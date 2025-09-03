Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cô giáo Ê Đê xinh đẹp 'đốn tim' chàng thạc sĩ ngân hàng trên show hẹn hò

Lạc Xuân
Lạc Xuân
03/09/2025 14:23 GMT+7

Tại chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', cô gái người dân tộc Ê Đê vừa xuất hiện đã khiến Quyền Linh và Ngọc Lan liên tục xuýt xoa khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào.

Cô giáo Ê Đê xinh đẹp chinh phục chàng thạc sĩ ngân hàng Trong show hẹn hò - Ảnh 1.

Chàng trai làm ngân hàng thành công chinh phục được cô giáo Ê Đê

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cô gái Ê Đê đến show hẹn hò tìm bạn trai

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.139 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho chàng trai Khúc Minh Triết (33 tuổi) và cô gái người Ê Đê H Dương Adrơng (27 tuổi). Cả hai đều đang làm việc tại TP.HCM.

Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, H Dương Adrơng cất giọng hát ngọt ngào khiến Ngọc Lan trầm trồ, liên tục khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp. Cô giới thiệu mình hiện là giáo viên tiểu học tại TP.HCM. Khi bước sang gặp mặt, Quyền Linh cũng ngỡ ngàng thốt lên: "Trời ơi, em gái xinh đẹp quá vậy. Xinh và cao như thế này làm người mẫu được luôn đó".

Cô giáo Ê Đê xinh đẹp chinh phục chàng thạc sĩ ngân hàng Trong show hẹn hò - Ảnh 2.

Cô giáo tiểu học người Ê Đê xinh đẹp, có chiều cao nổi bật 1,68 m

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hỏi về tình trường, cô gái Ê Đê cho biết chỉ trải qua một mối tình cách đây một năm. H Dương Adrơng chia sẻ cô và bạn trai có sự chênh lệch về tuổi tác, người kia hay bận đi công tác nên ít có thời gian chia sẻ. Sau vài tháng tìm hiểu, cô thấy không ổn nên quyết định chia tay. "Hình mẫu của tôi là người trưởng thành, chín chắn, có công việc ổn định, kinh tế vững vàng và là người tử tế, lịch sự", cô bày tỏ.

Trong khi đó, Minh Triết đã tốt nghiệp thạc sĩ, hiện làm việc cho một ngân hàng ở TP.HCM. Anh chia sẻ có tình trường khá giống cô gái khi chỉ trải qua một mối tình kéo dài vài tháng. Minh Triết cho biết khi đó bản thân đã đi làm, còn bạn gái còn đi học. Anh nói có thể vì mình chưa dành nhiều thời gian quan tâm bạn gái như mong muốn nên bị chia tay.

Cô giáo Ê Đê xinh đẹp chinh phục chàng thạc sĩ ngân hàng Trong show hẹn hò - Ảnh 3.

Minh Triết gây ấn tượng bởi vẻ hiền lành, trưởng thành và có công việc ổn định

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, Minh Triết đã sẵn sàng dành thời gian cho mối quan hệ mới. Anh mong muốn tìm bạn gái dễ thương, cao từ 1,58 m trở lên, tính cách hiền lành, có công việc ổn định, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình.

Chàng trai đã có đủ tài chính để 'hỏi cưới' 

Sau khi mở rào gặp mặt, cặp đôi trao tặng nhau những món quà trước khi bước vào cuộc trò chuyện. Minh Triết chia sẻ nếu cả hai thành đôi, anh chắc chắn sẽ quan tâm bạn gái. Nam nhân viên ngân hàng còn cho biết anh đã chuẩn bị sẵn tài chính để kết hôn. Anh nói: "Nếu hai đứa mình tiến xa, anh chắc cũng hỏi cưới em được rồi đó", khiến cả trường quay vỗ tay thích thú.

Về phía H Dương Adrơng, cô thừa nhận bản thân có khuyết điểm vụng về nên hy vọng người bạn đời sẽ cảm thông và quan tâm mình nhiều hơn. "Em sẽ sẵn sàng nấu cho anh ăn, cổ vũ tinh thần khi anh mệt mỏi. Ngược lại khi em mệt cũng hy vọng anh thông cảm và chia sẻ với em", cô bày tỏ.

Bàn về chuyện hôn nhân, Minh Triết chia sẻ anh là con một trong gia đình nên hy vọng vợ có thể làm dâu. Tuy nhiên, nếu cô không thích, cả hai vẫn có thể sắp xếp ở riêng. Anh nói bản thân sẽ tôn trọng ý kiến của vợ. Đáp lại, H Dương Adrơng bày tỏ: "Nếu quan điểm của anh là vợ có quyền quyết định thì em nghĩ em sẽ hạnh phúc".

Cô giáo Ê Đê xinh đẹp chinh phục chàng thạc sĩ ngân hàng Trong show hẹn hò - Ảnh 4.

Ngọc Lan phấn khích khi mai mối thành công cho cặp đôi trai tài gái sắc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau những chia sẻ cũng như được sự tác hợp nhiệt tình từ Quyền Linh và Ngọc Lan, cặp đôi Minh Triết - H Dương Adrơng đã cùng bấm nút đồng ý hẹn hò khiến cả trường quay vui mừng. Hai MC hy vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt để cả hai tìm hiểu và nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Tin liên quan

Tài xế đi tìm vợ, bị cô gái xinh đẹp từng qua hai 'lần đò' từ chối

Tài xế đi tìm vợ, bị cô gái xinh đẹp từng qua hai 'lần đò' từ chối

Tài xế 43 tuổi đến show hẹn hò tìm hạnh phúc sau nhiều năm làm bố đơn thân, được mai mối với cô gái từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Dù Quyền Linh ra sức thuyết phục, đàng gái vẫn quyết từ chối hẹn hò vì thấy chưa rung động.

Khám phá thêm chủ đề

Hẹn hò Bạn muốn hẹn hò Ê Đê show hẹn hò Quyền Linh Ngọc Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận