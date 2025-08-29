Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Bếp trưởng trổ tài nấu ăn trên show hẹn hò, chinh phục được cô giáo xinh đẹp

Lạc Xuân
Lạc Xuân
29/08/2025 13:52 GMT+7

Chàng bếp trưởng 32 tuổi đã chinh phục trái tim cô giáo xinh đẹp bằng món ăn mang tên 'trọn vị yêu em' và bài hát lãng mạn ngay trên sóng truyền hình.

Bếp trưởng trổ tài nấu ăn trên show hẹn hò, chinh phục được cô giáo xinh đẹp - Ảnh 1.

Sơn Bảo và Như Quỳnh được nhiều khán giả chúc phúc khi thành đôi trên show hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Tại chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.137, Quyền Linh và Ngọc Lan đã mai mối cho Lê Sơn Bảo (32 tuổi) là bếp trưởng một nhà hàng ở TP.HCM, cùng Nguyễn Như Quỳnh (28 tuổi) là học vụ quản lý giáo dục và giáo viên tiếng Anh.

Giới thiệu về bản thân, Sơn Bảo gây ấn tượng với MC Quyền Linh khi tiết lộ từng đoạt giải Ba cuộc thi MasterChef Vietnam 2025. Anh chia sẻ có điểm mạnh là đam mê công việc, thích thể thao, luôn cố gắng phấn đấu phát triển bản thân tốt hơn. Sơn Bảo tự nhận có khuyết điểm là dễ tin người, khi làm việc thì quên thời gian nên anh thường chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày.

Bếp trưởng trổ tài nấu ăn trên show hẹn hò, chinh phục được cô giáo xinh đẹp - Ảnh 2.

Sơn Bảo là bếp trưởng nhà hàng, từng giành giải tại cuộc thi MasterChef Vietnam 2025

Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về tình trường, bếp trường cho biết trải qua hai mối tình. Trong đó, mối tình đầu của anh kéo dài 1,5 năm, sau đó bạn gái đi du học nên xa mặt cách lòng rồi chia tay. Còn mối tình thứ hai, Sơn Bảo chia sẻ khi đó anh học nghề bếp nên phải làm việc từ sáng đến tối, tự thấy bản thân không thể dành nhiều thời gian cho bạn gái nên rút lui cách đây 1 năm.

Về phía đàng gái, Như Quỳnh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng. Cô cho biết đã trải qua hai mối tình. Cô kể mối tình đầu thời sinh viên kéo dài 6 tháng, còn mối thứ hai hơn 3 năm. Vì phát hiện bạn trai không chung thủy, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Bếp trưởng trổ tài nấu ăn trên show hẹn hò, chinh phục được cô giáo xinh đẹp - Ảnh 3.

Như Quỳnh khiến hai MC trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, cách nói chuyện duyên dáng

Ảnh: Chụp màn hình

Khi đến chương trình, Như Quỳnh mong muốn tìm bạn trai trưởng thành, chăm chỉ, biết cách quan tâm, sống hướng về gia đình, có chí tiến thủ. Còn Sơn Bảo mong tìm được người bạn gái dễ thương, đàng hoàng, có thể thấu hiểu cho nghề nghiệp của mình. Anh không thích bạn gái quá ghen và áp đặt.

Bếp trưởng tỏ tình với cô giáo bằng món ăn

Sau phần giới thiệu, hai MC cho cặp đôi gặp mặt trực tiếp. Vừa nhìn thấy cô giáo, Sơn Bảo thốt lên: "Quá xinh!" khiến cô cười ngại ngùng. Như Quỳnh chủ động tặng đàng trai một hộp bánh tự làm, kèm theo lá thư tay. Trong thư, cô gửi gắm tình cảm và cũng mong cả hai có duyên đến với nhau. 

Qua ấn tượng đầu tiên, Như Quỳnh nhận xét Sơn Bảo hiền lành. Cô hỏi đàng trai liệu có dành thời gian cho mình nếu hẹn hò. Đáp lại, bếp trưởng cho biết trước đây anh rất bận, nhưng hiện tại chỉ làm 8 tiếng mỗi ngày nên vẫn có thời gian cho bản thân. Nói về quan điểm hôn nhân, Bảo Sơn cho biết với anh thì gia đình là trên hết. "Anh cần người bạn đời, chung thủy, quan tâm và dành niềm tin cho nhau. Yêu nhau thì phải có niềm tin thì mới đi xa được", anh chia sẻ. Như Quỳnh cũng đồng quan điểm với đàng trai khi mong muốn người chồng chung thủy và yêu thương gia đình.

Bếp trưởng trổ tài nấu ăn trên show hẹn hò, chinh phục được cô giáo xinh đẹp - Ảnh 4.

Cặp đôi cùng nhau nấu ăn trên sân khấu khiến cả trường quay thích thú

Ảnh: Chụp màn hình

Khi nói về chuyện hôn nhân, Sơn Bảo mong muốn sẽ được kết hôn trong năm nay hoặc trễ nhất là giữa năm sau. Đáp lại, Như Quỳnh cũng đồng thuận với kế hoạch của đàng trai. Nghe điều này, bếp trưởng vui mừng bày tỏ: "Em là duyên số bí ẩn của anh". 

Để chinh phục cô gái, Sơn Bảo đã trổ tài nấu ăn ngay trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, thực hiện món ăn mang tên "trọn vị yêu em" chỉ để dành tặng riêng cho Như Quỳnh. Anh còn mời cô giáo cùng đeo tạp dề để nấu ăn cùng mình khiến hai MC nhận xét "như một gia đình hạnh phúc".

Bếp trưởng trổ tài nấu ăn trên show hẹn hò, chinh phục được cô giáo xinh đẹp - Ảnh 5.

Ngọc Lan mong đôi "trai tài gái sắc" sớm về chung một nhà

Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thưởng thức món ăn, Sơn Bảo và Như Quỳnh cùng bày tỏ tình cảm chân thành và quyết định bấm nút hẹn hò. MC Ngọc Lan hy vọng từ khung cảnh nấu ăn trên sân khấu, cả hai sẽ sớm về chung một nhà và cùng nhau thực hiện những bữa cơm gia đình đầy hạnh phúc.

Tin liên quan

Chủ lò mổ mang 11 cây vàng đi tìm vợ nhưng bị mẹ đơn thân từ chối

Chủ lò mổ mang 11 cây vàng đi tìm vợ nhưng bị mẹ đơn thân từ chối

Chủ lò mổ đến từ Lâm Đồng, được con gái đăng ký tham gia show hẹn hò để tìm hạnh phúc mới. Anh gây 'choáng' khi mang theo 11 cây vàng lên chương trình, nhưng bị mẹ đơn thân được ghép đôi từ chối.

Khám phá thêm chủ đề

Quyền Linh Ngọc Lan Bạn muốn hẹn hò show hẹn hò Đầu bếp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận