+7

Ngôi sao từng được mệnh danh là 'nữ hoàng phim thần tượng Hàn Quốc' Yoon Eun Hye vừa gây bất ngờ khi tiết lộ mình độc thân suốt 13 năm nay trong chương trình 'Narae Style' của diễn viên hài Park Na Rae.

"Đã 13 năm rồi tôi chưa từng yêu đương, gần đây lại càng thấy thật đáng tiếc", lời chia sẻ thẳng thắn của nữ diễn viên Yoon Eun Hye về chuyện tình cảm cá nhân nhanh chóng leo lên top tìm kiếm và trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận.

Độc thân nhiều năm vì chưa tìm được người xứng đáng

Trong tập phát sóng ngày 3.9 của chương trình Narae Style, nhóm nhạc nữ Baby V.O.X - nơi Yoon Eun Hye từng là thành viên, đã có màn tái hợp hiếm hoi. Thế nhưng, bầu không khí nhanh chóng chuyển hướng, biến buổi gặp gỡ thành một sân khấu thúc giục kết hôn.

'Thái tử phi' Yoon Eun Hye thừa nhận không hẹn hò trong suốt 13 năm - Ảnh 1.

Nhóm nhạc Baby V.O.X có dịp tái hợp hiếm hoi, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống và hôn nhân

Ảnh: YouTube Narae Style

MC Park Na Rae thẳng thắn đặt câu hỏi: "Mẫu bạn trai lý tưởng của chị là gì?". Không né tránh, Yoon Eun Hye cho biết dù tuổi tác ngày càng lớn khiến cô muốn nới lỏng tiêu chuẩn, nhưng bản thân lại ngày càng kỹ tính hơn trong việc lựa chọn bạn đời. Chính điều này đã khiến người đẹp 8X lẻ bóng suốt nhiều năm.

Yoon Eun Hye sau đó chia sẻ tiêu chí rõ ràng của mình: Bạn đời phải là người cô cảm thấy đáng kính trọng, không hút thuốc hay uống rượu, có cùng giá trị sống, trung thực và sở hữu sức hút nhất định. Cô nhấn mạnh: "Vì tôi đã tự gánh vác trách nhiệm cuộc sống quá lâu, nên sau khi kết hôn tôi muốn có một chỗ dựa".

Những chia sẻ này lập tức khiến trường quay bật cười. Park Na Rae đùa rằng đã "lục tung trí nhớ" nhưng khó tìm nổi một người đáp ứng đủ các tiêu chí như vậy. Các thành viên Baby V.O.X thì lên tiếng xoa dịu, cho rằng khi gặp đúng người, mọi tiêu chuẩn đều có thể thay đổi.

'Thái tử phi' Yoon Eun Hye thừa nhận không hẹn hò trong suốt 13 năm - Ảnh 2.

Lời thú nhận độc thân suốt 13 năm qua của Yoon Eun Hye khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Ảnh: Instagram y1003_grace

Phản ứng của cư dân mạng khá đa dạng. Nhiều người cho rằng những điều Yoon Eun Hye nêu ra tưởng đơn giản nhưng thực tế lại khó tìm được trong đời sống. Một số khác nhận xét: "Chị ấy không hề khó tính, chỉ là tỉnh táo. Độc lập và rực rỡ một mình đã nhiều năm, đâu cần phải chấp nhận cho có".

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ thần tượng, Yoon Eun Hye nhanh chóng ghi dấu ấn khi lấn sân sang diễn xuất, liên tiếp góp mặt trong các bộ phim đình đám như Goong (Hoàng cung) và Coffee Prince (Tiệm cà phê hoàng tử). Dù vậy, sau thời kỳ hoàng kim, cô dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sống kín tiếng và thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Ở tuổi 41, 13 năm độc thân vừa phản ánh thăng trầm sự nghiệp, vừa là lựa chọn sống chậm lại để tìm kiếm sự bình yên.

'Thái tử phi' Yoon Eun Hye thừa nhận không hẹn hò trong suốt 13 năm - Ảnh 3.

Ở tuổi 41, "Thái tử phi" Yoon Eun Hye vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp

Ảnh: Instagram y1003_grace

Không phải lần đầu các ngôi sao nữ công khai bày tỏ nỗi lo về chuyện tình cảm. Nhưng lời thổ lộ của Yoon Eun Hye gây tiếng vang vì chạm tới nỗi trăn trở chung của nhiều phụ nữ hiện đại: Không muốn hạ thấp tiêu chuẩn để vội vàng kết hôn, nhưng cũng không tránh khỏi áp lực từ "chiếc đồng hồ xã hội".

Tin liên quan

5 ca sĩ thần tượng Hàn Quốc được công nhận diễn xuất

5 ca sĩ thần tượng Hàn Quốc được công nhận diễn xuất

Dựa trên cuộc khảo sát từ 31 chuyên gia trong ngành giải trí của Star News (Hàn Quốc), YoonA, IU, Suzy, Nana và Kim Se Jeong được chọn là những nữ ca sĩ thần tượng có khả năng diễn xuất tiêu biểu trong năm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Yoon Eun Hye Kết hôn cuộc sống thái tử phi sao hàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận