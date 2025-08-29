Bếp trưởng trổ tài nấu ăn trên show hẹn hò, chinh phục được cô giáo xinh đẹp

Sơn Bảo và Như Quỳnh được nhiều khán giả chúc phúc khi thành đôi trên show hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Tại chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.137, Quyền Linh và Ngọc Lan đã mai mối cho Lê Sơn Bảo (32 tuổi) là bếp trưởng một nhà hàng ở TP.HCM, cùng Nguyễn Như Quỳnh (28 tuổi) là học vụ quản lý giáo dục và giáo viên tiếng Anh.

Giới thiệu về bản thân, Sơn Bảo gây ấn tượng với MC Quyền Linh khi tiết lộ từng đoạt giải Ba cuộc thi MasterChef Vietnam 2025. Anh chia sẻ có điểm mạnh là đam mê công việc, thích thể thao, luôn cố gắng phấn đấu phát triển bản thân tốt hơn. Sơn Bảo tự nhận có khuyết điểm là dễ tin người, khi làm việc thì quên thời gian nên anh thường chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày.

Sơn Bảo là bếp trưởng nhà hàng, từng giành giải tại cuộc thi MasterChef Vietnam 2025 Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về tình trường, bếp trường cho biết trải qua hai mối tình. Trong đó, mối tình đầu của anh kéo dài 1,5 năm, sau đó bạn gái đi du học nên xa mặt cách lòng rồi chia tay. Còn mối tình thứ hai, Sơn Bảo chia sẻ khi đó anh học nghề bếp nên phải làm việc từ sáng đến tối, tự thấy bản thân không thể dành nhiều thời gian cho bạn gái nên rút lui cách đây 1 năm.

Về phía đàng gái, Như Quỳnh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng. Cô cho biết đã trải qua hai mối tình. Cô kể mối tình đầu thời sinh viên kéo dài 6 tháng, còn mối thứ hai hơn 3 năm. Vì phát hiện bạn trai không chung thủy, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Như Quỳnh khiến hai MC trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, cách nói chuyện duyên dáng Ảnh: Chụp màn hình

Khi đến chương trình, Như Quỳnh mong muốn tìm bạn trai trưởng thành, chăm chỉ, biết cách quan tâm, sống hướng về gia đình, có chí tiến thủ. Còn Sơn Bảo mong tìm được người bạn gái dễ thương, đàng hoàng, có thể thấu hiểu cho nghề nghiệp của mình. Anh không thích bạn gái quá ghen và áp đặt.

Bếp trưởng tỏ tình với cô giáo bằng món ăn

Sau phần giới thiệu, hai MC cho cặp đôi gặp mặt trực tiếp. Vừa nhìn thấy cô giáo, Sơn Bảo thốt lên: "Quá xinh!" khiến cô cười ngại ngùng. Như Quỳnh chủ động tặng đàng trai một hộp bánh tự làm, kèm theo lá thư tay. Trong thư, cô gửi gắm tình cảm và cũng mong cả hai có duyên đến với nhau.

Qua ấn tượng đầu tiên, Như Quỳnh nhận xét Sơn Bảo hiền lành. Cô hỏi đàng trai liệu có dành thời gian cho mình nếu hẹn hò. Đáp lại, bếp trưởng cho biết trước đây anh rất bận, nhưng hiện tại chỉ làm 8 tiếng mỗi ngày nên vẫn có thời gian cho bản thân. Nói về quan điểm hôn nhân, Bảo Sơn cho biết với anh thì gia đình là trên hết. "Anh cần người bạn đời, chung thủy, quan tâm và dành niềm tin cho nhau. Yêu nhau thì phải có niềm tin thì mới đi xa được", anh chia sẻ. Như Quỳnh cũng đồng quan điểm với đàng trai khi mong muốn người chồng chung thủy và yêu thương gia đình.

Cặp đôi cùng nhau nấu ăn trên sân khấu khiến cả trường quay thích thú Ảnh: Chụp màn hình

Khi nói về chuyện hôn nhân, Sơn Bảo mong muốn sẽ được kết hôn trong năm nay hoặc trễ nhất là giữa năm sau. Đáp lại, Như Quỳnh cũng đồng thuận với kế hoạch của đàng trai. Nghe điều này, bếp trưởng vui mừng bày tỏ: "Em là duyên số bí ẩn của anh".

Để chinh phục cô gái, Sơn Bảo đã trổ tài nấu ăn ngay trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, thực hiện món ăn mang tên "trọn vị yêu em" chỉ để dành tặng riêng cho Như Quỳnh. Anh còn mời cô giáo cùng đeo tạp dề để nấu ăn cùng mình khiến hai MC nhận xét "như một gia đình hạnh phúc".

Ngọc Lan mong đôi "trai tài gái sắc" sớm về chung một nhà Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thưởng thức món ăn, Sơn Bảo và Như Quỳnh cùng bày tỏ tình cảm chân thành và quyết định bấm nút hẹn hò. MC Ngọc Lan hy vọng từ khung cảnh nấu ăn trên sân khấu, cả hai sẽ sớm về chung một nhà và cùng nhau thực hiện những bữa cơm gia đình đầy hạnh phúc.