Cô giáo Ê Đê xinh đẹp 'đốn tim' chàng thạc sĩ ngân hàng trên show hẹn hò

Chàng trai làm ngân hàng thành công chinh phục được cô giáo Ê Đê ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cô gái Ê Đê đến show hẹn hò tìm bạn trai

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.139 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho chàng trai Khúc Minh Triết (33 tuổi) và cô gái người Ê Đê H Dương Adrơng (27 tuổi). Cả hai đều đang làm việc tại TP.HCM.

Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, H Dương Adrơng cất giọng hát ngọt ngào khiến Ngọc Lan trầm trồ, liên tục khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp. Cô giới thiệu mình hiện là giáo viên tiểu học tại TP.HCM. Khi bước sang gặp mặt, Quyền Linh cũng ngỡ ngàng thốt lên: "Trời ơi, em gái xinh đẹp quá vậy. Xinh và cao như thế này làm người mẫu được luôn đó".



Cô giáo tiểu học người Ê Đê xinh đẹp, có chiều cao nổi bật 1,68 m ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hỏi về tình trường, cô gái Ê Đê cho biết chỉ trải qua một mối tình cách đây một năm. H Dương Adrơng chia sẻ cô và bạn trai có sự chênh lệch về tuổi tác, người kia hay bận đi công tác nên ít có thời gian chia sẻ. Sau vài tháng tìm hiểu, cô thấy không ổn nên quyết định chia tay. "Hình mẫu của tôi là người trưởng thành, chín chắn, có công việc ổn định, kinh tế vững vàng và là người tử tế, lịch sự", cô bày tỏ.

Trong khi đó, Minh Triết đã tốt nghiệp thạc sĩ, hiện làm việc cho một ngân hàng ở TP.HCM. Anh chia sẻ có tình trường khá giống cô gái khi chỉ trải qua một mối tình kéo dài vài tháng. Minh Triết cho biết khi đó bản thân đã đi làm, còn bạn gái còn đi học. Anh nói có thể vì mình chưa dành nhiều thời gian quan tâm bạn gái như mong muốn nên bị chia tay.

Minh Triết gây ấn tượng bởi vẻ hiền lành, trưởng thành và có công việc ổn định ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, Minh Triết đã sẵn sàng dành thời gian cho mối quan hệ mới. Anh mong muốn tìm bạn gái dễ thương, cao từ 1,58 m trở lên, tính cách hiền lành, có công việc ổn định, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình.

Chàng trai đã có đủ tài chính để 'hỏi cưới'

Sau khi mở rào gặp mặt, cặp đôi trao tặng nhau những món quà trước khi bước vào cuộc trò chuyện. Minh Triết chia sẻ nếu cả hai thành đôi, anh chắc chắn sẽ quan tâm bạn gái. Nam nhân viên ngân hàng còn cho biết anh đã chuẩn bị sẵn tài chính để kết hôn. Anh nói: "Nếu hai đứa mình tiến xa, anh chắc cũng hỏi cưới em được rồi đó", khiến cả trường quay vỗ tay thích thú.

Về phía H Dương Adrơng, cô thừa nhận bản thân có khuyết điểm vụng về nên hy vọng người bạn đời sẽ cảm thông và quan tâm mình nhiều hơn. "Em sẽ sẵn sàng nấu cho anh ăn, cổ vũ tinh thần khi anh mệt mỏi. Ngược lại khi em mệt cũng hy vọng anh thông cảm và chia sẻ với em", cô bày tỏ.

Bàn về chuyện hôn nhân, Minh Triết chia sẻ anh là con một trong gia đình nên hy vọng vợ có thể làm dâu. Tuy nhiên, nếu cô không thích, cả hai vẫn có thể sắp xếp ở riêng. Anh nói bản thân sẽ tôn trọng ý kiến của vợ. Đáp lại, H Dương Adrơng bày tỏ: "Nếu quan điểm của anh là vợ có quyền quyết định thì em nghĩ em sẽ hạnh phúc".

Ngọc Lan phấn khích khi mai mối thành công cho cặp đôi trai tài gái sắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau những chia sẻ cũng như được sự tác hợp nhiệt tình từ Quyền Linh và Ngọc Lan, cặp đôi Minh Triết - H Dương Adrơng đã cùng bấm nút đồng ý hẹn hò khiến cả trường quay vui mừng. Hai MC hy vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt để cả hai tìm hiểu và nhanh chóng tiến đến hôn nhân.