Cuộc sống của NSƯT Ngọc Trinh trước khi qua đời

Ngày 1.9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời gây bất ngờ cho giới nghệ sĩ lẫn khán giả. Nhiều sao Việt như NSND Hồng Vân, NSƯT Quốc Thảo, nghệ sĩ Việt Hương, diễn viên Nam Cường… bày tỏ sự xót xa khi hay tin. Trước khi mất, NSƯT Ngọc Trinh được các đồng nghiệp nhắc đến là một diễn viên yêu nghề, luôn tâm huyết với nghề. Cô còn là một đạo diễn, đồng thời làm công tác giảng dạy, đào tạo thế hệ trẻ.

Hình ảnh NSƯT Ngọc Trinh trong chương trình Trò chuyện với tương lai, lên sóng cách đây 2 tháng Ảnh: FBNV

Trước đó, NSƯT Ngọc Trinh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, đồng thời thường xuyên đăng tải những hình ảnh mới trên mạng xã hội. Điển hình là hôm 18.8, diễn viên phim Mùi ngò gai chia sẻ khoảnh khắc đi ăn uống, trò chuyện cùng người thân. Hay hôm 15.8, nữ nghệ sĩ 7X đăng tải khoảnh khắc du lịch tại Tây Ninh, Đà Nẵng… hoặc những hình ảnh cũ, thời còn là sinh viên của Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM).

Hồi tháng 6, diễn viên Ngọc Trinh còn góp mặt với vai trò khách mời trong chương trình Trò chuyện với tương lai. Trong lần xuất hiện đó, NSƯT Ngọc Trinh ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Cô còn thoải mái trò chuyện, tương tác đầy duyên dáng với Dược sĩ Tiến, mang lại tiếng cười cho người xem.

Tại chương trình, cô không chỉ chia sẻ, hỗ trợ khách mời gỡ rối những vấn đề gặp phải trong cuộc sống, mà còn có những phút trải lòng về chặng đường sự nghiệp. Hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật, NSƯT Ngọc Trinh cho rằng đó là một chặng đường đầy thử thách. Bởi thời điểm mới vào nghề, nhà nữ diễn viên không ai theo nghệ thuật. Do đó, diễn viên Mùi ngò gai từng bị gia đình phản đối vì sợ sau này cực khổ. Song bằng sự quyết tâm, Ngọc Trinh vẫn nỗ lực theo đuổi niềm đam mê của mình.

NSƯT Ngọc Trinh luôn cho thấy tràn đầy năng lượng, say mê với nghề Ảnh: FBNV

NSƯT Ngọc Trinh là cô giáo tâm huyết, yêu nghề

Ngọc Trinh gây ấn tượng với đồng nghiệp bởi sự hòa đồng, vui vẻ. Trong nghề, cô luôn hết mình ở từng dự án. Trao đổi với chúng tôi, NSND Trịnh Kim Chi cho hay: “Trinh là người hiền lành, lúc nào cũng nhỏ nhẹ và yêu nghề, chăm chút cho từng vai diễn. Tuy là một diễn viên có hình thể nhỏ bé nhưng những vai diễn của Trinh đòi hỏi nội lực rất lớn. Có nhiều vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Sự ra đi của Trinh là một điều đáng tiếc đối với lĩnh vực nghệ thuật”.

Theo NSND Trịnh Kim Chi, đồng nghiệp đã nỗ lực nhiều trong chặng đường làm nghề, cũng như sẵn sàng truyền tải kinh nghiệm, kiến thức của mình cho thế hệ đàn em. Hình ảnh một cô giáo có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng cáng đáng một tập thể lớp hàng chục học trò khiến NSND Trịnh Kim Chi ấn tượng. “Trinh vẫn rất trách nhiệm và cần mẫn. Ngày xưa Trinh cũng đã có dịp hợp tác với sân khấu của tôi. Trinh thường về để dạy một hai khóa và luôn có trách nhiệm với công việc”, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Cũng theo bà bầu sân khấu kịch, trước đó vì không hay thông tin gì về sức khỏe của NSƯT Ngọc Trinh nên cô không khỏi bất ngờ khi nhận tin dữ. “Bây giờ là giai đoạn hè nên ít khi gặp nhau chứ vào năm học, hai chị em vẫn thỉnh thoảng gặp trong trường. Khi nghe tin, tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật. Tôi phải gọi điện thoại để hỏi thì được mọi người xác nhận...”, Trịnh Kim Chi xúc động nói.