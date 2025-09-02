Tài xế đi tìm vợ, bị cô gái xinh đẹp từng qua hai 'lần đò' từ chối

Cái kết để lại nhiều tiếc nuối cho hai MC khi chỉ có đàng trai bấm nút hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.138 lên sóng, cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Hồ Văn Đẩu (43 tuổi), là tài xế lái xe tải và Phạm Thị Thanh Tuyền (36 tuổi) đang học nghề tóc. Cả hai đều sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Xuất hiện trên sân khấu, Văn Đẩu mang dáng vẻ gầy gò, bị Quyền Linh nhận xét già dặn hơn so với tuổi 43. Anh thừa nhận bản thân có khuyết điểm là hút thuốc, còn ưu điểm là không nhậu nhẹt, chăm chỉ. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau từ sửa xe máy, làm điện nước, xây dựng trước khi chuyển sang tài xế.

Văn Đẩu là bố đơn thân, bị nhận xét trông già hơn so với tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Văn Đẩu cho biết anh kết hôn năm 2009. Đến năm 2010, vợ bất ngờ qua đời vì nhồi máu cơ tim khi còn đang mang thai, bác sĩ phải mổ để lấy em bé. Suốt 15 năm qua, anh làm "gà trống nuôi con". Văn Đẩu cho biết thêm, vì 2 năm nay anh phải đi làm xa nên gửi con về nhà ngoại, hằng tháng anh vẫn chu cấp.

Trong khi đó, Thanh Tuyền cho biết trước đây từng có hơn 6 năm sinh sống và làm việc ở Đài Loan. Cô chia sẻ đã hai lần trải qua đổ vỡ hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu của Thanh Tuyền là lúc cô 20 tuổi. Dù yêu nhau và đi đến hôn nhân, nhưng sau 5 năm chung sống, cô nhận ra vợ chồng không hợp nhau nên ly hôn. Thanh Tuyền cho biết với cuộc hôn nhân này, cô có con gái 16 tuổi, hiện sống cùng ông bà nội.

Ở tuổi 36, Thanh Tuyền đã hai lần đổ vỡ hôn nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2018, cô được làm mai và lấy chồng ở Đài Loan. Tuy nhiên, sau một năm, người chồng thấy Thanh Tuyền chưa có thai nên đã ly hôn.

Khi đến chương trình, Thanh Tuyền mong muốn tìm người đàn ông có ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, chia sẻ. Còn Văn Đẩu thích người phụ nữ hiền lành, ngoại hình cao ráo. Anh không thích phụ nữ có quá nhiều hình xăm.

Đàng gái từ chối thẳng tài xế vì chưa rung động

Sau phần thông tin ban đầu, Quyền Linh và Ngọc Lan cho mở rào để cả hai trực tiếp gặp mặt. Qua ấn tượng đầu tiên, Thanh Tuyền thẳng thắn nhận xét đàng trai trông già hơn so với tuổi, nhưng có vẻ chất phác, thật thà.

Bước vào cuộc trò chuyện, Thanh Tuyền hỏi đàng trai về dự định lập nghiệp trong tương lai. Văn Đẩu thành thật rằng anh chưa thể xác định sẽ ở TP.HCM hay về quê, nếu thấy nơi nào phù hợp thì sẽ sinh sống. Lúc này, nam MC liền lên tiếng nói đỡ cho đàng trai. Anh cho rằng Văn Đẩu rất hiền lành, chỉ cần được chăm chút thì sẽ cải thiện được ngoại hình. "Nếu hai người ghép lại với nhau thì rất thuận lợi đó, vì anh này rất dễ thương, hiền lành. Quan trọng là Đẩu phải nỗ lực làm ăn, dành dụm để lo cho con, lo cho tương lai của mình", nam MC chia sẻ.

Khoảnh khắc cả hai nắm tay đứng đối diện nhau, Thanh Tuyền chia sẻ cô cũng cảm nhận đàng trai là người tốt, hiền lành. Tuy nhiên, cô thẳng thắn cho biết bản thân thấy chưa rung động với Văn Đẩu. Nghe điều này, Quyền Linh vẫn cố thuyết phục đàng gái: "Cuộc đời của mình đã chai sạn rồi. Em dù sao cũng hai 'lần đò' rồi, để rung động khó lắm. Chỉ cần chúng ta có một chút cảm tình với nhau thì hãy mở lòng, cho nhau cơ hội, có thể làm bạn với nhau cũng được".

Quyền Linh an ủi Văn Đẩu khi bị từ chối hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù Quyền Linh thuyết phục hết lời, đến phút cuối, chỉ có Văn Đẩu bấm nút, còn Thanh Tuyền vẫn quyết từ chối hẹn hò. Nam MC chia sẻ anh ủng độ đàng trai khi mạnh dạn bấm nút dù biết trước kết quả và hy vọng cả hai sớm tìm được người phù hợp với mình.