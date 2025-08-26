Britney Spears tuyên bố 'sốc' về cuộc hôn nhân với chồng cũ kém 13 tuổi

Britney Spears chia sẻ những năm tháng bên Sam Asghari là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời cô khi nữ ca sĩ bị cấm liên lạc với hai con trai ẢNH: AFP

Trên trang Instagram mới đây, Britney Spears hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân giữa cô với Sam Asghari. Nữ ca sĩ 9X chia sẻ thời điểm gặp rồi kết hôn với bạn đời kém 13 tuổi, cô đang đối diện với nỗi đau bị tách khỏi hai con trai Jayden James và Sean Preston (con chung của cô với chồng cũ Kevin Federline).

"Chúng tôi chỉ là những con người rất mong manh và rất đỗi bình thường. Những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời tôi là khi hai đứa con trai của tôi ra đi trong ba năm đó… Tôi bị cắt đứt mọi cuộc gọi hay tin nhắn và tôi nhớ lại trong cơn sốc, bí quyết sống sót của tôi là chối bỏ sự thật và rất nhiều nước mắt", cô kể về chuỗi ngày khó khăn. Giọng ca Toxic tiếp tục: "Thật kỳ lạ, tôi và Sam đã kết hôn nhưng đây gần như chỉ là sự xao nhãng giả tạo để giúp tôi đối mặt với điều đó".

Sam Asghari vẫn dành những lời tốt đẹp khi nhắc đến vợ cũ ẢNH: AFP

Sau khi Britney Spears chia sẻ cuộc hôn nhân với Sam Asghari chỉ là sự đánh lạc hướng trước nỗi đau mà cô đã chịu đựng, nam diễn viên 31 tuổi cũng nhanh chóng lên tiếng. Sao nam 9X chia sẻ với People hôm 25.8: "Với tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi là thật. Có thể cuộc hôn nhân này khá ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm. Tôi rất yêu cô ấy, sẽ luôn yêu cô ấy và luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy".

Trong cuộc phỏng vấn với PageSix hồi tháng 6, Sam Asghari thừa nhận việc có mối quan hệ với một ngôi sao nổi tiếng có nhiều mặt trái. Anh bị truyền thông và những người xung quanh xoi mói nhiều hơn đồng thời phải nỗ lực nhiều lần trong sự nghiệp để được công nhận.

Britney Spears và Sam Asghari trở thành một cặp sau khi cùng xuất hiện trong MV Slumber Party (2016) của nữ ca sĩ 8X. Asghari gắn bó với chủ nhân hit Baby one more time suốt nhiều năm trước khi họ kết hôn hồi 2022. Tuy nhiên, chỉ 14 tháng sau đám cưới, nam người mẫu này đã đệ đơn ly hôn. Đầu năm nay, Sam Asghari xác nhận anh đã ký một thỏa thuận bảo mật thông tin trong suốt 7 năm ở bên ngôi sao nhạc pop.

Britney Spears liên tục bất ổn

Cuộc sống của Britney Spears vẫn bất ổn sau 4 năm thoát khỏi sự giám hộ của cha ẢNH: INSTAGRAM NV

Gần đây, Britney Spears tiếp tục khiến người hâm mộ hoang mang khi có những động thái bất thường trên mạng xã hội. Thậm chí, trong hai bài đăng Instagram cách đây ít ngày, chủ nhân hit Lucky đăng ảnh khỏa thân từ phía sau. Trong một số ảnh và video được cô đăng tải gần đây, nữ ca sĩ thường xuất hiện với vẻ ngoài lơ mơ, ăn mặc xuề xòa, hở hang, hát, nhảy giữa khung hình bừa bộn…

Sau 4 năm thoát khỏi quyền giám hộ, không ít người lo lắng cho tình trạng sức khỏe tinh thần của Britney Spears, quan ngại rằng tình trạng của nữ ca sĩ đang ngày một xấu đi khi không có ai quản lý cô. Trong bài đăng vào đầu năm 2024, ngôi sao đình đám một thời tuyên bố sẽ không quay lại sự nghiệp âm nhạc. Thời gian qua, giọng ca 8X cố gắng kết nối, cải thiện mối quan hệ với hai con trai.

Về chuyện tình cảm sau ly hôn, Britney Spears từng gây bàn tán xôn xao khi có mối quan hệ với người giúp việc Paul Richard Soliz vốn có tiền án và đời tư phức tạp. Tháng 5.2024, cô từng gây sốc khi xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác, đi chân trần, ôm chăn gối che cơ thể khi cùng Paul và vệ sĩ rời khỏi một khách sạn ở Los Anegels (Mỹ) lúc nửa đêm. Mối quan hệ gây tranh cãi của họ hoàn toàn chấm dứt hồi đầu năm nay sau nhiều ồn ào.