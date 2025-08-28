Chủ lò mổ mang 11 cây vàng đi tìm vợ nhưng bị mẹ đơn thân từ chối

Văn Tuấn mang 11 cây vàng đi hẹn hò, tự tin "mình khoe đi, mình làm ra mà" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bố đơn thân được con gái đăng ký tham gia 'Bạn muốn hẹn hò'

Tập 1.137 của chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự dẫn dắt quen thuộc của Quyền Linh và Ngọc Lan. Nhân vật chính trong tập này là Lê Văn Tuấn (51 tuổi, quê Lâm Đồng, hiện làm chủ lò mổ) và Thiều Thị Phương Đào (46 tuổi, TP.HCM, làm công việc tự do).

Xuất hiện trên sân khấu, Văn Tuấn khiến cả trường quay trầm trồ khi đeo nhiều trang sức vàng trên người. Anh khiến hai MC "choáng" khi tiết lộ mang theo 11 cây vàng và còn có thêm một hũ vàng ở nhà. Không chỉ tự tin về kinh tế, người đàn ông khẳng định bản thân là người biết lo toan, tích góp tài sản và có thể chăm sóc tốt cho gia đình.

Văn Tuấn "gà trống nuôi con" sau khi ly hôn, được con gái đăng ký tham gia show hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong phần giới thiệu, Văn Tuấn chia sẻ câu chuyện đời mình. Anh từng một lần đổ vỡ hôn nhân sau gần 7 năm chung sống, có một cô con gái. Suốt nhiều năm, anh ở vậy, vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi con khôn lớn. Văn Tuấn kể: "Vợ chồng tôi bỏ nhau từ lúc con chỉ mới hơn 6 tuổi. Lúc đó làm ăn còn bồng bột, có lúc tôi phải đi phụ hồ, nhặt ve chai. Tôi làm tất cả mọi việc, miễn có tiền lo cho con, lo cho bố mẹ. Sau đó tôi chuyển sang kinh doanh bất động sản, giờ thì làm lò mổ. Ròng rã 18 năm, bố mẹ tôi đều đã qua đời, giờ chỉ còn tôi ở với con gái thôi".

Người đàn ông 51 tuổi tự nhận mình là người vui vẻ, chịu khó, sẵn sàng làm mọi việc trong gia đình. Với anh, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là tìm được người bạn đời để bầu bạn tuổi xế chiều. Đặc biệt, con gái anh chính là người đã đăng ký tham gia Bạn muốn hẹn hò, mong bố tìm được hạnh phúc mới.

Phương Đào ly hôn cách đây 7 năm, hiện làm mẹ đơn thân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phía đàng gái, Phương Đào cũng trải qua một lần hôn nhân tan vỡ. Cô kết hôn năm 2008 nhưng đến 2017 thì ly hôn vì bất đồng quan điểm. Hiện Phương Đào là mẹ đơn thân, sống cùng con gái đang học lớp 11. Cô nhận mình là người vui vẻ, hòa đồng nhưng dễ nóng tính.

Khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Phương Đào bày tỏ mong muốn bạn đời là người chững chạc, điềm đạm, có đạo đức và biết sống có trách nhiệm. "Ngoại hình với tôi không còn quan trọng, điều tôi cần là sự tử tế, đạo đức và cách đối nhân xử thế", cô nói. Trong khi đó, Văn Tuấn mong tìm một người phụ nữ biết chăm lo gia đình, biết nội trợ.

Văn Tuấn quỳ gối tặng quà khiến đàng gái "hoảng hốt" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mẹ đơn thân từ chối vì không thích công việc của đàng trai

Khi gặp gỡ trực tiếp, cả hai có những phút trò chuyện chân thành. Họ trao nhau quà và cùng bày tỏ sự trân trọng với cái duyên gặp gỡ. Phương Đào nhìn nhận Văn Tuấn là người sống tình cảm, vui tính và khẳng định: "Việc chúng ta gặp nhau ở đây là cái duyên, còn có đi được cùng nhau hay không thì để tùy vào nợ".

Cô cũng thẳng thắn nêu quan điểm: "Với em, trong hôn nhân thì hai người phải tôn trọng nhau. Gia đình là nơi cả hai cùng vun vén, hỗ trợ công việc lẫn nhau. Em là người phụ nữ của gia đình nên cũng biết lo lắng, vun vén tổ ấm".

Về phía Văn Tuấn, anh khẳng định sẽ lo chu toàn cho bạn gái và cả con riêng của cô nếu tiến tới hôn nhân. "Anh chỉ cần em bấm nút, mọi việc cứ để anh lo. Anh đã có nhà cửa, kinh tế ổn định, em không phải làm dâu", Văn Tuấn chia sẻ.

Dù người đàn ông ra sức thuyết phục, mẹ đơn thân vẫn từ chối hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, chỉ có Văn Tuấn bấm nút hẹn hò, còn Phương Đào từ chối. Cô gửi lời xin lỗi và chia sẻ lý do vì không thích công việc của đàng trai nên quyết định từ chối hẹn hò. Quyền Linh tiếc nuối cho biết, anh tôn trọng sự lựa chọn cá nhân song vẫn mong cả hai sẽ làm bạn sau chương trình.