Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu vướng tin đồn ngoại tình

Trang 163 đưa tin, ngày 12.7, blogger nổi tiếng Trung Quốc - Trương Tiểu Hàn gây tranh cãi khi đăng tải một đoạn truyện tranh châm biếm, được cho là ám chỉ vụ bê bối tình ái của một nữ diễn viên nổi tiếng Cbiz, được gọi bằng cái tên Tiểu Mỹ.

Showbiz Hoa ngữ náo loạn vì đoạn truyện tranh châm biếm

Dù blogger này không chỉ đích danh ai, cộng đồng mạng nhanh chóng suy đoán Tiểu Mỹ chính là ẩn dụ dành cho Lưu Diệc Phi. Nhiều người cũng cho rằng nam diễn viên được mô tả trong câu chuyện - người từng có vợ rồi ly hôn chính là Trần Hiểu.

Câu chuyện của blogger Trương Tiểu Hàn đề cập đến việc một minh tinh hàng đầu Cbiz ngoại tình với đàn ông có vợ. Ban đầu, nữ diễn viên này được một đại gia lớn tuổi chống lưng trong giới Ảnh: kbizoom

Theo nội dung truyện tranh, Tiểu Mỹ là một nữ diễn viên hàng đầu làng giải trí, nổi tiếng nhờ sắc đẹp hơn người nhưng đời sống tình cảm gặp nhiều sóng gió. Ban đầu, cô hẹn hò với một doanh nhân quyền lực, người đã giúp cô nổi tiếng. Tuy nhiên, khi sự nghiệp ông này xuống dốc, cô lập tức rời bỏ.

Sau đó, cô yêu một bạn trai keo kiệt, người tận dụng danh tiếng của cô để đánh bóng tên tuổi bản thân. Thất vọng, cô chia tay và tập trung vào sự nghiệp. Thế nhưng, cô lại sa vào lưới tình với một nam diễn viên đã có vợ trong lúc cả 2 cùng đóng phim. Người đàn ông này hứa sẽ ly hôn, nhưng sau khi phim kết thúc, anh ta lại nuốt lời.

Những chi tiết trong truyện tranh đã làm dấy lên làn sóng suy đoán dữ dội trên mạng xã hội, khi cư dân mạng liên kết từng nhân vật với những người thật ngoài đời.

Ánh mắt đầy tình tứ của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi khi nhìn nhau Ảnh: inews

Trần Kim Phi, cha nuôi và cũng là người từng giúp đỡ Lưu Diệc Phi khi cô mới bước chân vào showbiz. Ông được cho là hình mẫu doanh nhân quyền lực trong câu chuyện kể trên. Chính Trần Kim Phi đã hậu thuẫn để Lưu Diệc Phi góp mặt trong các bộ phim đình đám như Kim phấn thế gia, Tiên kiếm kỳ hiệp. Năm 2007, khi sự nghiệp của Trần Kim Phi xuống dốc, hai người ít tương tác công khai. Tuy nhiên, cả hai gần đây đã hợp tác trở lại trong Câu chuyện hoa hồng.

Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu có nhiều cảnh quay thân mật khi đóng chung phim Mộng hoa lục Ảnh: Sina

Tài tử Hàn Quốc Song Seung Heon, bạn trai cũ của Lưu Diệc Phi bị nghi là nhân vật người bạn trai keo kiệt trong truyện. Cả hai từng công khai hẹn hò vào năm 2015 sau khi hợp tác trong bộ phim The third way of love. Tuy nhiên, 3 năm sau, hai người thông báo chia tay với nguyên nhân chính là do lịch trình bận rộn và khoảng cách địa lý.

Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu từng hợp tác trong dự án Mộng hoa lục. Trong phim, cặp sao có vô số cảnh thân mật. Một số nguồn tin cho biết thời điểm Trần Hiểu quay Mộng hoa lục, Trần Nghiên Hy đã nhiều lần lấy cớ đến phim trường thăm nom để giám sát chồng. Không lâu sau khi bộ phim phát sóng, cuộc hôn nhân giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy cũng lộ dấu hiệu rạn nứt. Khi cặp sao công bố ly hôn vào tháng 2 năm nay, paparazzi hàng đầu Trác Vỹ từng úp mở rằng lý do ly hôn của 2 diễn viên "quá sốc để có thể nói ra".

Bên cạnh đó, tại lễ trao giải diễn ra hồi tháng 4 năm nay, khoảnh khắc Trần Hiểu cười rạng rỡ, chỉnh váy cho Lưu Diệc Phi càng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ mờ ám giữa 2 người.

Trần Hiểu chu đáo nâng đuôi váy giúp Lưu Diệc Phi tại một sự kiện cả hai cùng tham dự vào cuối tháng 4 vừa qua Ảnh: Sohu

Mặc dù đoạn truyện tranh này tạo nên làn sóng bàn tán mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhưng không ít người đã chỉ trích blogger Trương Tiểu Hàn vì tung tin đồn vô căn cứ. Blogger này vốn nổi tiếng với những bài viết mập mờ, dễ gây hiểu lầm và thường xuyên bị chỉ trích vì làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người nổi tiếng.

Một số cư dân mạng tỏ ra bức xúc, cho rằng: "Đây chẳng qua chỉ là lấy tin đồn biến thành chuyện để câu view. Đừng kéo người thật vào mấy câu chuyện hư cấu này nữa". Nhiều người khác cũng yêu cầu blogger này ngừng đăng tải những nội dung ám chỉ, dễ làm bùng lên làn sóng công kích trên mạng.