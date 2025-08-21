Vừa ly hôn Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu đã đăng ký kết hôn với tình mới?

Trần Hiểu là gương mặt quen thuộc với nhiều vai diễn ấn tượng. Tháng 2.2025, anh xác nhận đã ly hôn "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy, khép lại cuộc hôn nhân từng nhận được nhiều chú ý. Mao Hiểu Đồng cũng là diễn viên thực lực, sở hữu lượng người hâm mộ lớn, đời tư của cô luôn được quan tâm và hiện vẫn đang độc thân.

Đại diện Mao Hiểu Đồng phản hồi cứng rắn, phủ nhận tin đồn

Cả hai từng hợp tác trong Thần điêu đại hiệp và Vân Tương Truyện. Những màn tương tác đầy tình tứ trên phim giữa Mao Hiểu Đồng và Trần Hiểu khiến không ít khán giả "chèo thuyền". Bởi vậy, khi xuất hiện lời đồn "cặp diễn viên tuyến đầu và tuyến hai chuẩn bị kết hôn, một người từng kết hôn", nhiều người lập tức liên hệ đến Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng. Không lâu sau, các cụm từ "Mao Hiểu Đồng, Trần Hiểu đăng ký kết hôn", "đã bí mật chuẩn bị hôn lễ" leo top tìm kiếm và gây tranh luận.

Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng bị đồn "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Thần điêu đại hiệp và Vân Tương Truyện Ảnh: Sohu

Tối 19.8, công ty đại diện của Mao Hiểu Đồng ra thông báo phủ nhận tin đồn: "Tin đồn trên là giả. Mao Hiểu Đồng chưa kết hôn và hiện độc thân. Không bên nhau và chưa từng bên nhau". Thông báo nhấn mạnh cụm "chưa từng", thể hiện lập trường rõ ràng. Đồng thời, phía công ty cho biết đã khởi động quy trình pháp lý, tố cáo các tin đồn phát sinh như "Trần Hiểu ngoại tình với Mao Hiểu Đồng", coi đây là nội dung sai sự thật nghiêm trọng. Động thái nhanh gọn này được nhiều khán giả khen là việc làm dập tin đồn mẫu mực khi thông tin phủ nhận còn xuất hiện trước cả các bài viết bịa đặt.

Tuyên bố chính thức từ phía Mao Hiểu Đồng đã nhanh chóng phủ nhận thông tin lan truyền Ảnh: Sohu

Nếu rà soát kỹ, có thể thấy tin đồn "cặp đôi này đã đăng ký kết hôn ngày 15.8" không trùng khớp lịch trình của cả 2 ngôi sao. Thời điểm đó, Trần Hiểu đang quay phim Tiểu hẻm danh lưu, còn Mao Hiểu Đồng có mặt tại Paris dự sự kiện thời trang, vì vậy mốc thời gian không khớp.

Bức ảnh được lan truyền là ảnh đi đăng ký kết hôn cũng bị cộng đồng mạng chỉ ra là ảnh ghép. Phần cổ áo của Trần Hiểu xuất hiện nếp gấp lặp lại, khuyên tai của Mao Hiểu Đồng có dấu hiệu lơ lửng, cho thấy nguồn gốc có thể lấy từ ảnh hậu trường phim Vân Tương Truyện rồi ghép lại. Ngoài ra, nền ảnh ghi "Cục Dân chính quận Triều Dương" đã không còn chính xác, bởi cơ quan này được cho là đã chuyển địa điểm từ năm 2023, khu cũ hiện là quán cà phê.

Mao Hiểu Đồng và Trần Hiểu khẳng định cả 2 chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp Ảnh: Sohu

Từ sau khi công bố ly hôn vào tháng 2 năm nay, Trần Hiểu chủ yếu ở Hợp Phì thăm gia đình và dạy diễn xuất; Mao Hiểu Đồng tập trung cho dự án phim mới, hai người không có hoạt động chung. Tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan năm nay, vị trí chỗ ngồi của họ cách nhau 5 hàng và không có giao lưu. Khi Mao Hiểu Đồng nhận giải, Trần Hiểu vỗ tay với biểu cảm điềm tĩnh, giống thái độ của một đồng nghiệp.