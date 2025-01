Sam Asghari tiết lộ mối quan hệ với Britney Spears sau ly hôn

Sam Asghari nhìn lại cuộc hôn nhân dang dở với Britney Spears bằng thái độ tích cực ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền được PageSix đăng tải hôm 4.1, Sam Asghari chia sẻ cởi mở về mối quan hệ với vợ cũ - nữ ca sĩ Britney Spears. Người mẫu 30 tuổi chia sẻ anh đã học được rất nhiều điều trong 5, 6 năm qua khi tiếp xúc với mặt tối của Hollywood và đó là một sự may mắn.

Nhắc đến mối quan hệ với giọng ca Baby one more time, nam diễn viên 9X bày tỏ: "Đó là một khóa học cấp tốc ở Hollywood và nó giúp ích cho tôi". Asghari tiếp tục: "Bạn phải cẩn trọng trong mọi ngành công nghiệp. Không chỉ ở Hollywood. Bạn phải luôn cẩn thận và bảo vệ bản thân cũng như những người bạn yêu thương".



Sam Asghari - Britney Spears thời còn bên nhau. Asghari kém ngôi sao nhạc pop 13 tuổi ẢNH: AFP

Sau ly hôn, Sam Asghari tập trung làm việc và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong khi Britney Spears vẫn thường xuyên khiến người hâm mộ lo lắng với những động thái bất thường trên mạng xã hội. Khi được hỏi có còn nói chuyện với vợ cũ và tiếp tục ủng hộ cô ấy như trước đây không, Asghari bày tỏ: "Tôi chỉ chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất".

Nam người mẫu tiếp tục: "Tất cả chúng ta đều phải trải qua những chương khác nhau trong đời. Bạn phải gặp gỡ những người trên đường đi và họ là một phần lớn trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần luôn biết ơn vì từng khoảnh khắc mình đã dành cho những người ấy trong quá khứ".

Dù không còn bên nhau, Sam Asghari mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Britney Spears ẢNH: INSTAGRAM NV

Sam Asghari cho biết bản thân không ủng hộ việc hai người quay lưng, "ném bùn" vào nhau sau khi chia tay. "Họ từng ngồi cùng bàn, cùng ăn, từng gọi nhau là tình yêu của cuộc đời mình. Tôi không bao giờ thích kiểu cư xử đó (đối đầu, kể xấu nhau) và đó là điều tôi không bao giờ muốn làm thế. Vì vậy, tôi vui vì điều đó chưa bao giờ xảy ra với mình", anh chia sẻ. Mỹ nam này cũng cho biết điều quan trọng là bản thân phải tiến về phía trước và luôn biết ơn mọi thứ từng xảy ra với mình.

Chồng cũ của Britney Spears cũng tôn trọng những gì nữ ca sĩ đang làm, từ kế hoạch sáng tác nhạc mới, dự án mới cho đến nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với hai con trai riêng. "Tôi muốn cô ấy làm bất cứ điều gì khiến cô ấy hạnh phúc", anh chia sẻ. Bất chấp những gì đã diễn ra, Sam Asghari vẫn dành tình cảm tốt đẹp cho người cũ.

Sam Asghari và Britney Spears gặp nhau trên trường quay MV Slumber Party của nữ ca sĩ 8X vào năm 2016. Khi ấy, Asghari là người mẫu, huấn luyện viên thể hình, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong độ, điển trai cùng thân hình cơ bắp, quyến rũ. Trong cuốn hồi ký The Woman in Me, chủ nhân hit Toxic thừa nhận cô ngay lập tức phải lòng Asghari và biết rằng muốn có người này trong cuộc đời. Họ nhanh chóng trở thành một đôi, trải qua nhiều sóng gió và cuối cùng kết hôn hồi tháng 6.2022. Nhưng chỉ hơn một năm sau, cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết.

Sau mối tình công khai với Britney Spears, Sam Asghari giờ đây muốn giữ kín cuộc sống riêng tư ẢNH: INSTAGRAM NV

Vài tháng qua, Sam Asghari được nhìn thấy ở bên nhà môi giới bất động sản Brooke Irvine. Trên Instagram, họ đăng nhiều hình ảnh tình cảm trong kỳ nghỉ chung. Tuy nhiên Asghari cho rằng còn quá sớm để chia sẻ về bất kỳ mối quan hệ mới nào. "Bởi vì mối quan hệ trước của tôi rất công khai. Tôi không nói rằng việc công khai hay không công khai là điều xấu, chỉ là đôi khi bạn không thể kiểm soát được. Tôi thực sự cố gắng giữ kín khi nói đến cuộc sống riêng tư của mình", anh cho hay.

Hiện tại, Sam Asghari đang tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Anh chuẩn bị xuất hiện trong series The Traitors cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng.